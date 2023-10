Tour d’horizon des sports au lycée : 6 octobre 2023

Score des Wildcats. (Crédit : Bill Landon)

Football

2 octobre : Shoreham-Wading River 41 – Port Jefferson 0

Les Wildcats sont sortis et ont tout simplement dominé une équipe qui avait deux victoires à son actif à Port Jefferson. Après un premier quart-temps lent, SWR a explosé dans le deuxième, totalisant 27 points pour porter l’avance à 34-0 à la mi-temps. Liam Kershis a eu une journée sur le terrain pour SWR, se précipitant pour quatre touchés. Mike Casey a capté une passe de touché de 67 verges de Kieran Clifford, qui a ensuite mis le dernier point d’exclamation sur le match avec une course de 70 verges pour son score final au 4e quart-temps. SWR s’est amélioré à 2-2 avec cette victoire et affrontera le Mont Sinaï (2-2 Division IV) le vendredi 6 octobre.

Football pour garçons

28 septembre : Shoreham-Wading River 5 – Mont Sinaï 0

Une autre journée, une autre victoire pour les Wildcats, qui en sont désormais à leur huitième victoire consécutive en championnat. Les Wildcats ressemblent tout à fait au poids lourd avant les derniers matchs de la saison. Alex Makarewicz a ajouté à son total de buts marqués en tête de son équipe avec trois buts lors du match contre le Mont Sinaï. Sam Palmer et Thomas Daggett ont ajouté les deux autres buts de SWR. Le gardien Kyle Rose n’a pas été trop dérangé à l’autre bout du terrain, n’ayant eu besoin que de trois arrêts dans la victoire. SWR affrontera Glenn (8-1) mardi prochain.

2 octobre : Riverhead 6 –

Islip central 3

Riverhead a réalisé son plus gros total de buts de la saison avec six buts lors d’un match hors championnat contre Central Islip. Jusqu’à présent, ils n’ont pas réussi à marquer plus de trois buts dans un match toute la saison. Lesther Rivera a été le meilleur buteur des Blue Waves toute la saison et a de nouveau eu un impact significatif contre le malheureux Central Islip. Cette victoire a amélioré le bilan global de Riverhead à 4-5-1 et 2-3 en Ligue II. Ils se rendront à Central Islip pour un match revanche le lundi 9 octobre.

Filles Football

28 septembre : Sachem Est 7 –

Tête de rivière 0

Riverhead a eu du mal à défendre une équipe très impressionnante de Sachem East, qui occupe le sommet de la Division I avec une fiche de 6-1-2 en championnat. Les buts ont été répartis dans l’alignement de Sachem East, personne n’ayant marqué plus d’un but. Kaitlin Conway a récolté trois points ce jour-là avec un but et deux passes décisives dans la victoire. Tori Arm a réalisé 12 arrêts pour les Blue Waves. Avec cette défaite, le record de Riverhead en championnat est tombé à 4-5. Ils affronteront Brentwood (2-6-1) le vendredi 6 octobre.

29 septembre : Shoreham-Wading River 7 – Port Jefferson 0

Les Lady Wildcats ont poursuivi leur ascension vers le sommet de la division avec une victoire confiante sur Port Jefferson. SWR n’a pas perdu un match depuis le 9 septembre. Lors des trois dernières victoires, les Wildcats ont dominé leurs adversaires 18-0 – comme s’ils avaient atteint leur rythme avant les derniers matchs de la saison. Mia Mangano et Stamatia Almiroudis ont chacune marqué deux buts lors de la victoire contre Port Jefferson. Grace Hillis a ajouté deux passes décisives.

Hockey sur gazon

29 septembre : Shoreham-Wading River 1 – Bayport-Blue Point 0

Dans la bataille des invaincus, les Wildcats sont sortis victorieux – et il n’a fallu qu’un seul but pour y parvenir. Un seul but sur penalty au deuxième quart, marqué par Haylie Abrams, a fait la différence. Maggie Anderson a connu une journée formidable devant le but, arrêtant 10 tirs et refusant de permettre au but égalisateur de passer devant son bâton. SWR est désormais seul au sommet de la division, avec un objectif sur le dos pour le reste de la saison. Les Wildcats auront un affrontement difficile à Harborfields (6-2 Division II) le samedi 7 octobre.

3 octobre : Newfield 1 – Riverhead 0

Riverhead a perdu un match âprement disputé mardi contre une équipe coriace de Newfield. Le seul but marqué est survenu au deuxième quart lorsque Sinia Little a trouvé le fond des filets pour Newfield. Le gardien Kerry Stavracos a effectué huit arrêts pour Riverhead.

Cross-country pour garçons

26 septembre : Riverhead 21 –

Patchogue-Medford 39

Avec la victoire contre Patchogue-Medford, Riverhead a désormais remporté trois matches d’affilée et a conservé son record d’invincibilité. Chris Jones a établi un record de tous les temps à Riverhead lors de la victoire, en réalisant un temps de 16:54 sur le parcours de 5 km d’Indian Island. Riverhead affrontera Ward Melville (2-0 Ligue II) le mardi 10 octobre prochain.

Golf pour garçons

3 octobre : Riverhead 9 –

Île refuge 0

Riverhead a atteint un record invaincu jusqu’à présent en Ligue VII, Shelter Island étant leur dernière victime. Mark Gajowski et Jaxson Hubbard ont tous deux réalisé des rondes impressionnantes, tirant à 1 sous la normale 35. Griffin Sumwalt n’était pas loin derrière avec une normale 36 égale. Riverhead cherchera à remporter la couronne de la ligue mardi prochain avec un match contre Mattituck.

Volley-ball féminin

2 octobre : Quartier Melville 3 –

Tête de rivière 0

Après une victoire en deux sets contre William Floyd le match précédent, Riverhead s’est heurté aux leaders de la ligue à Ward Melville mardi. Riverhead a perdu 25-19, 25-18 et 25-15 contre les Patriots invaincus. Paige Carroll de Ward Melville a récolté 32 passes décisives, 16 récupérations et cinq blocs dans la victoire contre Riverhead. La quête des Blue Waves pour une place en séries éliminatoires se poursuivra contre Brentwood (2-7 en Ligue I) le vendredi 6 octobre. Le bilan de Riverhead est actuellement de 5-4.

29 septembre : Shoreham-Wading River 3 – Stony Brook 0

Shoreham-Wading River a battu Stony Brook School haut la main en deux sets, 25-18, 25-13 et 25-19. Il s’agit d’une deuxième victoire consécutive pour les Wildcats, ce qui porte leur record de championnat à 3-2. Ils accueilleront John Glenn (4-1 Ligue VI) le vendredi 6 octobre, alors qu’ils tenteront de se qualifier pour une place en séries éliminatoires.