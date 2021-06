Tour d’horizon des matchs amicaux : la Belgique tenue par la Grèce, la Suisse a battu le Liechtenstein à sept | Actualités footballistiques

Une Grèce pleine d’entrain a riposté pour maintenir la Belgique en tête du classement lors d’un match nul 1-1 lors de son match amical à Bruxelles jeudi alors que le but de Georgios Tzavellas en deuxième mi-temps a annulé une frappe précoce pour les hôtes de Thorgan Hazard.

Il manquait à la Belgique plusieurs habitués comme Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne et Eden Hazard, mais ils espéraient toujours envoyer un message d’intention avant le coup d’envoi du Championnat d’Europe la semaine prochaine.

Mais la Grèce, qui ne s’est pas qualifiée pour le tournoi, s’est révélée être un adversaire acharné et peu soucieux du statut de son hôte au sommet du classement de la FIFA lors d’un affrontement fougueux à huis clos au stade Roi Baudouin.

Hazard a donné l’avantage à la Belgique après 20 minutes, mais Tzavellas a égalisé le score à mi-chemin de la seconde mi-temps.

dinde a fait six matchs sans défaite alors qu’ils battaient Moldavie 2-0. La Moldavie a eu des occasions de marquer sur le compteur en première mi-temps avant que Burak Yilmaz, fraîchement vainqueur du championnat de France avec Lille, marque le premier but de la Turquie à la 58e minute. Cengiz Under a ajouté un deuxième 19 minutes plus tard.

Mario Gavranovic a réussi un tour du chapeau la Suisse a battu son petit voisin 7-0 Liechtenstein. La Suisse et la Turquie sont dans le même groupe Euro 2020 avec le Pays de Galles et l’Italie.