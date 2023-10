CROSS-COUNTRY

Meilleurs de la saison, honneurs de la conférence

Les équipes de cross-country de Yellow Springs High School et de McKinney Middle School ont réalisé leurs meilleurs résultats d’équipe de la saison le samedi 7 octobre au Mechanicsburg William Saxbe Invitational.

L’équipe masculine de McKinney a remporté le trophée de la première place sur 17 équipes avec un score de 41 points, devançant de loin l’équipe finaliste d’Urbana. Les Bulldogs ont terminé trois fois dans le top 20, Alex Lewis (6e), Matteo Chaiten (10e) et Maddox Buster (19e) ayant tous remporté des prix. Luke Levier (29e), élève de septième année, ainsi que Graham Turnmire (32e) et Orion Sage-Frabotta (34e), ont ajouté à la marge gagnante, tandis que les élèves de huitième année Sherrod Wheeler et Sam Garrard ont fourni une profondeur précieuse dans le peloton de 62 coureurs.

Les filles McKinney étaient à deux points de remporter le deuxième trophée et se sont classées troisièmes sur 14 équipes et 43 concurrents. Sierra Sundell-Turner, élève de huitième année, a terminé neuvième, tandis que sa camarade de classe Violet Matteson a terminé 17e, les deux filles remportant des prix. Elise Bongorno a admirablement concouru, tandis qu’Ella Reardon, élève de septième année, et sa coéquipière Bella Thomas ont apporté une contribution significative à l’effort total de l’équipe.

L’équipe féminine du YSHS a obtenu son meilleur classement de l’année, se classant cinquième sur 15 équipes et 56 coureuses. Abebu Barnett, élève de neuvième année, continue d’impressionner en terminant à la 30e place. Le solide quintette de deuxième année composé de Sasi Drees, Rebecca DeWine, Llnyah Grant, Lauren Finney et Hannah Finney a été un élément clé du succès de l’équipe féminine, tandis que la junior Cynthia Burke a couru une course compétitive.

L’étudiant de deuxième année Kyle Johnston a réalisé un record de tous les temps en 19:05 (25e) en menant l’équipe masculine du YSHS à une 10e place sur 15 équipes et 102 coureurs. Wills Oberg, élève de neuvième année, Oskar Dennis, étudiant en deuxième année, et les seniors Jack Horvath, Kael Cooney et Kyle Raymer ont couru des courses courageuses dans un peloton hautement compétitif.

L’entraîneur Isabelle Dierauer était enthousiasmée par l’effort total de l’équipe et les résultats positifs alors que les Bulldogs se préparaient pour la rencontre annuelle de la Metro Buckeye Conference à l’Emmanuel Christian Academy le samedi suivant, le 14 octobre. Ce fut une rencontre réussie pour les garçons et les filles de McKinney. équipes alors qu’elles couraient vers la première place.

L’équipe féminine était dirigée par Sundell-Turner, qui a remporté la première place. Matteson, élève de huitième année, a terminé deuxième, tandis que Bongorno a franchi la ligne d’arrivée à la cinquième place, les trois filles remportant les honneurs de toutes les ligues. Reardon et Thomas ont complété le score des Bulldogs.

Les garçons de McKinney se sont frayé un chemin vers le trophée de la première place, Lewis (3e) et Chaiten (4e) gagnant la reconnaissance de toutes les ligues. L’équipe masculine a une fois de plus démontré sa formidable profondeur, avec Buster, Cooper Folck, Henry Babb et Turnmire terminant tous dans le top 15. Levier, Sage-Frabotta et Garrard ont contribué à l’effort total de l’équipe. Wheeler, qui n’a pas pu concourir en raison d’une blessure, a été une source d’inspiration pour la performance globale.

L’équipe féminine du YSHS a terminé troisième dans un peloton très compétitif. Barnett a remporté les honneurs de la deuxième équipe avec sa 12e place. Drees a réalisé le meilleur temps de la saison et a été assisté par ses coéquipiers DeWine, Grant et Burke, qui ont couru des courses courageuses.

L’équipe masculine du YSHS a terminé à la cinquième place, menée par Johnston (19e) et Oberg (25e). Le senior Horvath a terminé en force, aux côtés de ses collègues seniors Cooney, Raymer et Charles Whitlock, qui ont tous couru d’excellentes courses, tandis que les étudiants Dennis et Arthur DeVore ont fait preuve d’une grande détermination et d’un grand courage dans ce peloton hautement compétitif.

Les entraîneurs Isabelle Dierauer, Peter Dierauer et John Gudgel étaient ravis de toutes les performances, ainsi que de la multitude de meilleurs temps saisonniers réalisés lors de la compétition la plus importante de l’année. Les Bulldogs ont été inspirés par le grand contingent de fans de Yellow Springs qui ont encouragé les coureurs et leur ont offert un soutien considérable.

Les deux équipes ont concouru le mardi 17 octobre lors de la compétition annuelle Young’s Dairy, organisée par les Bulldogs et mettant en vedette plus de 700 coureurs. L’équipe du lycée participera à la réunion de district ce samedi 21 octobre à l’Université de Cedarville.

—John Gudgel, entraîneur