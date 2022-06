Tour d’horizon de Vitality Blast: Surrey maintient un départ invaincu; Lancashire a mis un pied en quart de finale | Nouvelles du cricket

Kieron Pollard a frappé 34 alors que Surrey a remporté une victoire à quatre guichets Vitality Blast contre les Hampshire Hawks pour maintenir leur début de saison invaincu

Trinidadien Pollard avait auparavant été limité à de courts camées, avec un score maximum de 23, lors de ses cinq premiers matchs pour Surrey.

Mais après que Jamie Smith et Laurie Evans aient mis en place une modeste poursuite de 152 balles, l’Antillais a frappé deux six et trois quatre sur 22 balles pour garder Surrey collé au sommet du groupe sud.

Hampshire, qui a vu James Fuller écraser un 39 invaincu en retard et a vu Liam Dawson en prendre deux pour 21, met fin à sa séquence de cinq victoires consécutives mais reste dans la chasse aux quarts de finale.

Le Lancashire a mis un pied en quart de finale

Steven Croft a ravi une foule à guichets fermés dans son club natal de Blackpool avec un excellent 61 invaincu alors que le Lancashire a mis un pied dans les quarts de finale de Vitality Blast aux dépens de Notts Outlaws.

Croft est né dans la ville balnéaire et est très apprécié au parc Stanley, où 4 500 personnes se sont rassemblées pour regarder le Lightning remporter une septième victoire en 10 matchs en poursuivant 180 pour la perte de quatre guichets avec 10 balles restantes pour revenir au sommet du groupe nord. .

L’ancien capitaine du comté de 37 ans a frappé quatre quatre et deux six en 44 balles et a également sapé les espoirs des éternels challengers de Blast Notts, qui languissent en dehors des quatre premières places de qualification après avoir perdu cinq des neuf matchs.

Si l’opinion populaire selon laquelle sept victoires vous qualifieront pour les quarts de finale sonne vrai cette année, la Red Rose est là après le partenariat de Croft au troisième guichet de 114 avec l’actuel skipper Dane Vilas, qui a fait 55 sur 30 pour passer de 31 pour deux .

Les 179 pour sept du Nottinghamshire comprenaient les 45 balles sur 36 de Samit Patel et les 30 balles invaincues du capitaine Dan Christian sur 14, avec deux six sur les deux dernières balles des manches de Danny Lamb.

Middlesex met fin à une série de six défaites

Joe Cracknell et John Simpson ont mis en place un partenariat astucieux de 91 alors que Middlesex a mis fin à leur séquence de six défaites consécutives Vitality Blast en battant les retardataires du groupe Sud Kent Spitfires par sept guichets.

Cracknell, avec un invaincu 43 sur 37 balles, et Simpson (46 sur 35) ont partagé la seule position importante d’un match à faible score pour organiser le triomphe de Middlesex avec 15 livraisons à revendre.

Les champions en titre Kent, qui languissent au pied de la table, ont boité à 141 pour neuf après avoir opté pour la batte, étouffés pendant les overs intermédiaires par le trio de spin de Middlesex composé de Chris Green, Thilan Walallawita et Luke Hollman.

Bien que les Spitfires aient gagné une lueur d’espoir avec deux guichets en succession rapide, la paire de troisième guichet a frappé judicieusement pour éteindre cela et maintenir en vie les faibles espoirs de qualification de Middlesex.

Rossouw se hisse en tête des classements des scores

Rilee Rossouw a grimpé au sommet du classement des scores de Vitality Blast alors que Somerset est resté sur la bonne voie pour un match à élimination directe à domicile avec une raclée à huit guichets d’Essex à Chelmsford.

Rossouw a pillé 85 pas seulement 36 balles pour devancer Chris Lynn du Northamptonshire au classement alors que les visiteurs ont fait un travail léger pour en chasser 189 pour gagner, bien que les Eagles aient été laissés à la rue en donnant une vie au Sud-Africain, renversant une chance de régulation alors qu’il n’en avait fait que quatre.

Le skipper du Somerset, Tom Abell, a fourni un excellent soutien avec un 62 invaincu alors que les visiteurs rentraient chez eux avec 15 balles à revendre.

Cela est venu après que Michael Pepper (86 pas sorti) et Paul Walter (58) aient aidé l’Essex à poursuivre ses manches pour enregistrer un total de 188 pour cinq.

Le Leicestershire donne un coup de pouce à la campagne Blast

Rehan Ahmed a enregistré les meilleurs chiffres de sa carrière alors que les Leicestershire Foxes ont donné un coup de pouce vital à leur campagne Vitality Blast avec une victoire de 51 points contre Durham lors de leur affrontement au Seat Unique Riverside.

Wiaan Mulder était l’homme clé avec la batte pour les Foxes, marquant 54 balles sur 33 après que les visiteurs semblaient en danger à 80 pour six.

L’international sud-africain a chronométré le ballon à la perfection avec quatre limites et deux six pour élever son équipe à un total défendable de 157 pour neuf de leurs 20 overs.

Durham a eu du mal tout au long de sa poursuite et était toujours derrière le rythme, augmentant la pression au milieu.

Ahmed a tourmenté l’équipe locale avec un tour de poignet sur une surface lente avec des chiffres de quatre pour 22, tandis que Callum Parkinson (trois pour 16) et Mulder (deux pour 16) étaient également sur le point de mener leur équipe vers une victoire qui garde les Foxes ‘ des espoirs vivants dans le Groupe Nord.

La charge du Derbyshire continue

La charge Vitality Blast du Derbyshire s’est poursuivie avec une victoire écrasante à sept guichets contre Birmingham à Edgbaston.

Les Falcons ont remporté leur quatrième victoire consécutive en battant confortablement une équipe des Bears qui avait accumulé un total record de Blast contre les Nottinghamshire Outlaws seulement deux jours plus tôt.

Cette fois, les Bears ont été limités à 159 pour sept par un excellent jeu de quilles dirigé par Sam Conners (trois pour 25) et Mattie McKiernan (deux pour 18). Sam Hain a poursuivi sa forme sublime avec un 73 invaincu (40 balles) mais aucun autre frappeur n’a échappé aux chaînes.

Les visiteurs ont fait la lumière sur l’objectif modeste, se précipitant à 160 pour trois avec 11 balles à revendre.

Luis Reece a fourni une impulsion précoce avec 38 balles sur 24 avant que Wayne Madsen (55 sur 34) et le capitaine Shan Masood (45 pas sorti) n’en ajoutent 89 en 59 balles pour sceller la victoire.

La victoire propulse les Falcons dans les places de qualification tandis que les Bears sont également toujours là mais restent aléatoires, leur total record de 261 vendredi pris en sandwich entre des défaites par 10 et sept guichets.

Une autre préoccupation pour eux était l’absence de Hain sur le terrain en raison d’un mal de dos.

Glamorgan revient sur le chemin de la victoire

Glamorgan est revenu à la victoire dans le Vitality Blast avec une victoire à quatre guichets sur Sussex à Cardiff.

Les guichets pour le toujours fiable Michael Neser et les courses de Colin Ingram et Sam Northeast ont mis en place la victoire de Glamorgan qui maintient leurs espoirs de KO en vie.

Sussex a frappé en premier et une manche stop-start les a vus fixer à Glamorgan un objectif de 150 pour gagner avec Luke Wright en tête avec 46.

Un grand partenariat entre Ingram et Northeast a été la base sur laquelle la poursuite réussie a été construite, le premier étant le principal contributeur avec 57 livraisons sur 43.

Les guichets tardifs, y compris ceux d’Ingram et du Nord-Est, ont ramené Sussex dans le concours à la mort, mais le gros frappeur Dan Douthwaite a vu les hôtes rentrer à la maison avec un plus à revendre.