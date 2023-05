Tour d’horizon des enfants et des adolescents – les meilleurs nouveaux livres de chapitre

Jackson, originaire du Mississippi Angie Thomas, dont les débuts à l’YA La haine que tu donnes durement touchée en 2017, a tourné son regard vers les livres pour les plus jeunes. Nic Blake et les remarquables : la prophétie manifeste (Walker) gère un terrain souvent familier avec brio, en utilisant un casting de personnages du folklore américain et une poignée de swahili.

Même pré-Harry Potter, un genre que vous pourriez appeler « Oh non, il semble que je sois l’élu! » a été un incontournable de la littérature. La résidente de Jackson, Nic, et son père célibataire ont souvent déménagé à cause de leurs dons, de peur que les banals ne soupçonnent qu’il existe un monde magique. Mais des questions sans réponse et son père faussement (elle l’espère) accusé d’un crime incitent Nic, ses copains et son chien de l’enfer à chercher à laver son nom. C’est une formule, mais Thomas n’est guère stéréotypé. Elle enchaîne la tension pendant des siècles jusqu’à ce que le sou tombe.

Si Thomas imagine une utopie noire avancée et égalitaire appelée Uhuru, le nouveau venu Pari Thomson propose Greenwild : le monde derrière la porte (Macmillan, juin), où règne l’enchantement de la nature. Il y a des voies d’accès depuis le Greyside obscur; l’un d’eux à Kew Gardens.

Angie Thomas : « gère les terrains souvent familiers avec brio ». Photo : Imani Khayyam/The Observer

La jeune Daisy est laissée par sa mère bien-aimée dans un pensionnat alors qu’elle se rend en Amérique du Sud en mission en tant que courageuse correspondante à l’étranger. Lorsqu’elle est portée disparue, Daisy sait que des forces sinistres sont en marche; l’évasion est primordiale. Elle arrive à peine au Greenwild, qui est menacé comme jamais auparavant. Thomson est à moitié persan, et cette aventure richement imaginée mêle des histoires de graines de grenade magiques et de peur écologique avec la puissance de ce que Dylan Thomas appelait autrefois « la force qui, à travers le fusible vert, entraîne la fleur ».

Londres est le décor de deux autres histoires de bravoure. Dans Katya Balen, médaillée Carnegie Le Thames and Tide Club : la ville secrète (Bloomsbury), pour les lecteurs les plus jeunes en fin de chapitre, Londres est menacée par l’agitation de la Tamise. Il inonde les boulangeries et menace le domaine où vivent Clem et ses amis. En tant que mudlarkers, son gang a une relation particulière avec la rivière. Lorsque Clem découvre qu’un anneau en métal qu’elle a trouvé a des pouvoirs étranges, ils sont plongés dans une aventure sous-marine inondée de jeux de mots, d’escargots pompeux et d’anguilles pirates. Naturellement, la cause de tous les problèmes est un marsouin aristocratique mécontent vêtu d’une robe de bal rose.

Situé dans le Londres victorien, Cosima Unfortunate vole une étoile (HarperCollins) – par une autre débutante, Laura Noakes – revigore le genre « horrible orphelinat » ; fiction historique avec un œil moderne. Nous sommes en 1899 et l’exposition de l’empire approche, présentant des trésors de tout l’empire – des trésors qui sont en grande partie volés, comme le souligne la jeune Diya, d’origine indienne.

La critique pragmatique de Noakes de l’empire et de l’injustice sociale se répercute sur les détails historiques et les bravoures

Diya, Cosima et leurs amies du foyer pour filles malheureuses sont travaillées sans pitié, rarement autorisées à sortir. Mais ils doivent agir étant donné qu’ils sont, pour des raisons inexpliquées, sur le point d’être remis au douteux Lord Fitzroy de l’exposition. C’est une riposte fougueuse de la part des enfants pauvres, différents et handicapés alors que Cos et co montent un braquage pour se racheter de la pénurie – et pour résoudre le mystère de la propre filiation de Cosima. La critique pragmatique de Noakes de l’empire et de l’injustice sociale – peuplée par une multitude de personnages aux capacités différentes – se répercute sur les détails historiques et les bravoures. Un excellent compagnon de non-fiction serait Histoire volée : la vérité À propos de l’Empire britannique et comment il nous façonne (Pingouin, juin) par Empireatterrir auteur Sathnam Sanghera. Les musées et la sauce HP font l’objet d’un examen minutieux alors que Sanghera décrit comment le programme scolaire ne parvient pas à s’engager avec l’héritage de l’empire.

Enfin, un destiné aux lecteurs de plus de 11 ans avides de sensations fortes, mais pas prêts pour un YA complet. Une fois par mois, les enfants sont en charge dans la ville de Tremorglade. Les adultes « se transforment » tous – en loups-garous, AKA Rippers – et doivent être mis en cage avec de la viande crue et des vêtements jusqu’au matin, lorsque la sensation de loup s’estompe. Dans Risque de morsure (Simon & Schuster, juin) SJ Wills fait preuve d’une grande maîtrise de la création mondiale, esquissant des amitiés et des rivalités dans un contexte de normalité post-perturbation.

Mais pourquoi les gens ne quittent-ils jamais Tremorglade ? Les théories du complot du vieux Harold sur Seaquest, la société qui fournit des soins de santé, des livraisons et à peu près tout le reste, pourraient-elles avoir des fondements ? Naturellement, la vérité déchire plus de certitudes que les bêtes baveuses.