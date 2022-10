Tour d’horizon des sports du Daily Chronicle du jeudi 13 octobre

À Shabbona, les Indian Creek Timberwolves se sont battus et ont gagné dans l’action de volley-ball de la Little Ten Conference contre DePue, 25-21, 25-6.

Gênes-Kingston 2, Rockford Lutheran 0 : À Rockford, Alivia Keegan a réussi neuf attaques décisives, 17 passes décisives et six blocs pour mener les Cogs à une victoire de la Big Northern Conference, 25-11, 25-12.

Alayna Pierce a réussi 10 attaques décisives, sept récupérations et un as; Lily Mueller a réussi cinq attaques décisives et un bloc; Hannah Langton a récolté 11 récupérations et trois passes décisives; Kaitlyn Rahn a réussi cinq attaques décisives, une récupération et un as; et Kailey Kline a réussi deux attaques décisives, sept récupérations et un as.

Kaneland 2, Morris 0 : À Kaneland, les Knights ont gagné dans l’action de la Conférence Interstate 8, 25-21, 25-19.

Ottawa 2, Sycamore 1 : À Ottawa, les Pirates ont résisté à une charge tardive des visiteurs pour réclamer un 25-14, 15-25, 25-17 au Kingman Gym.

Sycamore – qui est tombé à 13-18 et 5-7 – a été rythmé par six attaques décisives chacune de Grace Lichthardt, Ava Carpenter (deux as) et Laci Neece, tandis que Cecelia Jackson a ajouté trois coups gagnants et Reese Morgan quatre as.