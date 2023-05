Tour d’horizon : de nouveaux outils d’IA prédisent l’apparition de la maladie de Parkinson, le risque de crise cardiaque après la chirurgie et plus de mémoires

L’outil ML prédit l’apparition de la maladie de Parkinson

Une équipe de recherche de l’Université de Nouvelle-Galles du Sud, avec ses collaborateurs de l’Université de Boston, a mis au point un outil d’IA qui pourrait être potentiellement utilisé pour prédire la maladie de Parkinson des années avant l’apparition des premiers symptômes.

L’outil d’apprentissage automatique appelé CRANK-MS (Classification and Ranking Analysis using Neural network generates Knowledge from Mass Spectrometry) a été utilisé pour analyser les biomarqueurs potentiels de la maladie de Parkinson dans le sang d’un patient.

Dans une étude, dont les résultats ont été publiés dans la revue ACS Central Science, des échantillons de sang de 39 patients qui ont développé la maladie de Parkinson jusqu’à 15 ans plus tard ont été analysés et comparés à des échantillons de sang de 39 patients appariés qui n’ont pas développé la maladie.

Après avoir exécuté CRANK-MS sur les données des participants sur leurs métabolites sanguins, l’équipe de recherche a trouvé des combinaisons uniques de métabolites qui pourraient servir de signes avant-coureurs de la maladie de Parkinson.

L’IA semble prometteuse pour prévenir les décès après une chirurgie non cardiaque

Une autre étude a montré comment les données et l’IA peuvent aider à prévenir les complications cardiovasculaires après des chirurgies non cardiaques.

Une étude menée par un chercheur de l’Université d’Australie-Occidentale a évalué les données de plus de 24 000 participants pour déterminer si l’apprentissage automatique et les données pouvaient prédire les complications cardiovasculaires d’une chirurgie non cardiaque, y compris les crises cardiaques et les lésions du muscle cardiaque, avant qu’elles ne surviennent.

Il a constaté que l’intégration de techniques d’apprentissage automatique avec des données collectées en routine avant, pendant et après la chirurgie pourrait aider à mieux identifier les patients les plus à risque d’avoir de telles complications mortelles.

« Des travaux supplémentaires sont prévus pour affiner ces méthodes et les intégrer aux soins de routine », a déclaré Graham Hillis, professeur de médecine à l’UWA et chef de la cardiologie au Royal Perth Hospital.

HeraMED fournira des solutions de suivi de grossesse à distance à JOGG, basé à Perth

La société de technologie médicale cotée à l’ASX HeraMED a signé son deuxième cabinet d’obstétricien privé qui adopte ses solutions de surveillance à distance de la grossesse.

Dans une déclaration d’entreprise, la société a déclaré avoir signé un contrat avec Joondalup Obstetrics and Gynecology Group (JOGG), basé à Perth, un fournisseur de services obstétricaux privés et publics à travers l’hôpital privé Joondalup, le campus de santé Joondalup et l’hôpital Fiona Stanley.

Le contrat, qui représente la première fois que JOGG propose une surveillance de la grossesse à distance depuis son lancement en 2021, porte sur l’acquisition de 120 licences de la plateforme numérique de surveillance et de gestion de la maternité HeraCARE et des moniteurs de fréquence cardiaque fœtale à domicile HeraBEAT.

L’année dernière, en novembre, HeraMED a signé son premier cabinet d’obstétricien privé qui a déployé HeraCARE.

Formus Labs obtient l’US FDA 510(k) pour un logiciel de planification de chirurgie de la hanche

La société néo-zélandaise Formus Labs a obtenu l’autorisation 510(k) de la Food and Drug Administration des États-Unis pour son logiciel de traitement automatisé d’images radiologiques pour la planification préopératoire du remplacement de la hanche.

Formus Hip utilise l’IA et la biomécanique computationnelle pour calculer l’ajustement de l’implant d’un patient et générer des plans chirurgicaux 3D « digestes, exploitables et entièrement interactifs ».

Suite à l’autorisation de la FDA, la société va maintenant poursuivre son plan d’entrée complète sur le marché américain.