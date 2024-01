Tour d’horizon des divertissements locaux : du 18 au 25 janvier

Tour d’horizon des événements artistiques et de divertissement qui se déroulent à Fredericksburg et dans les environs.

Série de conférences William B. Crawley Great Lives : Lewis & Clark/Sacagawea, Auditorium UMW Dodd. Avec le conférencier Dale Blanshan. 19h30, ouverture des portes à 18h30 Gratuit. umw.edu/greatlives.

Film : « La renommée » Théâtre Packard de la Bibliothèque du Congrès, 19053 Mt. Pony Road, Culpeper. (United Artists, 1980) 19h30 Gratuit. 540/827-1079, poste 1079 79994.

«Jersey Boys» Centre Riverside pour les arts du spectacle, 95 Riverside Parkway. 19 h 30 Repas servi à 17 h 30 55 $ à 82 $ plus frais de traitement. Jusqu’au 24 mars. 540/370-4300 ; riversidet.com.

Semaine des restaurants d’hiver de Fredericksburg, lieux variés. Jusqu’à dimanche. Détails sur fxbg.com/restaurants/restaurant-week/

Film : « Apollo 13 » Théâtre Packard de la Bibliothèque du Congrès, 19053 Mt. Pony Road, Culpeper. (Universel, 1995) 19h30 Gratuit. 540/827-1079, poste 1079 79994.

Bingo, Hard Times Café, 10760 Patriot Highway. La collecte de fonds de l’Old Dominion Humane Society profite aux chiens de sauvetage de l’organisation à but non lucratif. 18h00, les jeux commencent à 19h00. Les cartes de bingo coûtent 8 $ par paquet ou 25 $ pour cinq paquets ; les packs comprennent 10 jeux. Des barbouilleurs et des jeux supplémentaires pour les grands prix seront vendus à la porte. Billets de tombola 50/50 à 1 $ chacun. Cash ou Venmo uniquement. Places limitées. olddominionhumanesociety.org.

HUWE1 dans un Gala Million, Cave Potomac Point, 275 Decatur Road, Stafford. Dîner, groupe live, dégustations de bières des brasseries de Fredericksburg et vente aux enchères silencieuse. 180 $. Tous les profits profitent à Louie’s HUWE. secure.qgiv.com/event/louieshuwegala.

Musique live à la coopérative : chant tendre, Coopérative alimentaire de Fredericksburg, 320 Emancipation Highway. 14h-15h30 Gratuit. fxbgfood.coop.

Bingo, Lycée St. Michael. Les jeux commencent à 17 heures. Les portes ouvrent 1h30 avant. Voir la liste du 18 janvier.

Révérend Dr. Martin Luther King Jr. Célébration d’anniversaire et collecte de fonds pour des bourses d’études, Théâtre Little Washington, 291 Gay St., Washington. Avec la conteuse Sheila Arnold, des artistes musicaux locaux et des performances d’élèves de l’école. 16h00 Gratuit ; dons acceptés pour le programme de bourses Julia E. Boddie. Diffusé en ligne sur culpepermedia.org à 18h et 20h Présenté par la Scrabble School Preservation Foundation. scrabbleschool.org.

Les dimanches de souper, Ingleside Vineyards, 5872 Leedstown Road, Oak Grove. Soupe de Denson’s et musique de One Day Remains. De midi à 16 h, 15 $ plus taxes. Billets à l’avance à inglesidevineyards.com/events/category/at-the-winery.

Le percussionniste Alberto Limon Pérez, Église épiscopale St. George, 905, rue Princess Anne. Avec le St. George Jazz Ensemble. 15h00 Gratuit ; dons acceptés à la porte. stgeorgesepiscopal.net/music/concerts/chamber-music-series.

Série de conférences William B. Crawley Great Lives : Shakespeare, Auditorium UMW Dodd. Avec la conférencière Elizabeth Winkler, auteure de « Shakespeare Was a Woman and Other Heresies ». 19h30, ouverture des portes à 18h30 Gratuit. umw.edu/greatlives.

Célébration de Martin Luther King Jr. au Centre multiculturel James Farmer, Chandler Ballroom, Cedric Rucker University Center, 1301 College Ave. Présentation sur l’histoire de l’activisme pour les droits civiques et la justice sociale par Tylik McMillan, jeune activiste du National Action Network. 19h00 Gratuit. 540/654-1044.

“L’histoire sans fin,” Lycée Roi George. 19 h 6 $; 6 ans et moins sont gratuits. Le dîner avant le spectacle est à 17h30 pour un supplément de 5$ ; comprend un sandwich barbecue au porc, une salade de chou, des fèves au lard et une boisson ou un hot-dog, des chips et une boisson. En espèces uniquement dans les concessions. showtix4u.com.

«Jersey Boys» Centre Riverside pour les arts du spectacle. 13h30 Repas servi à 11h30 Voir annonce du 18 janvier.

Série de conférences William B. Crawley Great Lives : George VI et Elizabeth, Auditorium UMW Dodd. Avec la conférencière Sally Bedell Smith, auteur de « George VI et Elizabeth : le mariage qui a sauvé la monarchie ». 19h30, ouverture des portes à 18h30 Gratuit. umw.edu/greatlives.

Sirotez et apprenez : Wayne Cain parle, Revalation Vineyards, 2710 Hebron Valley Road, Madison. L’art du vitrail. 18h00 Gratuit. 21 ans et plus seulement. revalationvineyards.com.

Film : « Hors du passé » Théâtre Packard de la Bibliothèque du Congrès, 19053 Mt. Pony Road, Culpeper. (Radio RKO, 1947) 19h30 Gratuit. 540/827-1079, poste 1079 79994.

“L’histoire sans fin,” Lycée Roi George. Voir la liste du 24 janvier.

«Jersey Boys» Centre Riverside pour les arts du spectacle. Voir la liste du 18 janvier.

Bingo, American Legion Post 320. Voir la liste du 18 janvier.

Bingo, Lycée St. Michael. Voir la liste du 18 janvier.

Les jours et heures d’ouverture peuvent varier.

Galerie du week-end 810 : Nouvelles œuvres de Beverley Coates (aquarelles), Robyn Ryan (acryliques) et Lynn Abbott (acryliques et huiles). 540/371-4099.

Galerie Art Premier : “Nouvel An – Nouvel Art!” Exposition et vente réservées à tous les membres, du 4 au 28 janvier. Acrylique, assemblage, collage, dessin, huile, photographie, gravure, textiles, objets tridimensionnels tels que bijoux et sculptures, et aquarelle. artfirstgallery.com.

Galerie de dimensions artistiques : Émission réservée aux membres « Blue Icy », du 2 au 28 janvier. artfuldimensionsgallery.com.

Alliance des artistes chez Jarrett Thor Fine Arts : Fermé en janvier. Ateliers disponibles. artgallerycolonialbeach.com.

Boutique Pattes de Plage : Galerie de portraits des photos préférées des propriétaires d’animaux et d’œuvres d’art peintes à la main.

Galerie de coups de pinceau : «Magie d’hiver», du 4 au 28 janvier. Bijoux fabriqués à la main, art du verre unique, dessins au fusain, pastels, photographies, peintures à l’huile, aquarelles, acryliques, sculptures en métal et techniques mixtes. coups de pinceaufredericksburg.com.

Arts du quartier du canal : Œuvres d’artistes locaux.

Bibliothèque régionale centrale de Rappahannock : « Uniquely Stafford Art Show », reporté du 17 janvier au 15 mars à Porter Branch. Réception d’ouverture 18 janvier, de 18h à 19h30 librarypoint.org/uniquely-stafford.

Celui de Chany : Œuvres de Jessica Lucas Jewell.

Espaces de travail CoBe : Œuvres de Kathleen Falcone, Ronda Rotz, Barbara Anthony et Christiane Sanford.

Coldwell Banker Élite : Œuvres des artistes de la Colonial Beach Artists’ Guild, qui ont également installé des panneaux LOVE sur Colonial Beach.

Chambre de commerce de Colonial Beach : « Art de galets » de Kathleen Moran.

Studio d’art de Darbytown : Œuvres d’artistes locaux. facebook.com/DarbytownArt.

Immobilier à quai : Œuvres de Jen Galvin, Laurel Koons, Kit Paulsen, Cathy Smith et Dawn Whitmore.

Musée de la région de Fredericksburg : Les nouvelles expositions incluent « STEM Trailblazers Dr. Gladys et Ira West », jusqu’en avril. famva.org.

Centre des arts créatifs de Fredericksburg : Frederick Gallery : exposition nationale avec jury « Winter Blues » tous médias. Galerie des membres : Spectacle des Fêtes. Jusqu’au 26 janvier. fccagallery.org.

Maison et studio Gari Melchers : Œuvres tournantes de l’artiste américain de renommée internationale Gari Melchers (1860-1932). Entrée gratuite les dimanches de janvier. garimelchers.org.

Aubépine marchande : Artistes et créateurs locaux, et Finklepotts Fairy Hair.

Atelier artistique de LibertyTown : « Salon des étudiants », jusqu’en janvier. Œuvres d’artistes locaux. libertytownarts.com.

Bibliothèque de Virginie : « Perspectives autochtones », une exposition multimédia qui explore les voix et les expériences des communautés tribales de Virginie, ainsi que des éléments connexes issus des collections de la bibliothèque. Jusqu’au 17 août. lva.virginia.gov.

Hôpital Mary Washington : De nouvelles œuvres d’artistes locaux seront exposées dans la galerie du couloir du rez-de-chaussée. Artiste vedette : Robyn Ryan, jusqu’au 24 mars. Un pourcentage de chaque vente est reversé à la lutte contre le cancer. Les œuvres d’art peuvent être achetées dans la boutique de cadeaux.

École d’art maçon : « Visages de résilience » aux Mason Exhibitions Arlington, du 6 janvier au 30 mars ; « PERTURBATION ET RÉSISTANCE » à la Gillespie Gallery sur le campus de Fairfax, du 16 janvier au 30 mars. art.gmu.edu.

Meyer Fine Art (nouvelle galerie) : « Robert Duncanson et ses voyages dans le sud », œuvres d’un paysagiste noir du XIXe siècle. meyerfineart.gallery.

Musée national du bâtiment : « Building Stories », une exploration immersive du monde de l’architecture, de l’ingénierie, de la construction et du design à travers des activités pratiques, des installations médiatiques, des croquis et des lectures. Ouverture le 21 janvier avec une célébration communautaire gratuite de 10 h à 16 h nbm.org.

Musée National du Corps des Marines : « They Came in Peace » raconte l’histoire des Marines qui ont mené des opérations de maintien de la paix à Beyrouth, au Liban, de 1982 à 1984 et de la 22e unité amphibie de marine (MAU) qui a débarqué à Grenade en 1983 dans le cadre de l’opération Urgent Fury ; « Vol spatial : les astronautes marins », jusqu’en janvier ; « Go to War… Do Art », 80 ans du programme d’art de combat du Marine Corps présente 80 œuvres sur papier réalisées par 29 artistes de combat, jusqu’au 9 août. usmcmuseum.com.

Studio et galerie Ponshop : Beaux-arts, céramiques et bijoux et accessoires faits à la main. ponshopstudio.com.

Musée d’histoire américaine de Port Royal: Nouveaux ajouts à la collection Maison Blanche Chine. Ouvert tous les samedis de 10h à 14h Gratuit ; dons appréciés. 804/370-5285.

Bateau fluvial sur le Potomac : Œuvres d’artistes locaux exposées au premier étage et dans la salle Potomac.

Studios de la rue Sophia : « A Moment in Time », présentant une collection de peintures en plein air de tout le pays par Catherine Hillis.

Salle paroissiale de Sainte-Marie : Colonial Beach : œuvres de Susan Goff, Angela Calos, Barbara Anthony, Joyce Reid, Linda Wright et Renee Sessions.

Musée des Beaux-Arts de Virginie : « Dawoud Bey : Élégie », jusqu’au 25 février ; « Willie Anne Wright : artiste et alchimiste », jusqu’au 28 avril. vmfa.museum.

Le Bouleau : Herman’s Hermits avec Peter Noone, le 24 janvier ; QUI EST MAUVAIS : L’expérience ultime de Michael Jackson, 26 janvier ; FOREVER TINA : Un hommage à la reine du rock ‘N’ Roll, 28 janvier. birchmere.com.

La salle Carlyle : Brencore présente « A Tribute to the Music of Whitney Houston, Ledisi, Chaka Khan », le 26 janvier. 40 $ à l’avance, 45 $ à la porte. brencore.com.