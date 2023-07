Tour d’horizon des événements du 4 juillet dans le comté de McHenry – Shaw Local

Le Jour de l’Indépendance est presque là, et avec lui vient une variété de célébrations amusantes dans le comté de McHenry. Des défilés aux spectacles de feux d’artifice, ces prochaines semaines promettent d’être mouvementées dans le comté de McHenry.

Voici ce que les communautés ont prévu pendant le week-end férié et au cours des prochaines semaines :

Fête au bord du lac: Lakeside Festival à Crystal Lake est l’un des festivals d’été les plus importants et les plus anciens du comté de McHenry. Tenu sur le terrain de l’historique Dole Mansion et du Lakeside Arts Park (401 Country Club Road), le Lakeside Festival s’étend sur quatre jours et propose plusieurs groupes, de la nourriture / des boissons, un carnaval et bien plus encore.

Les dates et heures du festival sont les suivantes :

Jeudi 29 juin, 15h à 23h

Vendredi 30 juin, de midi à 23h.

Samedi 1er juillet, de midi à 23h

Dimanche 2 juillet, 12h à 22h

Il y a un droit d’entrée de 10 $ pour les adultes, 5 $ pour les personnes âgées, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans et les militaires actifs.

Célébration annuelle de la fête de l’indépendance de Crystal Lake: Le dimanche 2 juillet, après le Lakeside Festival, se tient le défilé annuel et le feu d’artifice de Crystal Lake. À 13 h, le défilé commencera et descendra l’avenue Dole jusqu’au Lakeside Festival.

Le spectacle de feux d’artifice aura lieu à la plage principale de Crystal Lake. La plage ouvrira à 9h00 et les feux d’artifice commenceront au crépuscule. Il y aura un droit d’entrée de 5 $ pour accéder à la plage.

Célébration estivale de Cary: Commencez le week-end par la célébration estivale annuelle de Cary et les feux d’artifice le vendredi au Lions Park de Cary. Profitez de la musique live, d’une variété de food trucks et d’un feu d’artifice au crépuscule.

Il s’agit d’un événement d’une journée. Il n’y a pas de frais d’admission pour entrer. Cependant, le stationnement coûte 10 $ pour le trottoir ou 5 $ pour l’herbe.

Défilé annuel du jour de l’indépendance d’Hébron: Le défilé annuel d’Hébron aura lieu le samedi 1er juillet à partir de 9 h. Le défilé commencera et se terminera au parc communautaire (routes Moraine et Price).

L’entrée est gratuite. Un DJ et de la nourriture et des boissons à acheter seront disponibles pendant le défilé.

Célébrez le lac Fox: Celebrate Fox Lake a lieu le samedi 1er juillet au Lakefront Park (71 Nippersink Blvd.) et comprend un défilé, de la musique live, de la nourriture et des boissons et des feux d’artifice au crépuscule pour couronner la nuit.

Le défilé débutera à 11h à Grand Avenue. Le défilé commence à Grant Community High School (285 E. Grand Ave.) et descend Grand Avenue jusqu’au centre-ville de Fox Lake.

De 17 h à 22 h, Lakefront Park accueillera des spectacles, des activités et de la nourriture et des boissons. À 21 h 30, des feux d’artifice seront lancés au large du lac Nippersink. L’entrée est gratuite. Aucune boisson extérieure, glacière ou animal domestique n’est autorisé pendant la célébration.

Le spectacle des fêtes de Crystal Lake à la plage principale commence par un concert patriotique avec le Crystal Lake Community Band et Voices in Harmony à 19 h le dimanche 2 juillet, suivi de feux d’artifice. (Marque Noir)

Spectacle de feux d’artifice du jour de l’indépendance de Huntley: Le feu d’artifice annuel de Huntley aura lieu à Deicke Park (11419 IL-47 South) le mardi 4 juillet. Il n’y a pas de frais d’entrée et les feux d’artifice commenceront vers 21h30. Huntley encourage les gens à venir tôt pour les festivités.

Défilé de la fête de l’indépendance d’Island Lake: La célébration annuelle de la fête de l’indépendance d’Island Lake aura lieu le mardi 4 juillet à 10 h. Le défilé commencera à l’hôtel du village et traversera la subdivision Westridge (3720 Greenleaf Ave.).

De plus, un pique-nique aura lieu de 11h à 14h à l’Hôtel du Village (3720 Greenleaf Ave.). L’entrée est gratuite. Profitez de hot-dogs, d’artisanat, de jeux, de lancers de ballons d’eau et de balades à poney à 5 $ jusqu’à la fin de l’événement.

Célébration du 4 juillet de Spring Grove: La célébration du 4 juillet de Spring Grove proposera de la musique live, des food trucks et des boissons froides les 3 et 4 juillet. L’événement de lundi aura lieu au Horse Fair Park (8105 Blivin St.). Le stationnement coûte 15 $ par véhicule et ouvre à 15 h. Des camions de restauration seront affichés dans le parc de la foire aux chevaux à partir de 16 h.

Le défilé aura lieu le mardi 4 juillet sur la rue Main à partir de midi avec de la nourriture et des boissons disponibles pendant le défilé. Des feux d’artifice suivront à Thelen Park (8400 Winn Roa), à partir de 20h30. L’entrée est gratuite.

Feu d’artifice annuel du 4 juillet à Woodstock: Le feu d’artifice annuel de Woodstock aura lieu au parc Emricson (900 W South St.) le mardi 4 juillet, à partir du crépuscule. Les personnes sans rendez-vous peuvent entrer par les entrées de South Street et de Jackson Street.

L’entrée est gratuite. Cependant, des dons seront collectés pour aider à couvrir le coût des feux d’artifice. Les concessionnaires proposeront des collations et des boissons à la vente. Le stationnement dans le parc sera disponible en utilisant l’entrée de South Street. Il y a des frais de 10 $ pour se garer.

Célébration du 4 juillet de Lakemoor: Le défilé du village de Lakemoor aura lieu le mardi 4 juillet à 10 h, commençant au Village Hall (28581 IL-120 East) et se terminant au Morrison Park (233 Rand Road). Un feu d’artifice débutera au crépuscule sur le lac. L’entrée est gratuite.

Célébration patriotique de Wonder Lake: La célébration patriotique de Wonder Lake comprend des événements les 1er et 2 juillet. À partir du samedi soir, la ville accueillera la soirée vénitienne. Pas besoin de vous inscrire, présentez-vous simplement vers 20h30 à Yacht Club Island à White Oaks Bay avec votre bateau éclairé.

Le dimanche, commencez la journée et profitez de la musique live et des food trucks sur Hancock à midi. À partir de 13 h, le défilé annuel du 4 juillet commencera et se terminera à 14 h. Après le défilé, le spectacle de ski nautique commencera à Wonder Center Beach à 16 h 30. Pour couronner la nuit, le spectacle annuel de feux d’artifice commencera à 20h30 L’entrée est gratuite.

Le mardi 4 juillet, Wonder Lake proposera des promenades gratuites en bateau ponton pour profiter d’une visite guidée de Wonder Lake depuis l’eau. Les bateaux partiront de Wonder Lake Marina (4019 E Lakeshore Drive).

Fête du lac de l’île: Lakefest accueillera de la musique live, de la nourriture / des boissons et des manèges de carnaval au Water Tower Park du 7 au 9 juillet.

Les dates et heures du festival sont les suivantes :

Vendredi 7 juillet : 17h à 23h

Samedi 8 juillet : 12h à 23h

Dimanche 9 juillet : 12h à 17h

Pour des trajets illimités au carnaval, vous pouvez acheter un bracelet de 25 $ de 13 h à 17 h. Pour la bière et le vin, vous devez acheter un bracelet de 5 $ et des billets de consommation à acheter. De la musique live sera jouée le vendredi à 20h et le samedi à 18h

Spectacle de feux d’artifice de Johnsburg: Johnsburg accueillera un feu d’artifice sur la baie au Oak Park Lounge (801 Oak Grove Road) le samedi 8 juillet à 20h30. De la musique live et de la nourriture/des boissons seront proposées avant le début du spectacle. L’entrée est gratuite.

Feux d’artifice annuels de Fox River Grove: Le feu d’artifice annuel de Fox River Grove aura lieu le samedi 8 juillet au Picnic Grove Park. Le parc ouvre à 17h30 pour que les gens puissent profiter de la nourriture, des boissons et de la musique. Le spectacle Magic of Mark Presley commence à 19 h

Des navettes seront disponibles dans toute la ville avec un horaire de circulation. Il n’y a pas de frais d’admission pour entrer. Pas de parking à l’intérieur ou à proximité du parc et pas de bagages à emporter.

Journées McHenry Fiesta: McHenry Fiesta Days est un festival que McHenry accueille chaque année à Peterson Park (4300 Peterson Park Road) et s’étend sur plusieurs événements sur deux week-ends. Le premier week-end commence par la soirée annuelle Cask and Barrel le jeudi 13 juillet, suivie du week-end Music Fest du 14 au 16 juillet.

Cask and Barrel Night proposera des divertissements en direct et de l’alcool de plusieurs distilleries et brasseries locales. Le week-end Music Fest comprend de la musique live, un carnaval, de la nourriture / des boissons et différents divertissements dans le parc. Les prix d’entrée varient pour chaque événement. Le dimanche est une entrée gratuite, qui comprend un salon de l’automobile, une fête sur la plage et des feux d’artifice au crépuscule.

Le deuxième week-end (du 20 au 23 juillet) des événements se déroulent au Veterans Memorial Park (1400 N. Court St.) et au centre-ville de McHenry. Ils comprennent un concert en direct dans le parc, la foire d’art et de rue, l’art dans le parc avec le défilé annuel le dimanche.