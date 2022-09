Tour d’horizon : des chercheurs coréens développent des biocapteurs pour suivre les niveaux de sérotonine en temps réel et plus de mémoires

Des chercheurs coréens développent un biocapteur pour mesurer les niveaux de sérotonine en temps réel

Une équipe de recherche de l’Institut coréen de recherche sur les biosciences et la biotechnologie a mis au point un biocapteur capable de suivre les niveaux de sérotonine en temps réel pour le diagnostic de la dépression.

La dépression, qui touche plus d’un million de Sud-Coréens, serait en partie causée par des déséquilibres au niveau des neurotransmetteurs dans le corps humain, comme la sérotonine, qui aide à stabiliser l’humeur. Généralement, les niveaux de sérotonine sont analysés par spectrométrie de masse d’échantillons de sang, ce qui peut prendre du temps.

Pour accélérer ce processus, les chercheurs du KRIBB ont développé une bio-sonde qui réagit sélectivement à la sérotonine et un nano-biocapteur capable de détecter même des traces de sérotonine en la combinant avec des nanofibres hautement conductrices.

Le capteur réagit avec la sérotonine et génère un signal électrique qui est utilisé pour mesurer la concentration de sérotonine.

Dans une évaluation de son efficacité, le biocapteur a montré un haut niveau de fiabilité dans la détection de la sérotonine dans les fluides corporels artificiels. Résultats de l’évaluation ont été publiés dans la revue Nano Convergence.

“La surveillance en temps réel de la sérotonine nous permet d’observer l’effet de la sérotonine sur la fonction du corps, ainsi que le changement de sécrétion en réponse à des stimuli externes nocifs”, a déclaré le Dr Oh-seok Kwon, responsable de la recherche.

Lunit obtient le feu vert de Taïwan pour une solution de mammographie par IA

La startup sud-coréenne d’IA médicale Lunit a reçu l’approbation de la Food and Drug Administration de Taïwan pour sa solution de mammographie par IA.

Son Lunit INSIGHT MMG a été autorisé à être commercialisé à Taïwan en tant que dispositif médical de classe 2.

La solution utilise l’IA pour détecter les lésions suspectes dans les images de mammographie avec une précision de 96 %.

La société a également reçu des approbations réglementaires similaires pour INSIGHT MMG aux États-Unis l’année dernière et au Canada en juin de cette année.

Le National University Cancer Institute de Singapour dévoile un calculateur des coûts du traitement du cancer

Le National University Cancer Institute de Singapour s’est associé à la startup de technologie de la santé Bot MD pour créer un calculateur de coûts de chimiothérapie et de traitement du cancer.

Le calculateur de coût de chimiothérapie du NCIS ou ChemoCalc fournit une estimation instantanée des dépenses mensuelles d’un patient en fonction de son traitement anticancéreux prescrit, de son statut de résidence, de son niveau de ressources et de son admissibilité à divers programmes de subventions gouvernementales.

Le lancement de cette application précède les modifications à venir du modèle de remboursement MediShield Life, qui ne couvrira qu’une liste positive de traitements anticancéreux cliniquement prouvés et rentables.

“À la lumière des changements de politique à venir du ministère de la Santé, nous voulions créer un outil simple et efficace qui aiderait nos patients à comprendre le coût de leur traitement, afin qu’ils puissent être en mesure de prendre des décisions sur leurs soins, de tenir compte de ces coûts dans leurs budgets. , et demander de l’aide rapidement si les coûts sont prohibitifs pour eux », a expliqué le Dr Jen Wei Ying, consultante associée au département d’hématologie-oncologie du NCIS.

La société chinoise d’insurtech Waterdrop lance un assistant virtuel IA pour les assureurs

La société de technologie d’assurance basée à Pékin, Waterdrop, a récemment dévoilé un assistant virtuel basé sur l’IA pour les assureurs.

Selon un communiqué de presse, l’assistant Waterdrop est un assistant numérique de type humain qui aide les équipes de services d’assurance en ligne dans des tâches telles que le traitement et l’analyse des données, la gestion des utilisateurs en ligne et les services à la clientèle.

Il est capable de mener des conversations simples avec les clients, d’enregistrer et de rassembler leurs besoins de protection et leur intention de souscrire une assurance. Selon la société, l’assistant numérique connaît bien plus de 100 produits d’assurance dans la bibliothèque de données de Waterdrop.

Depuis son lancement, Waterdrop Assistant a traité 86 % des sessions utilisateur avec une précision de 97 % pour la reconnaissance des intentions, ce qui a permis de libérer environ 37 % de la main-d’œuvre du service client et d’augmenter le taux de renouvellement des polices.

La société d’imagerie médicale United Imaging Healthcare fait ses débuts à Shanghai

Le fournisseur chinois d’appareils et d’équipements d’imagerie médicale United Imaging Healthcare est devenu public en Chine par le biais d’une cotation au Conseil de l’innovation scientifique et technologique de la Bourse de Shanghai.

Le produit net de son introduction en bourse de 1,6 milliard de dollars ira à la recherche et au développement de produits de nouvelle génération, à des projets d’industrialisation et à des projets de réseau de services marketing.

Les produits de United Imaging ont été adoptés par des institutions médicales et de recherche dans plus de 40 pays à travers le monde, dont les États-Unis, le Japon, l’Italie et la Nouvelle-Zélande.