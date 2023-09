Tour d’horizon des sports de Suburban Life du mardi 19 septembre – Shaw Local

VOLLEY-BALL FILLES

IC Préparation Catholique d. Fenwick 25-4, 25-14

Ava Falduto a réalisé 11 attaques décisives et six passes décisives, Lucy Russ 23 passes décisives, huit attaques décisives et sept récupérations, Delilah Hyland cinq attaques décisives et Emily Carling cinq attaques décisives, cinq récupérations et trois as pour les Knights (14-2, 2-0).

Citron d. Parc Tinley 25-5, 25-13

April Rice a réalisé 11 récupérations et neuf passes décisives et Keira O’Donnell 11 attaques décisives pour Lemont (16-6, 6-0).

Wheaton Nord d. Batavia 25-11, 26-24

Izzy Gibbons a réalisé huit passes décisives et sept récupérations, Mackenzie Nettles sept attaques décisives, trois récupérations et trois blocs et Olivia Zamis cinq blocs et quatre attaques décisives pour les Falcons (8-13, 1-2).

FOOTBALL GARÇONS

Oak Park-River Forest 4, Hinsdale Central 3 (OT)

Luca Davies a inscrit deux buts et une passe décisive pour les Red Devils, qui ont mené trois fois au cours du match.

GOLF GARÇONS

Willowbrook

Les Warriors ont pris la quatrième place sur sept écoles lors de la compétition West Suburban Gold à Prairie Bluff.

Victor Voskresenski de Willowbrook s’est classé quatrième au classement général, avec un 77, et Austin Coppersmith s’est classé 14e au classement général, avec un 84.

Willowbrook : 348

Les quatre partitions contributives de Willowbrook :

Victor Voskresenski (sr.) 77

Austin Coppersmith (jr.) 84

Carson Stefani (sr.) 88

Trent Kovacs (jr.) 99