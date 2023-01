Tour d’horizon de l’Euro: Ousmane Dembele vire Barcelone pour gagner contre l’Atletico Madrid | Nouvelles du football

Barcelone a pris trois points d’avance en tête de la Liga dimanche avec une victoire 1-0 à l’extérieur à l’Atletico Madrid, grâce à un but en première mi-temps d’Ousmane Dembele.

Les rivaux et le Real Madrid, deuxième, ont subi une défaite 2-1 à Villarreal samedi, donnant au Barça la chance de prendre l’avantage en championnat après 16 journées.

Les visiteurs ont marqué le seul but du match après 22 minutes lorsque Dembele a été dégagé à l’intérieur de la surface et a envoyé le ballon dans le coin inférieur droit.

Les hôtes ont commencé à se réveiller à la fin de la mi-temps, prenant le contrôle du ballon et envoyant Barcelone en mode défensif.

Deux minutes après le début du temps d’arrêt, Ferran Torres du Barca et Stefan Savic de l’Atletico ont été expulsés pour conduite violente alors que les visiteurs tenaient bon pour la victoire serrée.

Le dernier but d’Abraham porte un coup à l’espoir de titre de Milan

Image:

Tammy Abraham de Roma célèbre son égalisation tardive





Un but dans le temps additionnel de Tammy Abraham a aidé l’AS Roma à arracher un match nul 2-2 à l’AC Milan dimanche, alors que les espoirs masculins de Stefano Pioli de rattraper le leader de la Serie A Napoli ont subi un coup dur.

C’était une nuit détrempée au San Siro, créant des conditions glissantes qui ont affecté le jeu.

Le Milanais Pierre Kalulu a marqué le premier sur corner à la demi-heure de jeu.

Tommaso Pobega a doublé la mise à la 77e minute lorsqu’il a été joué dans l’espace dans la surface et a fracassé le ballon dans le coin inférieur droit d’une seule touche.

Roger Ibanez en a retiré un pour Roma trois minutes avant le temps d’arrêt lorsqu’il s’est dirigé dans un corner, et Abraham a terminé le retour tardif six minutes plus tard lorsqu’il a réussi à envoyer un rebond depuis l’intérieur de la surface.

Milan est désormais troisième du tableau de Serie A avec 37 points après 17 matchs, à égalité avec la Juventus, deuxième, aux points et sept derrière Naples.

Napoli rebondit pour prolonger l’avance en tête du classement

Image:

Elmas de Naples célèbre après avoir marqué contre la Sampdoria





Bien qu’il ait raté un penalty tôt, Napoli a rebondi après sa première défaite en championnat de la saison pour battre la Sampdoria à 10 joueurs 2-0.

Dans un match émouvant au Stadio Luigi Ferraris, Victor Osimhen a ouvert le score à la 19e minute après que Matteo Politano ait vu son penalty arrêté.

Toute chance que la Sampdoria avait de revenir dans le match a diminué lorsque Toms Rincon a été expulsé peu avant la mi-temps et Napoli a scellé le résultat avec un autre penalty.

Il y avait des hommages vidéo avant le match aux anciens joueurs de la Sampdoria Gianluca Vialli et Sinisa Mihajlovic, tous deux décédés récemment. Il y avait aussi beaucoup de banderoles dans les tribunes qui leur étaient dédiées et des chants tout au long du match.

Les joueurs de la Sampdoria se sont échauffés en portant des maillots spéciaux portant le nom de Vialli et le n°9 qu’il portait lorsqu’il jouait pour l’équipe. Des fleurs ont également été déposées au bord du terrain par des membres du staff de la Sampdoria et les joueurs italiens de Naples.

Vialli, décédé vendredi, a aidé la Sampdoria à remporter son seul titre en Serie A, trois Coupes d’Italie et la finale de la Coupe d’Europe au cours d’un séjour de huit ans.

Mihajlovic a joué et entraîné la Sampdoria, et ses trois enfants se sont tenus sur le côté du terrain en tenant un maillot de l’équipe avec son nom au dos pendant une minute de silence.