Tour d’horizon de l’Euro: Sébastien Haller du Borussia Dortmund marque son premier but depuis son retour d’un traitement contre le cancer | Lionel Messi guide le PSG pour gagner | Nouvelles du football

Sébastien Haller a marqué pour la première fois depuis son retour d’un traitement contre le cancer alors que le Borussia Dortmund a écrasé Fribourg à 10 5-1 en Bundesliga.

Le club de la vallée de la Ruhr était en superbe forme puisqu’il a remporté quatre victoires sur quatre matches de championnat depuis le redémarrage et est passé à 37 points.

Fribourg, qui a chuté à la sixième place avec 34 points, a dérapé au départ avec Kiliann Sildillia averti deux fois en trois minutes pour réduire son équipe à 10 hommes à la 17e minute.

Il n’a pas fallu longtemps à Dortmund pour que son avantage compte et l’ancien défenseur de Fribourg Nico Schlotterbeck a pris la tête sous les angles les plus serrés à la 26e minute.

Dortmund avait Fribourg fermement sur le pied arrière, mais les visiteurs ont frappé contre le cours du jeu avec Lucas Hoeler forant dans un ballon perdu après que les hôtes n’aient pas réussi à le dégager vers la fin de la première mi-temps.

L’ordre a cependant été rapidement rétabli après le redémarrage puisque Dortmund a marqué deux fois en l’espace de trois minutes.

Jude Bellingham a mis en place Karim Adeyemi avec un coup de talonnade et l’international allemand a glissé le ballon devant le gardien Mark Flekken à la 48e pour les remettre devant.

Il était alors temps pour Haller, revenu il y a quelques semaines seulement de mois de chirurgie et de chimiothérapie pour traiter un cancer des testicules diagnostiqué peu après avoir rejoint le club en juillet dernier, de mettre ses difficultés derrière lui et de revenir à la manière de marquer.

L’attaquant ivoirien a hoché la tête après 51 minutes pour son premier but en compétition.

“Ce but est arrivé bien trop tard”, a déclaré Terzic. “Nous aurions aimé qu’il marque son premier but en juillet et août lorsque nous l’avons signé, mais vous connaissez tous l’histoire depuis.”

“Alors le but est venu aujourd’hui, devant le mur jaune (des supporters de Dortmund). Cela signifie tellement pour lui et tellement pour nous. Nous espérons que c’était le premier de beaucoup, beaucoup de buts.”

L’effort à longue portée de Julian Brandt qui est sorti du poteau à la 69e minute, et Gio Reyna ont achevé la démolition de Fribourg après que l’entraîneur de Fribourg Christian Streich ait également été expulsé pour dissidence.

Messi guide le PSG pour vaincre Toulouse

Le but de Lionel Messi en seconde période a aidé un Paris Saint-Germain terne à battre Toulouse 2-1 pour prendre huit points d’avance en tête de la Ligue 1.

La superstar a frappé avec une frappe de curling typique à la 57e minute après un mouvement avec l’arrière droit marocain Achraf Hakimi, qui a égalisé le PSG à la fin de la première mi-temps après que le spécialiste des coups francs Branco van den Boomen ait donné l’avantage à Toulouse à la 20e.

Le PSG était sans attaquants blessés Kylian Mbappe et Neymar et s’est fortement appuyé sur Messi, qui a frappé le poteau pendant le temps d’arrêt.

Mbappe est absent pendant au moins trois semaines après avoir subi une déchirure à la cuisse gauche. Neymar suit un traitement pour un adducteur douloureux et a raté son deuxième match consécutif. Les blessures du PSG ont augmenté lorsque le milieu de terrain portugais Renato Sanches s’est blessé à la 13e avec une blessure à la cuisse.

Le PSG en avait perdu deux et fait match nul lors de ses cinq matches précédents, et a pris du retard à la 20e minute lorsque le coup franc de Van den Boomen de la droite a survolé le gardien bloqué Gianluigi Donnarumma dans le coin gauche.

Après que Marquinhos ait frappé le poteau avec une tête du coin de Messi, le PSG a égalisé avec une belle frappe de 25 mètres de Hakimi à la 38e minute.

Messi a frappé le vainqueur après la pause avec son troisième but lors de ses cinq derniers matches de championnat pour mettre le PSG sur 54 points en 22 matchs.

La Roma rebondit pour battre Empoli

Deux buts presque identiques dans les six premières minutes ont placé la Roma sur la voie d’une confortable victoire 2-0 sur Empoli en Serie A.

L’équipe de Jose Mourinho cherchait à rebondir après une sortie de coupe humiliante contre Cremonese en milieu de semaine.

Et le départ a été parfait lorsque Roger Ibaez a dirigé un corner de Paolo Dybala en moins de deux minutes.

La Roma a doublé son avance quatre minutes plus tard lorsque Dybala a flotté dans un autre corner depuis la gauche pour que Tammy Abraham rentre à la maison.

Les choses ont presque empiré pour Empoli immédiatement après la pause, mais le gardien Guglielmo Vicario a réussi un fantastique triple arrêt.

Il a d’abord paré la volée de Dybala, puis s’est relevé rapidement pour empêcher le suivi de Gianluca Mancinis. Avec Vicario toujours au sol, Abraham semblait certain de se diriger vers le rebond à bout portant, mais le gardien de but a levé la jambe pour l’arrêter incroyablement aussi.

L’avenir de Cremonese en Serie A est devenu de plus en plus sombre après qu’ils n’aient pas réussi à poursuivre leurs exploits en championnat. Ils ont perdu à domicile contre Lecce 2-0 pour les laisser au plus bas de la Serie A, à 10 points de la sécurité.

Cremonese est sans victoire en Serie A cette saison mais a battu Naples et la Roma pour atteindre les demi-finales de la Coupe d’Italie pour la première fois en 36 ans et seulement la deuxième fois de son histoire.

Cependant, leurs malheurs en championnat se sont aggravés lorsque Lecce a marqué deux fois en seconde période. Federico Baschirotto a dirigé le centre de Morten Hjulmands et Gabriel Strefezza a enroulé un délicieux effort dans le coin supérieur gauche.

L’Atlético détenu par Getafe

L’Atletico Madrid a dominé mais a été tenu en échec 1-1 par Getafe, deuxième de la Liga, qui a égalisé à la fin de la seconde période grâce à un penalty d’Enes Unal.

L’Atletico a raté plusieurs occasions de prendre une avance rapide, marquant finalement à la 60e minute quand Angel Correa a tiré une volée dans le filet après un rebond.

Mais Getafe a obtenu un précieux point à l’extérieur à la 83e minute après que l’arbitre ait repéré un handball de Saul Niguez à l’intérieur de la surface. Unal est intervenu et a fustigé le penalty qui en a résulté.

L’Atletico est quatrième du classement de la Liga avec 35 points, quatre derrière la Real Sociedad, troisième, et 15 derrière le leader Barcelone. Dans la zone de relégation, Getafe est 19e avec 18 points.

Matt Doherty était un remplaçant inutilisé de l’Atletico la semaine où il a terminé son transfert de Tottenham.