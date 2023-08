Tour d’horizon des recrues des Giants: comment la classe de repêchage de 2023 s’est-elle comportée en pré-saison contre les Panthers?

EAST RUTHERFORD, NJ – C’était une sorte de soirée de recrues dans la zone finale pour les Giants de New York lors de la victoire de pré-saison 21-19 de vendredi contre les Panthers de la Caroline.

Le receveur large Jalin Hyatt et le porteur de ballon Eric Gray ont tous deux marqué leurs premiers touchés dans la NFL alors que les partants des Giants ont pris des minutes pour la première fois cette pré-saison. Mais après une possession offensive avec le quart-arrière Daniel Jones et deux avec les partants défensifs, le reste de la formation a eu l’occasion de briller.

Nous récapitulons après chaque match de pré-saison comment les recrues repêchées en 2023 et certains agents libres non repêchés se sont comportés. Voici comment ils se sont comportés contre les Panthers :

CB Deonte Banks, premier tour, n°24

Après de bons débuts en pré-saison, Banks et la défense se sont concentrés sur la finition des jeux cette semaine. Poursuivant sur le thème du camp d’entraînement, Banks et Tre Hawkins III se sont alignés à l’extérieur tandis qu’Adoree ‘Jackson a joué le rôle de machine à sous dans certains packages.

« Je pense que lorsque vous entrez dans ces matchs, dans n’importe quel sous-ensemble, vous voulez jouer vos trois meilleurs corners », a déclaré le coordinateur défensif Wink Martindale plus tôt cette semaine. « En ce moment, ce sont nos trois meilleurs virages. Rien n’est encore gravé dans la pierre, tu vois ce que je veux dire ? On verra comment ça marche. »

Hawkins et Banks, obtenant des répétitions supplémentaires, ont joué une possession de plus que le reste de la défense de départ. Les banques ont eu des tacles consécutifs au premier quart. Lors de la pièce qui a suivi la seconde, Banks a fait un bon travail de couverture sur une passe profonde à DJ Chark. Le demi de coin l’a tenu à l’écart et la passe a été incomplète.

Il reste encore un match de pré-saison, mais Banks a les yeux rivés sur le début de la saison.

« Je suis excité pour la semaine 1 », a déclaré Banks. « Je suis prêt à jouer. »

Chaque équipe de la NFL veut sélectionner un créateur de différence avec un choix de premier tour lors du repêchage de la NFL. Alors que les camps d’entraînement se terminent, à quoi ressemblent les recrues du premier tour de 2023 jusqu’à présent? Un bilan joueur par joueur ⤵️https://t.co/DJdp37PfQ8 – L’athlétisme (@TheAthletic) 16 août 2023

Schmitz s’est concentré sur le fait d’être bruyant et de communiquer sur le terrain pendant le camp d’entraînement, et Jones était satisfait de la communication du centre lors du premier match de pré-saison alors qu’ils continuaient à construire leur relation.

« C’est une grande responsabilité d’un centre, de faire beaucoup de ces appels et de mettre tout le monde sur la même page et de communiquer », a déclaré Jones. « En tant que jeune homme, apprendre le système et ensuite devoir communiquer tout cela peut parfois être difficile, mais je pense qu’il a fait du très bon travail avec. »

Vendredi soir, Schmitz a eu un jeu plus solide, offrant une protection à Jones et au quart-arrière Tyrod Taylor. Il n’y avait rien de particulièrement notable, ce que vous voulez dans un centre, mais il a aidé au touché précipité de Gray (plus à ce sujet plus tard). Schmitz, avec le plaqueur Evan Neal, a poussé la pile dans la zone des buts.

ERIC GREY SE BAT POUR ÇA 😤 📺 : Réseau NBC4/NFL pic.twitter.com/6UZygjAfxF – Géants de New York (@Giants) 19 août 2023

WR Jalin Hyatt, troisième tour, n ° 73

Le spectacle Hyatt a pris de l’ampleur tout au long du camp et les fans ont hâte de le voir en action après que le receveur n’ait été ciblé qu’une seule fois lors de la défaite de la semaine dernière. Eh bien, Hyatt a eu plus d’opportunités vendredi et a également fait preuve de résilience. Il a réussi quatre réceptions sur cinq cibles pour 35 verges, dont une prise de 33 verges de Taylor pour son premier touché dans la NFL.

Le touché est survenu après avoir laissé tomber le ballon lors du jeu précédent. Hyatt est revenu sur le banc après le TD avec un énorme sourire sur son visage.

Premier de beaucoup pour Hyatt 🤩 📺 : Réseau NBC4/NFL pic.twitter.com/WN6P9sD7AL – Géants de New York (@Giants) 18 août 2023

« C’est ce que vous voulez essayer de faire, en particulier avec les jeunes », a déclaré l’entraîneur des Giants Brian Daboll. « Vous savez qu’il va y avoir de mauvais jeux. Donc, pour encourager en quelque sorte cette mentalité de jeu suivant… c’est bien si vous pouvez revenir directement à eux si la couverture est ce qu’elle est et que le quart-arrière est censé la lancer là-bas. … Il a eu cette chute, puis nous sommes revenus directement vers lui et il a fait un bon jeu. «

Hyatt a joué la majorité de la première mi-temps mais a reçu une certaine attention des entraîneurs juste avant la fin de la mi-temps après avoir atterri durement sur un jeu. Il est revenu sur la touche au début de la seconde mi-temps sans son casque, même s’il était peu probable qu’il reçoive plus de clichés dans le match de toute façon. Après le match, Hyatt a déclaré qu’il s’était « un peu cogné. Mais je vais bien. Tout est bon. »

RB Eric Gray, cinquième tour, n ° 172

Gray a eu beaucoup d’action dans les unités spéciales le week-end dernier, puis a renvoyé un botté de dégagement pour 9 verges vendredi. Saquon Barkley était le seul partant à ne pas jouer, donc Gray a eu beaucoup de répétitions et a ajouté une force offensive vendredi. Il a mené les porteurs de ballon avec cinq courses pour 16 verges, ajoutant un touché au deuxième quart. Son effort était impressionnant alors qu’il traversait la dernière partie de la course et se battait pour obtenir le ballon dans la zone des buts.

ERIC GREY SE BAT POUR ÇA 😤 📺 : Réseau NBC4/NFL pic.twitter.com/6UZygjAfxF – Géants de New York (@Giants) 19 août 2023

Quant à son match de retour, il a fait preuve d’une bonne conscience et d’une bonne prise de décision lors d’un retour de coup d’envoi au début du deuxième quart-temps. Il a laissé le ballon rebondir hors des limites, ce qui a entraîné une pénalité et les Giants ont commencé avec le ballon à leur ligne de 40 mètres. Ce trajet s’est terminé par le toucher des roues de Hyatt. Mais Gray a renoncé à un bloc – qui s’est terminé par un coup sûr pour Taylor – lors de cette passe de touché à Hyatt.

CB Tre Hawkins III, sixième tour, n ° 209

Comme mentionné, Hawkins a commencé au coin avec Banks et Jackson dans certains forfaits. La formation est quelque peu une surprise même pour Martindale, qui ne l’avait pas en tête pendant le week-end de repêchage.

« Je connaissais le joueur que Deonte était, et je ne savais tout simplement pas à quel niveau se trouvait Tre », a déclaré Martindale cette semaine. « Il a relevé tous les défis que nous lui avons lancés et il joue bien en ce moment. »

Hawkins a terminé avec un tacle vendredi. Il a eu un bon jeu en restant sur Adam Thielen, le traquant sur la ligne de touche et forçant une incomplétude.

DT Jordon Riley, septième tour, n ° 243

Riley s’est retrouvé dans la ligne défensive de départ vendredi. La surprenante sélection de septième tour s’est avérée bénéfique pour les Giants, leur donnant encore plus de profondeur en ligne D derrière Dexter Lawrence, Leonard Williams, Rakeem Nunez-Roches et A’Shawn Robinson.

« C’est un grand homme et il est très confiant », a déclaré Martindale cette semaine. « Maintenant, il est vert, (mais) il a une super chambre : Dex et Leo, A’Shawn et Nacho. Les joueurs connaissent les joueurs, et ils savent qu’il peut nous aider, et ils l’aident tous les jours. … Je pense que c’est ce qui est génial dans cette salle, c’est qu’ils savent ce dont nous avons besoin pour gagner. Je suis excité pour le gamin.

Riley a connu un bon vendredi, avec trois plaqués combinés (deux en solo). Son moment le plus impressionnant est survenu au deuxième quart sur un quatrième et un, lorsqu’il a bourré Spencer Brown pour forcer un revirement sur les downs.

FARCI 😤 📺 : Réseau NBC4/NFL pic.twitter.com/EHI91c7iH5 – Géants de New York (@Giants) 19 août 2023

« MetLife était allumé », a déclaré Riley après le match. « J’ai beaucoup aimé. »

Martindale a aimé le jeu d’Owens le week-end dernier et le coordinateur devrait avoir beaucoup plus à évaluer. Owens est en compétition pour une place de sécurité et a renforcé sa position dans cette compétition avec sept plaqués vendredi, à égalité avec le secondeur Bobby Okereke pour un sommet d’équipe. Lors de la dernière possession défensive de la première mi-temps, Owens a ajouté une belle rupture de passe en troisième et 15. Il a aussi beaucoup joué en deuxième mi-temps.

Notes d’agent libre non rédigées

• Le quart-arrière Tommy DeVito est entré en seconde mi-temps et a réalisé 9 de ses 11 tentatives pour 88 verges. DeVito a montré une grande conscience lors de sa première possession du match: il a méprisé le jeu mais a continué à courir après le tacle manqué, grimpant au milieu pour un gain de 2 verges.

• Après une performance difficile la semaine dernière, le receveur éloigné Bryce Ford-Wheaton a capté deux cibles pour 24 verges, dont une passe de 14 verges de DeVito en 3e et 4e.

(Photo de Jalin Hyatt : John Jones / USA Today)

