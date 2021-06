Tour d’horizon des matchs amicaux : l’Espagne et le Portugal se retrouvent dans une impasse alors qu’Alvaro Morata se voit refuser le vainqueur en retard | Actualités footballistiques

L’Espagne et le Portugal ont joué un match nul 0-0, vendredi, alors que les deux équipes poursuivent leurs préparatifs pour le Championnat d’Europe de ce mois-ci.

Avant le match, il a été annoncé que les deux nations feraient une offre commune pour accueillir la Coupe du monde 2030.

Une cérémonie symbolique a eu lieu avant le coup d’envoi au stade Metropolitano de Madrid, en présence du roi d’Espagne Felipe VI et du président du Portugal Marcelo Rebelo de Sousa et un accord pour soutenir la candidature a été signé par les premiers ministres des pays respectifs.

Les deux équipes portaient des T-shirts portant l’inscription « Vamos 2030 » avant le match amical, qui marquait le centenaire du premier international du Portugal contre l’Espagne.

L’Espagnol Fabian Ruiz dépasse le Portugais Renato Sanches



« Les gouvernements espagnol et portugais souhaitent exprimer leur désir et leur engagement d’accueillir la Coupe du monde 2030 », indique l’accord.

Lors du premier match international avec des fans présents en Espagne depuis le début de la pandémie de COVID-19, les 15 000 participants pensaient avoir vu l’Espagne prendre du retard lorsque la tête en boucle de Jose Fonte a battu Unai Simon après 23 minutes, cependant, sa tête en boucle était exclu pour une faute sur Pau Torres.

Un Simon nerveux a alors vu un dégagement chargé par Cristiano Ronaldo. Mais le ballon a ricoché directement sur le bouchon de l’Athletic Bilbao.

Image:

Jose Fonte se lève pour marquer mais son effort a été refusé



Après avoir connu des difficultés au début, les hôtes étaient bien meilleurs après le redémarrage, Alvaro Morata et Pablo Sarabia manquant tous deux des occasions.

Le Portugal était redevable au gardien Rui Patricio, qui a repoussé Ferran Torres à bout portant à deux minutes de la fin, avant que Morata ne frappe la barre dans les arrêts de jeu alors que l’équipe de Luis Enrique cherchait un vainqueur tardif en vain.

L’Italie a balayé la République tchèque 4-0 vendredi avec une performance offensive impitoyable qui pourrait en faire une équipe dangereuse lors du coup d’envoi de l’Euro 2020 la semaine prochaine.

Faits saillants du match amical entre l’Italie et la République tchèque.



L’attaquant de la Lazio Ciro Immobile a donné l’avantage aux hôtes à la 23e minute contre le cours du jeu lorsqu’il s’est accroché à un faible dégagement et a balayé le ballon dans le filet après avoir légèrement dévié un défenseur tchèque.

Le milieu de terrain de l’Inter Milan Nicolo Barella a doublé l’avance pour l’Italie juste avant la pause lorsqu’il a dribblé vers le but et a décoché un tir juste à l’extérieur de la surface de réparation.

Le milieu de terrain de Naples Lorenzo Insigne a fêté son 30e anniversaire avec un but à la 66e minute lorsqu’il a réussi une passe d’Immobile et a envoyé une frappe du pied droit devant le gardien. Insigne est devenu fournisseur quelques minutes plus tard lorsqu’il a mis en place Domenico Beradi, qui a porté le score à 4-0.

















Serikzhan Muzhikov du Kazakhstan a reçu un carton rouge pour ce défi d’horreur contre Kire Ristevski de Macédoine du Nord.



Ailleurs, Hongrie échauffé pour leur match d’ouverture contre le Portugal avec une victoire 1-0 contre Chypre grâce au but d’Andras Schafer en première mi-temps, tandis que la frappe de Mikael Anderson a donné Islande une victoire 1-0 contre Îles Féroé.

Estonie étaient également vainqueurs 1-0 contre Finlande tandis que Lettonie battre Lituanie 3-1 et Kosovo vaincu Malte 2-1, avec Milot Rashica du Werder Brême marquant les deux buts.

Macédoine du Nord battre Kazakhstan 4-0 mais les plus grands vainqueurs de la soirée ont été Slovénie comme ils battaient Gibraltar 6-0. Josip Ilicic et Andraz Sporar ont chacun marqué deux buts pour la Slovénie.

L’Espagne affrontera la Lituanie lors de son dernier match d’échauffement mardi avant le coup d’envoi de l’Euro vendredi prochain. Le Portugal reçoit Israël mercredi avant de commencer la défense de son titre européen.

Coup d’envoi de l’Euro 2020 vendredi 11 juin – 19 jours seulement après la fin de la saison 2020/21 de Premier League – et court jusqu’à dimanche 11 juillet.