Tour d’horizon des cérémonies du Memorial Day dans les comtés de La Salle, Bureau et Putnam – Shaw Local

Le Memorial Day, les occasions ne manquent pas de se souvenir de ceux qui ont tout donné en servant dans l’armée américaine. Dans les listes ci-dessous, lundi signifie le 29 mai, sauf indication contraire.

Buda

L’American Legion Post 261 effectuera des services à 10 h lundi au cimetière de Hopeland. En cas de pluie, les services seront déplacés à la salle communautaire de Buda.

Arlington, Cerise, Dalzell, Ladd, LaMoille, Seatonville

Le poste 938 de la Légion américaine se rendra lundi à 8 heures du matin au cimetière UCC de Hollowayville, au cimetière Cherry Miners, au cimetière Calvary, au cimetière Greenfield (à 10 heures), au Dalzell Memorial Park et au War Memorial Park à Ladd. En cas de pluie, certains services peuvent être déplacés.

Compton, Brooklyn ouest

Compton-West Brooklyn American Legion Post 657 effectuera des services à 10 h lundi au cimetière de Melugins Grove et à 11 h au cimetière de West Brooklyn.

Colombe, Malden, Princeton

Les participants se réunissent à la Légion à 7h30 lundi pour se rendre au cimetière d’Oakland à 8h00, suivi du cimetière Elm Lawn à Princeton, puis de Douvres puis de Malden et au Soldier and Sailors Park à Princeton vers 10h00. L’événement est pluie ou beau temps. .

Earlville

Le poste 549 de la Légion américaine James H. Hamill effectuera des services à 10 h 30 lundi au bâtiment communautaire d’Earlville (gymnase est/école secondaire d’Earlville).

Granville

Granville American Legion Post 180 et VFW Post 8324 effectueront des services à 10 h lundi au cimetière de Granville. Les participants doivent se rassembler à 9 h au poste de légion. En cas de pluie, les services seront déplacés au poste de légion.

Hennepin

Hennepin American Legion Post 1044 effectuera des services à 9 h lundi au cimetière Florid et à 9 h 20 au cimetière Union Grove. Une cérémonie conjointe avec les vétérans du comté de Putnam aura lieu à 11h30 au cimetière Hennepin Riverside.

La Salle, Oglesby

Les vétérans de La Salle et d’Oglesby organiseront un programme conjoint à 10 h lundi au Oglesby Memorial Park.

Léonore, Lostant

American Legion Post 173 effectuera des services à 8h30 lundi à Sts. Cimetière Pierre et Paul, Léonore. En cas de pluie, les services pourraient être déplacés dans la salle paroissiale. Des services supplémentaires seront à 9h45 lundi près du refuge Lostant Park.

Magnolia, Varna McNabb

Magnolia American Legion Post 254 effectuera des services à 7 h 30 lundi au cimetière Caledonia à Magnolia, puis au cimetière Friends à McNabb, au cimetière Magnolia, au cimetière luthérien n ° 2 et à 10 h 45 au cimetière luthérien St. Paul, à Varna. L’événement se termine par des offices à 11 heures à l’école primaire de Varna.

Marseille

Lors d’une cérémonie spéciale à 10 heures le lundi 29 mai, au Marseille American Legion Post 235, 571 Rutland St., la ville célébrera la mémoire de trois jeunes marseillais morts alors qu’ils servaient activement pendant la guerre du Vietnam en nommant des sections de ses rues en leur honneur, chacune rayonnant de l’intersection de Main Street avec l’US 6. Main Street vers le sud sera le sergent d’état-major. Autoroute commémorative Jon Sapp; L’US 6 se dirigeant vers l’est vers Morris sera nommé Sgt. Autoroute commémorative Michael Vangelisti; et l’US 6 allant vers l’ouest vers Ottawa sera nommé SPC. Route commémorative de Norman Tree.

Mendota

Le programme annuel aura lieu à 10 h 30 lundi au cimetière Restland à Mendota.

New-Bedford

New Bedford Royal Neighbours of America organisera un service commémoratif le dimanche 4 juin à 14 heures au cimetière Greenville-Fairfield de l’église chrétienne de New Bedford.

Ohio

Il y aura une messe à 8 h lundi à l’église catholique Immaculate Conception, Ohio, suivie d’un chapelet au cimetière St. Mary. De plus, un service public aura lieu à 10 h lundi au mémorial de la rue Main. Les services sont beau temps, mauvais temps.

Des groupes locaux d’anciens combattants et des scouts défilent en 2022 sur la rue Columbus à Ottawa lors du défilé annuel du Memorial Day. (Tom Sistak pour Shaw Media)

Ottawa

L’Association commémorative d’Ottawa organisera une cérémonie lundi à 9 h au Vietnam Veterans Plaza, suivie de la cérémonie des mères de la marine à 9 h 30 sur le pont de la rivière Fox. Le défilé se dirige vers Washington Square pour les services à 10h15

Pérou

Les services auront lieu à 11 h lundi au Peru Washington Park. En cas de pluie, les services seront déplacés à l’école Peru Northview.

Sénèque

Seneca American Legion Post 457 effectuera des services à 10 h 45 lundi près du mur commémoratif à l’angle sud-est des rues Main et Scott. Apportez des chaises de jardin.

Sheffield, Neponset

Les postes Sheffield et Neponset nouvellement rejoints effectueront des services à 11 heures lundi au Veterans-School Park. Les spectateurs sont priés d’apporter des chaises de jardin.

Sheridan

Post 729 parrainera à nouveau le Nina LeCuyer Memorial 5K à 7 h 30 lundi, suivi d’un petit-déjeuner communautaire gratuit à 8 h 30. Les gagnants du concours de rédaction seront reconnus vers 9 h 30. Une cérémonie aura lieu à 11 h.

Stéaurateur

VFW Post 1492 lancera la couronne à 11 h lundi au pont de la rue Main Ouest à Streator, puis se déplacera au parc de la ville pour les services de 11 h 30. En cas de pluie, les services resteront à la salle de la légion.

Spring Valley VFW Piercy Ward Post 3666 et American Legion Post 182 organiseront une cérémonie à 14 heures lundi au Valley Memorial Park, Spring Valley. En cas de pluie, l’événement aura lieu dans l’auditorium du Lycée Hall. (Tom Collins)

Vallée du printemps

Spring Valley VFW Piercy Ward Post 3666 et American Legion Post 182 organiseront une cérémonie à 14 heures lundi au Valley Memorial Park, Spring Valley. En cas de pluie, l’événement aura lieu dans l’auditorium du Lycée Hall.

Tiskilwa

Une cérémonie aura lieu à 11 h lundi à East Park.

Tonique

Le poste 260 de la Légion américaine se réunit à 13 h 30 le dimanche 28 mai au cimetière à l’est de l’Église Méthodiste Unie. Apportez des chaises de jardin. En cas de pluie, les services seront déplacés à l’école. Les services comprennent les rites funéraires d’un membre décédé pendant la pandémie.

Utique

Les services commencent à 9 h lundi au Danny Carey Field à Utica, puis au cimetière d’Oak Hill à 10 h et au cimetière de Waltham à 11 h. Tous les événements sont beau temps, mauvais temps.

Van Orin

Les services auront lieu à 10 h lundi à l’intérieur de la Chapelle Mémorial Bache.

Noyer

Le poste 179 de la Légion américaine s’alignera à 10 h 30 lundi au mémorial des anciens combattants et se rendra au cimetière Walnut pour les services à 11 h, qu’il pleuve ou qu’il vente.

Wenona

Les services auront lieu à 13 h 30 lundi au cimetière Cumberland, qu’il pleuve ou qu’il vente.

Wyanet

Les services auront lieu à 10 h lundi au cimetière de Forest Hill par VFW Post 6634 & Auxiliary.