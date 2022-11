Tour d’horizon de l’Euro: le Bayern Munich en tête de la Bundesliga entre dans les vacances d’hiver alors que Napoli remporte son 11e match de championnat consécutif | Nouvelles du football

Le Bayern Munich a gagné 2-0 à Schalke pour s’assurer la première place de la Bundesliga avant la pause de la Coupe du monde alors qu’il chasse un 11e titre de champion consécutif.

Les Bavarois, qui ont aligné une formation de départ entièrement composée de joueurs liés à la Coupe du monde, ont marqué une fois dans chaque mi-temps avec Serge Gnabry et Eric Maxim Choupo-Moting, l’international allemand Jamal Musiala délivrant les deux passes décisives.

La sixième victoire consécutive du Bayern en championnat – et la 10e toutes compétitions confondues – les a portés à 34 points, six devant le RB Leipzig, deuxième, vainqueur 2-1 au Werder Brême. Fribourg et l’Union Berlin, toutes deux le 27, s’affrontent dimanche.

Le Bayern a pris le dessus dès le début, mais ce n’est que lorsque Musiala, qui à 19 ans est le plus jeune joueur du Bayern à atteindre 100 matches, a bien combiné avec son coéquipier allemand Ganbry pour prendre la tête à la 38e minute.

“Jamal a joué une première moitié de saison exceptionnelle et, espérons-le, jouera encore mieux lors de la Coupe du monde et de la seconde moitié de la saison”, a déclaré l’entraîneur Julian Naglesmann à propos de son milieu de terrain offensif.

“Il écoute bien et il veut se développer. Il a juste beaucoup de talent. Il s’est également amélioré défensivement”, a-t-il déclaré.

L’adolescent, qui compte également neuf buts en championnat, a délivré sa sixième passe décisive de la saison à l’attaquant camerounais Choupo-Moting, qui s’était rapproché plus tôt d’une tête en regard, pour marquer sept minutes après le redémarrage et laisser Schalke à la dernière place après leur huitième défaite lors des neuf derniers matches.

L’attaquant de 33 ans est lui-même en pleine forme avant la Coupe du monde avec 11 buts toutes compétitions confondues, dont six en championnat.

La Bundesliga entre dans une pause prolongée après les matchs de ce week-end en raison du début de la Coupe du monde au Qatar le week-end prochain et reprendra le 20 janvier.

Napoli, leader de la Serie A, signe sa 11e victoire consécutive

Image:

Eljif Elmas de Naples a marqué son troisième lors de la victoire 3-2 à domicile contre l’Udinese





Napoli a presque gaspillé la chance d’établir un record du club de 11 victoires consécutives en Serie A en une saison lorsqu’il a laissé échapper un avantage de trois buts avant de s’assurer une victoire 3-2 à domicile contre l’Udinese.

Victor Osimhen a donné l’avantage aux leaders de la ligue après 15 minutes lorsqu’il a dirigé avec élégance un centre d’Elif Elmas.

Piotr Zielinski a doublé la mise à la 31e minute avec un tir du bord de la surface après avoir été joué par Hirving Lozano.

Les hôtes ont continué à presser en seconde période et Elmas a été libéré par André-Frank Zambo Anguissa à la 58e minute pour ajouter le troisième.

L’Udinese a réduit le déficit à 11 minutes du moment où Isaac Success a envoyé le ballon à Ilija Nestorovski qui a tiré le ballon dans le filet.

Lazar Samardzic a marqué un autre but trois minutes plus tard et l’entraîneur de Naples Luciano Spalletti a fait une figure frustrée alors que son équipe a tenu bon dans les phases finales pour assurer la victoire.

Naples est en tête de la Serie A avec 41 points, 11 devant la Lazio qui affrontera la Juventus dimanche avant la pause de la Coupe du monde. Udinese est à la huitième place.