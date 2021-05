Tour d’horizon de la WNBA: Sabrina Ionescu enterre la gagnante pour New York; Diana Taurasi frappe également la gagnante du match alors que Mercury est à la hauteur | Nouvelles de la NBA

Sabrina Ionescu a enterré un 3 points gagnant avec 0,4 seconde à jouer pour donner au New York Liberty une victoire spectaculaire de 90-87 sur l’Indiana Fever lors de l’ouverture de la saison WNBA.

Ionescu a marqué les huit derniers points de New York lors de son premier match depuis qu’elle s’était gravement blessée à la cheville gauche il y a plus de neuf mois lors du troisième match de sa saison recrue. Elle a enregistré 25 points, 11 passes et six rebonds vendredi.

« Je suis juste excité de recommencer à jouer et à faire ce que j’aime », a déclaré Ionescu dans une interview d’après-match sur NBA TV. « C’est ce que j’aime faire. Les hauts, les bas. C’est vraiment payant. »

















1:57



Faits saillants du match WNBA entre l’Indiana Fever et le New York Liberty lors de la soirée d’ouverture



Betnijah Laney a marqué un sommet de 30 points à ses débuts à New York après avoir été signée en tant qu’agent libre pendant l’intersaison. Michaela Onyenwere a ajouté 18 points.

Kelsey Mitchell a marqué 23 points et Teaira McCowan a ajouté 22 points et 16 rebonds pour la fièvre.

















0:41



Sabrina Ionescu a frappé ces trois victoires spectaculaires avec moins d’une seconde à faire …



Résultats WNBA de vendredi soir Dallas Wings 94-71 Los Angeles Sparks Minnesota Lynx 75-77 Phoenix Mercury Atlanta Dream 67-78 Connecticut Sun Indiana Fever 87-90 New York Liberty

Minnesota Lynx 75-77 Phoenix Mercury

















1:57



Faits saillants du match WNBA entre le Phoenix Mercury et le Minnesota Lynx



Diana Taurasi a marqué 14 points, dont un décisif à 3 points à 1,1 seconde de la fin, alors que Mercury, triple champion de la WNBA, battait le Lynx.

Le Lynx avait un point d’avance et le ballon avant que Brianna Turner ne fasse un vol et Taurasi, qui n’avait réalisé que 2 des 12 tirs, a frappé le vainqueur.

















0:24



Diana Taurasi a frappé les trois points cruciaux dans les phases finales



Skylar Diggins-Smith a ajouté 18 points, tandis que Brittney Griner avait 17 points et 12 rebonds. Turner a terminé avec 13 points et 10 tableaux et Kia Nurse a marqué 10 points pour Phoenix.

Aerial Powers a marqué 18 points, Kayla McBride et Crystal Dangerfield en ont ajouté 17 chacune et Sylvia Fowles a récolté 11 points et 11 rebonds pour mener le Minnesota.

















1:29



Découvrez les cinq meilleures pièces de théâtre de la WNBA vendredi



Dallas Wings 94-71 Los Angeles Sparks

















1:47



Faits saillants du match WNBA entre les Dallas Wings et les Los Angeles Sparks



Allisha Grey a marqué 23 points et la première sélection au classement général Charli Collier a réussi un double doublé à ses débuts professionnels alors que les Wings en visite dépassaient les Sparks.

Collier, un attaquant de 6 pieds 5 pouces du Texas, a réussi 4 tirs sur 6 pour 11 points et 10 rebonds pour les Wings, tandis que Gray a ajouté neuf rebonds, quatre passes décisives et quatre interceptions à son gros effort de but.

Arike Ogunbowale, la meilleure buteuse de la WNBA 2020, a ouvert la nouvelle campagne avec 17 points en seulement 20 minutes.

Les sœurs Nneka et Chiney Ogwumike ont mené Los Angeles avec 18 et 12 points respectivement.

Mais les Sparks ont tiré environ 35,9 pour cent du terrain et n’ont réussi que 44 points dans les trois derniers quarts après un bon départ.

Atlanta Dream 67-78 Connecticut Sun

















1:32



Faits saillants du match WNBA entre le Connecticut Sun et le Atlanta Dream



Jonquel Jones, de retour à la WNBA après s’être retirée la saison dernière à cause du COVID-19, a marqué 16 de ses 26 points, un sommet du match, au premier quart lors de la victoire d’ouverture de la saison du Sun contre le Dream.

Jones a réalisé 10 tirs sur 15 depuis le terrain, dont 2 sur 4 à 3 points en tant que joueur de poste. Elle a également eu huit rebonds, contribuant au Connecticut outrepassant Atlanta 42-26.

DeWanna Bonner a ajouté 21 points, sept rebonds et cinq passes pour le Sun.

C’EST FAIT 582 JOURS DEPUIS QUE JJ ÉTAIT AU SOL DANS UNE UNIFORME SOLAIRE. Elle vient de perdre 16 points au premier quart. #Né pour ça – Connecticut Sun (@ConnecticutSun) 15 mai 2021

Courtney Williams et Odyssey Sims avaient chacun 14 points pour Atlanta. Williams, qui a joué avec le Sun de 2016 à 19, avait une fiche de 2 pour 4 sur une distance de 3 points et Sims, un pick-up d’agent libre qui a joué avec le Minnesota Lynx l’année dernière, était 1 sur 2 de cette distance.

