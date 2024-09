Tour d’horizon des actualités du printemps : jalons pour Spring Boot, Auth Server, Integration, Modulith, Batch

Il y a eu une vague d’activité dans l’écosystème Spring au cours de la semaine du 16 septembre 2024, mettant en évidence les versions ponctuelles et marquantes de : Spring Boot, Spring Security, Spring Authorization Server, Spring Integration, Spring Modulith, Spring Batch, Spring AMQP et Spring pour Apache Pulsar.

Botte de printemps

Le troisième version marquante de Botte de printemps La version 3.4.0 fournit des corrections de bogues, des améliorations de la documentation, des mises à niveau des dépendances et de nouvelles fonctionnalités telles que : l’ajout de Format de journal étendu Graylog (GELF) pour la journalisation structurée intégrée à Spring Boot ; et des améliorations dans l’utilisation du @AutoConfigureTestDatabase annotation qui tente désormais de détecter si une base de données provient d’un conteneur qui élimine le besoin d’ajouter le replace=Replace.NONE paramètre. Vous trouverez plus de détails sur cette version dans le Notes de version.

De même, les versions 3.3.4 et 3.2.10 de Spring Boot fournissent des améliorations dans la documentation, des mises à niveau des dépendances et des résolutions à des problèmes tels que : FileNotFoundException avec la configuration du application.yml déposer à pas charger des bundles SSL ; et un IllegalStateException avec le message « Mise à jour récursive » lorsque les haricots conteneurs sont annotés avec @RestartScope . Vous trouverez plus de détails sur ces versions dans les notes de version de version 3.3.4 et version 3.2.10.

Flux de données Spring Cloud

Flux de données Spring Cloud 2.11.5 a été libéré présentant des mises à niveau de dépendance et des résolutions de problèmes notables tels que : tablePrefix propriété non correctement résolue dans le Exécuteur de tâches composé en raison de la sensibilité à la casse assouplie du nom de la propriété ; et de l’ajout de la vérification de la /tasks/thinexecutions point final dans le DataflowOAuthIT classe. Vous trouverez plus de détails sur cette version dans le Notes de version.

Sécurité du ressort

La quatrième version marquante de Sécurité du ressort La version 6.4.0 fournit des correctifs de bogues, des mises à niveau de dépendances et de nouvelles fonctionnalités telles que : l’abandon de l’utilisation de la valeur par défaut OAuth2AccessTokenResponseClient interface en faveur des clients basée sur le Spring Framework RestClient interface pour une meilleure protection des ressources ; et la possibilité de configurer le OidcSessionRegistry interface en Kotlin. Vous trouverez plus de détails sur cette version dans le Notes de version.

Serveur d’autorisation Spring

Le deuxième version marquante de Serveur d’autorisation Spring 1.4.0 fournit des mises à niveau de dépendances et de nouvelles fonctionnalités : une nouvelle méthode pratique, invalidate() ajouté à la OAuth2Authorization.Builder classe pour invalider un jeton OAuth2 si nécessaire ; et un nouveau guide qui montre comment implémenter le RegisteredClientRepository , OAuth2AuthorizationService et OAuth2AuthorizationConsentService interfaces utilisant un magasin de données basé sur JSON. Vous trouverez plus de détails sur cette version dans le Notes de version.

Intégration de Spring

Le troisième version marquante de Intégration de Spring La version 6.4.0 est livrée avec des corrections de bogues, des améliorations de la documentation, des mises à niveau des dépendances et de nouvelles fonctionnalités telles que : un support de première classe pour l’enregistrement du nouveau langage Spring Expression IndexAccessor interface, introduite dans Spring Framework 6.2.0, qui s’aligne sur la possibilité d’enregistrer une instance du PropertyAccessor interface; et un nouveau JsonIndexAccessor classe qui implémente le IndexAccessor interface. Vous trouverez plus de détails sur cette version dans le Notes de version et Quoi de neuf page.

Ressort Modulith

Le troisième version marquante de Ressort Modulith 1.3.0 fournit des correctifs de bogues, des mises à niveau de dépendances et de nouvelles fonctionnalités telles que la prise en charge de : Microsoft SQL Server dans le Registre de publication d’événements JDBC; et la capacité de contribuer aux modules d’application à partir d’autres packages et de JAR externes. Vous trouverez plus de détails sur cette version dans le Notes de version.

De même, les versions 1.2.4 et 1.1.9 de Spring Modulith fournissent des correctifs de bogues, des mises à niveau de dépendances et des résolutions notables aux problèmes : le mauvais message d’assertion du HourHasPassed classe ; et une référence de package non valide définie dans le JacksonEventSerializer classe. Vous trouverez plus de détails sur ces versions dans les notes de version de version 1.2.4 et version 1.1.9.

Lot de printemps

Le première version marquante de Lot de printemps La version 5.2.0 est livrée avec des corrections de bogues, des améliorations de la documentation, des mises à niveau des dépendances et de nouvelles fonctionnalités telles que : la prise en charge de la configuration d’une instance de Spring Framework DataClassRowMapper cours avec le JdbcCursorItemReaderBuilder et JdbcPagingItemReaderBuilder classes; et encourager l’utilisation de la JobRegistrySmartInitializingSingleton classe au cours de la JobRegistryBeanPostProcessor classe qui permet aux développeurs de configurer leur propre contexte d’application et un mécanisme pour enregistrer automatiquement les beans de travail avec le registre de travail. Vous trouverez plus de détails sur cette version dans le Notes de version.

Printemps AMQP

Le troisième version marquante de Printemps AMQP La version 3.2.0 apporte des corrections de bogues, des améliorations de la documentation, des mises à niveau des dépendances et de nouvelles fonctionnalités : améliorations de nombreuses classes en appliquant la correspondance de modèles lorsque cela est nécessaire ; ajout de champs, exchange et routingKey au RabbitMessageSenderContext classe pour une meilleure conformité avec la Télémétrie ouverte spécification ; et la capacité d’utiliser le checkAfterCompletion() méthode, définie dans le ConnectionFactoryUtils classe, avec le SimpleMessageListenerContainer classe pour vérifier qu’une transaction RabbitMQ a été validée. Vous trouverez plus de détails sur cette version dans le Notes de version.

Ressort pour Apache Pulsar

Le deuxième version marquante de Ressort pour Apache Pulsar 1.2.0 fournit des corrections de bogues, des améliorations de la documentation, des mises à niveau des dépendances et de nouvelles fonctionnalités telles que : a Politique de démarrage du conteneur de messages qui permet aux développeurs de configurer la politique d’échec de démarrage du conteneur d’écoute de messages avec un nouveau StartupFailurePolicy classe enum qui définit des actions pour arrêter, continuer ou réessayer un démarrage ayant échoué ; et des améliorations à la @PulsarListener annotation pour éviter de récupérer des exceptions exclusives aux consommateurs. Vous trouverez plus de détails sur cette version dans le Notes de version.

De même, les versions 1.1.4 et 1.0.10 de Spring pour Apache Pulsar ont été libéré avec des mises à niveau de dépendances telles que Spring Framework 6.1.13 ; Project Reactor 2023.0.10 ; Micrometer Metrics 1.13.4 ; et Micrometer Tracing 1.3.4. Vous trouverez plus de détails sur ces versions dans les notes de version de version 1.1.4 et version 1.0.10.