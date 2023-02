Tour d’horizon de l’Euro : l’Inter bat l’AC Milan dans le derby | Le Barça passe devant Séville mais le Real glisse à Majorque | Nouvelles du football

Le vainqueur de la Coupe du monde Lautaro Martinez a poursuivi son début d’année fulgurant en mettant l’Inter Milan sur la voie d’une victoire 1-0 sur l’AC Milan dans le Derby della Madonnina.

Martinez est dans une forme fantastique depuis qu’il a aidé l’Argentine à remporter la Coupe du monde en décembre et il a marqué son septième but lors de ses huit derniers matches alors que l’Inter consolidait sa deuxième place en Serie A avec une deuxième victoire sur son féroce rival en moins de trois semaines.

C’était le 12e but de Martinez en championnat cette saison, le plaçant à quatre derrière le meilleur buteur de Serie A Victor Osimhen, qui a marqué deux autres buts dimanche pour aider le leader en fuite Napoli à gagner 3-0 contre la modeste Spezia.

L’Inter a 13 points de retard sur Naples et trois points sur la Roma, troisième. L’Inter a cinq points d’avance sur la Lazio, l’Atalanta et Milan, qui ont glissé à la sixième place après un début d’année lamentable. La série sans victoire de Milan s’est étendue à sept matches.

L’Inter a failli prendre les devants à la 10e minute mais Martnez a dirigé juste à côté du montant droit. Martinez a fait mieux à la 34e minute alors qu’il s’éloignait de Simon Kjaer au premier poteau pour placer sa tête dans un corner et il a fallu une déviation du défenseur milanais à l’entrée.

Romelu Lukaku pensait avoir marqué son premier but en championnat depuis le mois d’août, mais le coup de sifflet était déjà parti pour une faute de sa part sur Malick Thiaw. Martinez a ensuite eu un but exclu pour hors-jeu.

Le Barça bat Séville pour prolonger son avance en Liga

Barcelone a prolongé son avance en Liga à huit points grâce aux buts en seconde période de Jordi Alba, Gavi et Raphinha qui leur ont valu une victoire 3-0 à domicile contre Séville.

Les locaux étaient en contrôle depuis le début mais n’ont réussi à marquer qu’après la pause lorsque le remplaçant Franck Kessie a placé Alba à l’intérieur de la surface pour insérer une frappe en première touche à la gauche du gardien de but.

Raphinha est descendu sur la droite et a livré un centre bas parfait à Gavi qui a tapé pour porter le score à 2-0 un peu plus de 10 minutes plus tard.

Raphinha a marqué le troisième but à la 79e minute avec une frappe à bout portant sur un centre d’Alba.

Le Barça est en tête du classement avec 53 points, huit devant le Real, deuxième, et 14 devant la Real Sociedad, troisième. Séville, qui n’a remporté que cinq de ses 20 matchs de Liga cette saison, est 16e avec 21 points, deux au-dessus de la zone de relégation.

Les champions du Real Madrid ont subi une défaite choc 1-0 à Majorque plus tôt dimanche après un étrange but contre son camp du défenseur Nacho au début de la première mi-temps.

Nacho a laissé ses coéquipiers stupéfaits alors qu’il tentait de dégager un centre à la 13e minute et dirigeait le ballon haut sur son propre gardien de but et dans le filet.

Le Real a dominé le match mais a raté plusieurs occasions et gâché une occasion en or d’égaliser à la 59e minute lorsque le gardien de Majorque Predrag Rajkovic a sauvé un mauvais penalty de Marco Asensio.

Le Bayern tient bon malgré le carton rouge de Kimmich

Le Bayern Munich a tenu bon malgré l’expulsion de Joshua Kimmich pour battre Wolfsburg 4-2 et revenir en tête de la Bundesliga.

Kimmich a été expulsé avec son deuxième carton jaune à la 54e minute, mais Wolfsburg n’a pas pu faire valoir sa domination alors que les visiteurs ont donné une leçon d’efficacité.

Kingsley Coman a marqué deux fois et Thomas Muller et Jamal Musiala en ont ajouté deux autres tandis que le Bayern avait également besoin du gardien Yann Sommer à son meilleur pour assurer la première victoire de l’équipe en Bundesliga de l’année.

“Le résultat était important, la victoire compte avant tout”, a déclaré l’entraîneur du Bayern Julian Nagelsmann.

“Nous avons été trop négligents après le troisième but, pas assez concentrés et nous avons accordé un peu trop. Mais nous pouvons être positifs pour l’avenir avec ces trois points.”

Plus tôt dimanche, les buts de Jens Stage et Marvin Ducksch en seconde période ont permis au Werder Brême de s’imposer 2-0 à Stuttgart pour la deuxième victoire consécutive des visiteurs.

Il a propulsé le promu Brême à la huitième place tandis que Stuttgart est retombé dans la zone de relégation. Stuttgart n’a plus gagné de match depuis la mi-novembre.