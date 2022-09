Tour d’horizon des sports du Daily Chronicle du jeudi 1er septembre

L’équipe de la coopérative de golf de filles DeKalb-Sycamore a tiré 179 coups jeudi pour battre Ottawa (250) et La Salle-Pérou (230) dans un triangle de l’Interstate 8 organisé par La Salle-Pérou.

Brianna Chamoun a tiré un 36 pour remporter les honneurs médaillés, Lauren Cohn et Lexi Morrow ont tiré 42 et Sam Maxwell a tiré 59.

CROSS-COUNTRY GARÇONS

Invitation de Richmond-Burton : À Richmond, Nathan Brening a pris la cinquième place pour aider Genoa-Kingston au titre par équipe. Brening a terminé avec un temps de 19:53:91.

CROSS-COUNTRY FILLES

Invitation de Richmond-Burton : À Richmond, les Cogs ont terminé troisièmes dans une rencontre à cinq équipes. Violet Northrup a pris la sixième place avec un temps de 24:26:59.

FOOTBALL GARÇONS

Platane 1, Condition Ouest 1 : Au Addison Trail Invitational, Carson Matthews a marqué le seul but des Spartans grâce à une passe de Nick Doering.

VOLLEY FILLE

Serena 2, ruisseau Indian 0 : À Serena, les Timberwolves ont laissé tomber leur ouvreur Little Ten.

Audrey Witte a mené Indian Creek avec sept attaques décisives et 10 récupérations. Allie Peterson a ajouté six attaques décisives, Geena Sanford a récolté neuf passes décisives et Audriana DeClue a récolté 13 récupérations.