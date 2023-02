Tour d’horizon des rapports sur les résultats trimestriels de Starbucks, Ford et Qualcomm

Voici la réaction condensée des bénéfices du Club pour Starbucks, Ford Motor et Qualcomm. Commentaire trimestriel de Starbucks Starbucks (SBUX) a publié jeudi des résultats du premier trimestre de l’exercice 2023 qui n’ont pas répondu aux attentes de Wall Street, alourdis par les ventes décevantes des magasins comparables en Chine, qui ont baissé de 29 % au cours du trimestre. L’action a perdu environ 1,5 % après les heures de négociation. Cependant, le PDG par intérim, Howard Schultz, a indiqué que les tendances du trafic dans l’offre du trimestre en cours s’améliorent de manière séquentielle, offrant une raison d’être optimiste. Alors que les activités américaines de Starbucks affichent une croissance impressionnante dans un contexte d’inquiétudes concernant les dépenses de consommation, la thèse du Club sur la chaîne du café reste intacte. Les prévisions de Starbucks pour l’exercice 2023 restent inchangées, a déclaré la directrice financière Rachel Ruggeri lors de l’appel aux résultats de la société, malgré les vents contraires persistants liés à la reprise de Covid en Chine. Bien que la direction s’attende à ce que la contribution de la Chine au bénéfice d’exploitation soit inférieure à celle initialement supposée dans ses prévisions, cela implique une résilience dans d’autres parties de l’activité de Starbucks. Les prévisions de Starbucks prévoient une croissance des ventes mondiales dans les magasins comparables vers le haut de leur objectif de 7 % à 9 %. De plus, la société a déclaré que les revenus de l’année 2023 augmenteraient entre 10% et 12% d’une année sur l’autre. Commentaire de Ford Motor Quarterly Ford Motor (F) a annoncé jeudi un quatrième trimestre désordonné, avec un bénéfice ajusté par action bien inférieur aux attentes de Street et éclipsant un rythme de croissance des revenus. Alors que le PDG Jim Farley a déploré les problèmes d’exécution du constructeur automobile et s’est engagé à les résoudre à l’avenir, il est indéniable qu’il s’agissait d’un résultat décevant de la part du club. Les actions Ford ont naturellement chuté de plus de 6% dans les échanges prolongés, effaçant la plupart des gains de 8% de l’action depuis le début de la semaine. Au moins, la société est prête à payer ses actionnaires en attendant une meilleure exécution. Ford a annoncé jeudi soir qu’il verserait aux actionnaires un dividende supplémentaire de 65 cents par action, rendu possible par son solide flux de trésorerie disponible et la monétisation presque complète de sa participation dans le constructeur de véhicules électriques Rivian Automotive (RIVN). Ce rendement en dividendes est à lui seul d’environ 4,5 % et constitue un bon complément ponctuel au paiement trimestriel régulier de 15 cents par action. F 5D Mountain Ford (F) Performances sur 5 jours Guidance Ford a déclaré jeudi qu’il s’attend à ce que le bénéfice ajusté avant intérêts et impôts pour l’ensemble de l’année se situe entre 9 et 11 milliards de dollars. Le point médian de ces prévisions est de 10 milliards de dollars, ce qui a manqué les prévisions des analystes de 10,22 milliards de dollars d’EBIT ajusté pour l’année entière, selon FactSet. Le constructeur automobile a également déclaré qu’il s’attend à ce que les prévisions de flux de trésorerie disponibles ajustés pour l’ensemble de l’année soient d’environ 6 milliards de dollars. Ford a déclaré qu’une probable “récession légère aux États-Unis” est intégrée dans ses prévisions. Commentaire trimestriel de Qualcomm Les bénéfices du premier trimestre de l’exercice 2023 de Qualcomm (QCOM) ont dépassé les estimations des analystes jeudi, malgré des revenus plus légers que prévu au cours des trois mois clos le 25 décembre. Les actions de la société de semi-conducteurs ont chuté de plus de 2 % en négociation prolongée . La baisse des actions a commencé sérieusement après le début de la conférence téléphonique de la société et le PDG Cristiano Amon a averti que la faible demande de smartphones maintiendrait les stocks de puces de combinés élevés pendant au moins la première moitié du calendrier 2023. De plus, une nouvelle ride est que Qualcomm voit maintenant une faiblesse de certains de ses clients de l’internet des objets et industriels. Un fabricant de puces peut se redresser si le creux de ses bénéfices est là, mais l’incertitude quant au moment où tous les stocks excédentaires seront éliminés nous fait réfléchir. Sur les prévisions, Qualcomm a déclaré qu’il s’attend à des ventes au deuxième trimestre entre 8,7 milliards de dollars et 9,5 milliards de dollars, ce qui, à mi-chemin de 9,1 milliards de dollars, est inférieur aux 9,55 milliards de dollars attendus par les analystes, selon FactSet. Ses prévisions de bénéfice ajusté par action entre 2,05 $ et 2,25 $ ont également manqué les attentes de 2,29 $. La répartition des estimations des ventes des segments QCT (Qualcomm CMDA Technologies) et QTL (Qualcomm Technology Licensing) de la société met en évidence la faiblesse. La société American Coffeehouse, le logo Starbucks est affiché à l’extérieur de l’un de ses magasins le 23 novembre 2022 à Rugeley, en Angleterre. Nathan Stirk | Getty Images