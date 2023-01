Tour d’horizon des sports du Daily Chronicle du 7 janvier

L’équipe féminine de basket-ball de la Northern Illinois University s’est ralliée de 17 points à l’approche du quatrième quart pour vaincre les Toledo Rockets 67-66 samedi après-midi au NIU Convocation Center.

« Aujourd’hui a été une grande victoire pour nous », a déclaré l’entraîneure-chef Lisa Carlsen après la victoire de samedi, qui a mis fin à une séquence de trois défaites consécutives. “Nous venons de battre une excellente équipe de basket-ball et je pense que cela peut vraiment nous propulser, du point de vue de la confiance, à revenir, espérons-le, au basket Huskie.”

Le retour de 17 points a été le plus important de NIU depuis son retour de 20 points au premier quart d’une victoire 79-78 à Bowling Green le 3 février 2021. Les seniors A’Jah Davis et Chelby Koker ont mené la charge au dernier quart , combinant pour 23 des 31 points Huskie.

“Je savais ce dont mon équipe avait besoin, et c’était d’être efficace en quatrième”, a déclaré Davis, qui a terminé avec un sommet de 22 points. «J’essayais de faire mon travail au mieux de mes capacités et moi et Chelby sommes très bons à jouer l’un contre l’autre.

NIU (9-4, 1-1 MAC) a traîné Toledo 53-36 avant le dernier quart. Les Huskies ont réduit le déficit à six dans les 3:16 premiers du quart alors que Davis et Koker se sont combinés pour aller sur une course de 11-0.

Toledo (10-3, 1-1 MAC) menait 66-64 avec 22 secondes à jouer. Lors de la prochaine possession de NIU, Davis a réussi trois tirs pour égaliser le match et a finalement converti le troisième pour égaliser à 66 avec 10 secondes à jouer. Toledo a appelé le temps mort pour faire avancer le ballon mais l’a retourné alors que Sidney McCrea a volé la passe entrante de Justina King, donnant le ballon à NIU avec 7,2 secondes à jouer.

Les Huskies ont remis le ballon à Davis, qui a été victime d’une faute sur un lay-up avec 1,4 seconde à jouer. Davis a fait le premier lancer franc pour faire le score 67-66 mais a raté le second. Toledo a obtenu le rebond mais n’a pas pu obtenir un coup de désespoir alors que les Huskies ont terminé le retour et stoppé la séquence de sept victoires consécutives des Rockets, ainsi que leur séquence de 14 victoires consécutives sur la route.

“Ce match a été énorme pour nous”, a déclaré Koker. “Mais en termes de MAC, n’importe qui peut gagner n’importe quel jour. Nous n’allons certainement pas trop planer sur ce match car mercredi, c’est une autre bataille.

Basket masculin

Buffle 80, NIU 62 : À Buffalo, les Bulls ont pris un départ rapide, prenant une avance de 11 points cinq minutes après le début du match.

David Coit a ouvert la voie aux Huskies avec 16 points, tandis que Harvin Ibarguen a inscrit 13 points, un sommet en carrière, et sept rebonds, son record en carrière.

“Nous avons été inefficaces offensivement”, a déclaré l’entraîneur-chef du NIU, Rashon Burno. “Si vous regardez la première mi-temps, nous avons tiré 33% du terrain et de trois, et l’autre chose que nous avons eue était neuf tentatives de lancers francs et n’en avons fait que trois. Je ne pense pas que nous ayons fait du bon travail pour obtenir de superbes clichés, mais les clichés que nous avons eus étaient dans la peinture. Nous avons raté beaucoup de coups faciles, beaucoup de lapins, beaucoup de flotteurs.

Lutte des garçons

Tournoi d’Amboy: Julian Torres a pris la deuxième place pour mener cinq lutteurs GK sur le stand des médailles alors que les Cogs ont pris la huitième place.

Shayden McNew et Xander Gleissner ont chacun pris la troisième place, Nathan Dutton et Azuriah Albert prenant chacun la quatrième place. Joan Moreno a terminé sixième.

Basket filles

Sycomore 58, La Salle-Pérou 54: À Sycamore, les Spartans ont pris la première place de la Conférence Interstate 8 avec la victoire.

Lexi Carlsen a mené les Spartans (9-10, 5-1) avec 20 points, six rebonds, quatre interceptions et cinq passes. Monroe McGree a ajouté 18 points et 13 rebonds, tandis que Sophie Klacik avait 13 points.

Ottawa 59, Kaneland 48 : À Maple Park, Kailey Plank a marqué 14 points pour mener les Knights.

Kendra Brown en a ajouté 14 et Lexi Schueler 11 pour Kaneland (8-9, 4-2).