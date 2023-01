Tour d’horizon de l’Euro : le Real Madrid étourdi par Villarreal | La Juventus remporte huit victoires de suite mais l’Inter Milan a tenu | Nouvelles du football

Gerard Moreno a été le héros de Villarreal avec un but et une aide lors d’une victoire 2-1 contre le Real Madrid, donnant au leader de la Liga Barcelone une chance d’avancer dans la course au titre.

Yeremy Pino a ouvert le score pour Villarreal juste après la pause avant que le penalty de Karim Benzema à la 60e minute n’égalise le Real, mais la parité n’a duré que trois minutes car Moreno a également tiré à la maison depuis le point pour s’assurer les points.

Le Real reste deuxième, à égalité avec 38 points avec le Barça qui visite dimanche l’Atletico Madrid, quatrième, tandis que la troisième victoire consécutive de Villarreal en championnat les fait passer au cinquième rang.

Le remplaçant Arnaut Danjuma a gâché une occasion en or de sceller le match pour Villarreal dans le temps additionnel, ratant un but ouvert avec son effort depuis la ligne médiane alors que Courtois était coincé profondément dans le territoire adverse après avoir pris un corner.

Ancelotti a reconnu que son équipe avait été dominée par ses adversaires, déclarant : “Nous ne pouvions pas jouer à leur niveau.

“Nous étions mauvais, surtout en défense. Nous avons essayé de créer mais nous étions trop ouverts au milieu de terrain. Nous aurions dû faire plus.”

La Juve remporte huit victoires de suite

La Juventus a prolongé sa séquence de victoires à huit matches en battant l’Udinese 1-0 en Serie A samedi.

Danilo a marqué le but décisif à quatre minutes de la fin grâce à une fabuleuse passe décisive de Federico Chiesa.

L’équipe de Massimiliano Allegri n’a pas non plus encaissé de but lors de ses huit derniers matches, bien qu’elle ait été secouée par des problèmes internes pendant la trêve hivernale lorsque le conseil d’administration du club a démissionné en masse et que le bureau du procureur de Turin a demandé des mises en accusation.

La Juventus est passée à la deuxième place de la Serie A, un point au-dessus du champion en titre, l’AC Milan, qui accueille la Roma dimanche.

Il y a eu un hommage émouvant à Gianluca Vialli avant le coup d’envoi ainsi qu’une minute de silence, qui a précédé tous les matches de Serie A ce week-end.

Vialli, décédé vendredi, a aidé la Juventus à remporter un titre de Serie A et la Coupe d’Europe au cours d’un séjour de quatre ans.

Les joueurs de la Juventus portaient également des brassards noirs, alors qu’il y avait de nombreuses banderoles dans les tribunes dédiées à Vialli ainsi que des chants des supporters.

Mais ces chants se sont transformés en moqueries à la mi-temps après une performance moins qu’impressionnante. Le gardien de l’Udinese Marco Silvestri a cependant dû effectuer des arrêts remarquables, notamment pour repousser la tête de Daniele Rugani.

La Juventus a finalement sorti l’impasse avec un jeu impressionnant de Chiesa, qui a lancé un ballon sur le dessus avant de faire une volée sur le visage du but pour que Danilo puise à bout portant au poteau arrière.

Quatrième celui de l’Inter Milan Les espoirs de titre de Serie A ont pris un coup après que l’égalisation du dernier soupir de Luca Caldirola ait été modeste Monza match nul 2-2 au Stadio Brianteo.

L’Inter a pris les devants grâce à Matteo Darmian après 10 minutes lorsqu’il a rencontré le centre d’Alessandro Bastoni en devançant son marqueur et en tapant le ballon à bout portant.

Monza a répondu une minute plus tard lorsque Patrick Ciurria a été retrouvé dans la surface par Matteo Pessina et a eu juste assez de temps et d’espace pour faire rouler le ballon dans le coin inférieur gauche.

Lautaro Martinez a ensuite remis l’Inter en tête à la 22e minute lorsqu’il a volé le ballon à Pablo Mari à l’intérieur de la surface et a tiré le ballon dans le coin le plus éloigné.

Cependant, Caldirola a gâché la fête pour l’Inter trois minutes après le début du temps d’arrêt lorsqu’il a marqué de la tête l’égalisation depuis l’intérieur de la surface.

Plus tôt samedi, Nicolas Gonzalez a marqué son retour d’une longue mise à pied pour blessure en marquant une pénalité de temps d’arrêt pour aider Fiorentina battre Sassuolo 2-1.

Le coup de pied a été accordé après que le défenseur de Sassuolo Ruan Tressoldi ait bloqué le tir d’Aleksa Terzic avec son bras.

Le remplaçant à la mi-temps Riccardo Saponara a donné l’avantage à la Fiorentina trois minutes après la pause, mais Domenico Berardi a égalisé neuf minutes plus tard.