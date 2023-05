Tour d’horizon des sports du Daily Chronicle du jeudi 25 mai

Athlétisme garçons

Championnats d’État IHSA : À Charleston jeudi, Indian Creek et Hinckley-Big Rock avaient des membres qui ont participé aux préliminaires de l’IHSA State Meet à l’Eastern Illinois University.

Pour les Royals, Jake Juneau a terminé 24e au 400 mètres (52,15 secondes) et Alex Casanas a terminé 34e au saut en hauteur (1,75 mètre).

Pour les Timberwolves, Ben Parnow a lancé 39,20 au disque pour terminer 25e au classement général.

Tennis garçons

Chen de Sycamore toujours en vie à l’état: Au Palatine, Steven Chen a concouru en simple pour les Sycamore Spartans dans le tournoi d’État IHSA.

Chen a remporté le premier tour du groupe de championnat 6-1, 7-5 et a remporté le deuxième tour sur forfait, mais a été battu au troisième tour, 6-0, 6-1. Le jeu continue vendredi.

Base-ball

Académie Marmion 4, Kaneland 3 : À Wheaton, Parker Violett en a retiré 10 et n’a accordé que cinq coups sûrs en 6 2/3 manches lancées, mais les Knights ont échoué dans le jeu régional de classe 3A St. Francis.

Johnny Spallasso est allé 2 en 4 au marbre avec deux points produits, et Collin Miller est allé 1 en 4 et a conduit dans une course. Alex Panico a récolté deux coups sûrs pour les Knights lors de leur finale de saison.