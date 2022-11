Tour d’horizon des offres du Black Friday – Actualités GSMArena.com

La frénésie de shopping du Black Friday est presque terminée et nous avons rassemblé une liste des meilleures offres du monde de la technologie à partir du plus grand événement de shopping de l’année. Certaines de ces offres peuvent être terminées au moment où vous y parvenez et certaines sont spécifiques à une région, alors méfiez-vous.

Meilleure offre de téléphone aux États-Unis

Il est difficile de battre un téléphone comme le Pixel 6a à son PDSF habituel de 449 $, mais Amazon a réduit son prix à 300 $, ce qui est un excellent rapport qualité-prix pour ce qui est sans doute le smartphone le plus compétitif de Google.

Meilleure offre téléphonique en Europe

Les offres de smartphones en Europe se multiplient et l’un de nos meilleurs choix ici est le Realme GT2 Pro. Il s’agit d’un téléphone alimenté par Snapdragon 8 Gen 1. Celui-ci se distingue par un écran QHD+ 120Hz LTPO2 et une caméra ultra-large 50MP 150°. Ce téléphone porte bien son nom de “tueur phare” car il réduit le prix du OnePlus 10 Pro tout en offrant la plupart des mêmes fonctionnalités (enfin, à l’exception du périscope et de la recharge sans fil).





Meilleure offre de tablette

L’offre de tablette de la semaine appartient au Samsung Galaxy Tab S8 + qui a été réduit à 750 $ sur Samsung US et 750 € sur Amazon DE. Cette offre concerne le modèle Wi-Fi uniquement avec 256 Go de stockage.





Meilleure offre d’écouteurs

Ce ne serait pas une véritable expérience du Black Friday sans une bonne affaire sur certains écouteurs et nous avons ce qu’il vous faut avec le Sony WH-CH710N à 68 $ / 66 € sur Amazon. Ces écouteurs supra-auriculaires à réduction de bruit de Sony ont été initialement lancés en 2020, mais leur remise massive en fait un excellent achat tous ces mois plus tard.

Meilleure offre de smartwatch

Il existe plusieurs offres de montres intelligentes remarquables, mais nous pensons que le Fossil Gen 6 est un excellent achat à 189 $ / 139 £ / 149 € sur Amazon. Il s’agit d’une montre intelligente Wear OS élégante et performante avec tout le suivi de la santé et de la forme physique ainsi que la connectivité GPS et NFC.

Meilleure offre d’ordinateur portable

Les ordinateurs portables sont un outil essentiel pour le travail, les études et les loisirs et il existe de nombreuses bonnes affaires sur toutes sortes d’appareils. Notre premier choix est l’Asus ROG Strix 17 à 1 500 € sur Amazon. C’est une bête d’ordinateur portable avec les graphiques AMD Ryzen 9-5900HX, RTX 3070 et un énorme écran IPS 2K de 17,3 pouces avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz.





Asus ROG Strix 17 17,3 pouces, 165 Hz, AMD 5900HX/RTX 3070, 16 Go, 1 To

Meilleur ordinateur portable de jeu de 17 pouces

Meilleure offre de périphériques de jeu

De bons périphériques PC sont toujours indispensables et une bonne souris est un point de départ pour beaucoup. La souris de jeu DeathAdder V2 de Razer est fortement remise et est notre premier choix dans la catégorie.

Meilleure offre d’appareil photo

Alors que la plupart des nouveaux téléphones sont d’excellents appareils photo compacts, un bon appareil photo reflex numérique ou sans miroir plein format fera évoluer vos prises de vue à de nouveaux niveaux. Nous pensons que le Panasonic Lumix S5 est le secret le mieux gardé dans le monde des appareils photo et c’est un excellent investissement pour les photographes en herbe ou expérimentés.

