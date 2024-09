Tour d’horizon des putters du championnat Procore 2024 – GolfWRX

La plupart des semaines durant lesquelles les joueurs sont en tournée, il y a toujours plein de nouveaux putters sympas qui traînent dans leurs sacs ou sur le green. Nous en avons attrapé pas mal cette semaine au championnat Procore, alors jetons un œil à certains des meilleurs fers plats.

Nick Hardy : un prototype élégant et stylé

Un mélange entre le Handsome One et le Handsome Two, Nick joue depuis un petit moment déjà avec des versions de cette forme de tête. Les bumpers sont une combinaison de petits bumpers plats avec une forme générale à l’adresse plus carrée que le Handsome One, mais des bords beaucoup plus doux que le Handsome Two. Le fraisage Drip Face de Swag existe depuis 2019 et a été créé pour réduire l’effet latéral sur les frappes décentrées.

OdysseyAi-Un Carré 2 Carrés Jailbird

Il semblerait qu’Odyssey soit le dernier à adopter le mouvement de putter de type « toe-up ». Je suppose que l’emplacement central du manche permettra à la face du putter de pointer vers la cible tout au long du coup. Le Jailbird Square 2 Sqaure présente les bandes d’alignement Versa d’Odyssey sur le dessus et, bien sûr, la célèbre face Ai-One pour une vitesse de balle constante sur les coups ratés. C’est difficile à dire à partir des photos, mais à mon avis, il semble que le corps du putter soit légèrement étiré de la face vers l’arrière afin que l’équilibre soit correct et peut-être ajouter de la stabilité.

Mac Meissner : prototype du Scotty Cameron T-9.5

Nous avons vu de nombreux golfeurs sur le circuit professionnel tester le putter de style Phantom 9 de Scotty. Mac testait ce T-9.5 qui présente un col en L soudé de longueur moyenne et deux lignes de visée pleine longueur sur le dessus. La face présente un motif de fraisage plus profond pour une sensation plus douce et le logo emblématique Circle T est gravé dans le talon. Le T-9.5 de Mac est doté de deux poids de 10 grammes installés sur la semelle et est fini en argent mat pour réduire l’éblouissement.

Charley Hoffman : prototype du Scotty Cameron T-11

Le favori des fans, Hoffman, possède un putter T-11 très unique avec toutes les différentes lignes d’alignement. Du haut, vous pouvez voir une courte ligne de visée qui commence à la face, un demi-cercle qui encapsule la ligne de visée, puis des lignes jumelles sur les brides qui sont toutes remplies de peinture rouge. Le demi-cercle se termine par un effilement à chaque extrémité pour un look très différent à l’adresse. Hoffman a opté pour le manche à courbure unique pour une sensation plus équilibrée au niveau de la face et une face fraisée plus profonde pour la rendre plus douce et plus atténuée. Il a deux poids lourds de 35 grammes sur la semelle qui pourraient fonctionner avec un contrepoids sous le grip SuperStroke Traxion Flatso XL.

Evnroll Z1 Zéro

Un placement de hosel très intéressant est utilisé pour créer une pondération face vers l’avant, ou pointe vers le haut. Le manche ressemble à un manche en L traditionnel qui est installé vers l’arrière afin que le manche entre dans la tête du putter plus près du centre. Des lignes de site jumelles sont gravées dans la finition bleu vif et il y a un trou au milieu qui, bien sûr, récupère votre balle de golf. Le Z1 Zero est doté du désormais célèbre fraisage Sweet Face d’Evnroll où les rainures horizontales contrôlent la vitesse de la balle au centre et les coups ratés pour que vous ayez un excellent contrôle de la distance. Il y a deux poids mobiles près de la face et l’arrière de la tête a été fraisé pour obtenir le poids permettant à la face de toujours pointer vers la cible.