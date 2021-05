Tour d’horizon de la WNBA: le triple-double historique de Sabrina Ionescu soulève Liberty; Diana Taurasi brille pour Mercure | Nouvelles de la NBA

Sabrina Ionescu est devenue la plus jeune joueuse de l’histoire de la WNBA à enregistrer un triple-double alors qu’elle menait le New York Liberty à une victoire de 86-75 sur le Lynx du Minnesota en visite.

Ionescu, 23 ans, a récolté 26 points, 12 passes et 10 rebonds pour le premier triple-double de l’histoire de Liberty. Ce n’était que le 10e triple-double de l’histoire de la WNBA.

« Je suis excité, mais je pense que je suis encore plus excité que nous ayons remporté une victoire », a déclaré Ionescu après le match, où le Liberty s’est amélioré à 3-0 la saison après avoir remporté seulement deux matchs l’an dernier.

« Cela demande vraiment tout un effort d’équipe, il n’y a pas que moi. C’est tout le monde qui se met en position pour marquer et rebondir, donc je suis vraiment fier de cette équipe et de la façon dont nous nous sommes battus ce soir. »

New York s’est amélioré à 3-0, dépassant déjà le total de victoires de l’année dernière. Le Liberty est allé 2-20 en 2020.

Betnijah Laney a ajouté 20 points, Sami Whitcomb a marqué 13 et Kylee Shook en a eu 10 pour New York. Le Liberty a mis en conserve 12 des 27 tentatives à 3 points et réduit son chiffre d’affaires de 12 en première mi-temps à quatre après la mi-temps.

Sylvia Fowles a marqué 26 points et récolté 11 rebonds pour rythmer le Minnesota, qui a obtenu 16 points de Kayla McBride et 12 de Jessica Shepard. Cependant, le Lynx est tombé à 0-2 parce qu’il n’a fait que 11 des 34 tentatives de placement sur le terrain en seconde période.

Mercury à score équilibré donne une deuxième défaite consécutive aux Mystics

La garde de Phoenix Mercury Diana Taurasi (3) a inspiré l’équipe à la victoire sur les mystiques de Washington



Diana Taurasi a marqué 17 points sur 6 tirs sur 9 et le Phoenix Mercury n’a jamais traîné en route vers une victoire de 91-70 contre l’hôte Washington Mystics mardi soir.

Brittney Griner a ajouté 14 points et 10 rebonds pour le Mercury, qui a terminé son voyage sur la route d’ouverture de la saison 2-1. Les Mystics ont abandonné leur deuxième match consécutif pour commencer l’année.

Six joueurs de Phoenix ont marqué à deux chiffres. Kia Nurse et la réserve Sophie Cunningham ont chacune contribué 12, Brianna Turner a affiché 10 points et 14 tableaux, et Skylar Diggins-Smith a ajouté 10 points, cinq rebonds et cinq passes.

Mystics Tina Charles a mené tous les buteurs avec 22 points et ajouté avec 12 rebonds. Natasha Cloud a marqué 18 points et Ariel Atkins 12.

Le Mercury a dominé les Mystics 47-33 pour la seconde moitié après que Washington ait gardé les choses serrées au début et pour un deuxième match consécutif, les Mystics ont joué sans Elena Delle Donne.

La double MVP de la WNBA adopte une approche lente et régulière pour revenir à l’action alors qu’elle se remet d’une opération au dos en 2020.

Faits saillants du match WNBA entre le Seattle Storm et les Las Vegas Aces



Jackie Young a marqué 21 points et attrapé 10 rebonds alors que les Aces de Las Vegas en visite ont montré leur courage avec une victoire de 96-80 sur le Storm de Seattle lors d’un match revanche de la finale de la WNBA de l’année dernière.

Las Vegas (1-1) a dominé la première mi-temps, a rendu la quasi-totalité de son avance face à un retour déterminé de la tempête, puis a retrouvé son rythme au quatrième quart, ne permettant jamais à Seattle de se rapprocher de cinq points. .

Les Aces ont pris un peu de revanche pour une défaite de 97-83 contre Seattle samedi, séparant la série de deux matchs dans le nord-ouest du Pacifique.

A’ja Wilson et Liz Cambage ont ajouté 18 points chacune pour Las Vegas tandis que Chelsea Gray en a marqué 11 et Kelsey Plum et Riquna Williams ont chacune 10 points pour les Aces. Wilson a également eu 11 rebonds, cinq passes et trois tirs bloqués tandis que Cambage a affiché huit rebonds.

Breanna Stewart a marqué 26 points et ajouté 11 rebonds pour mener Seattle (1-1), Jewell Loyd ajoutant 17, 13 de ceux dans un troisième quart torride, et Ezi Magbegor et Katie Lou Samuelson et frappant pour 14 et 13 points, respectivement. Magbegor a enregistré un record de 13 rebonds.

Las Vegas a marqué 14 des 18 premiers points du match, puis la tempête a répondu avec une poussée de 10-2 pour tirer 16-14 à 4:07. Les Aces ont ensuite terminé la période avec une course de 15-0 qui a assommé Seattle et a produit une avance de 31-14.

