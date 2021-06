Tour d’horizon de la WNBA : Breanna Stewart marque 28 points alors que le Seattle Storm surmonte la fièvre de l’Indiana | Nouvelles de la NBA

Breanna Stewart a marqué 28 points alors que le Seattle Storm a remporté son cinquième match consécutif et le premier sous la nouvelle entraîneure Noelle Quinn en battant l’Indiana Fever 88-73 mardi soir.

Jewell Loyd a ajouté 18 points et Sue Bird a marqué 12 points avec huit passes alors que le Storm (6-1) a pris une avance de neuf points à la fin du premier quart et n’a jamais abandonné son avantage, lors de son premier match depuis l’ancien entraîneur Dan Hughes. a pris sa retraite dimanche.

Teaira McCowan a récolté 12 points et 14 rebonds, Jessica Breland en a marqué 12, Danielle Robinson en a eu 11 et Tiffany Mitchell en a ajouté 10 pour mener la Fever, qui est tombée à 1-8 et 0-3 lors de leur voyage actuel de cinq matchs sur la route.

WNBA : les résultats de mercredi La fièvre de l’Indiana 73-88 Tempête de Seattle Phoenix Mercure 84-83 Ciel de Chicago Les étincelles de Los Angeles 69-79 Ailes de Dallas As de Las Vegas 67-74 Soleil du Connecticut

Les Fever étaient plus compétitifs après avoir entamé leur plus long voyage sur la route de la saison avec deux défaites à Las Vegas par un total de 59 points, bien qu’ils aient accordé au moins 83 points pour la septième fois cette saison.

Faits saillants du match de saison régulière entre le Phoenix Mercury et le Chicago Sky



Le tir à trois points de Kia Nurse juste après la mi-terrain à l’expiration du temps a permis au Phoenix Mercury de remporter une superbe victoire de 84-83 sur l’hôte Chicago Sky mardi soir.

Nurse, qui a terminé avec 18 points et huit rebonds, a attrapé une planche à l’autre extrémité d’un raté de Kahleah Copper de Chicago avec moins de cinq secondes à jouer, et a rapidement couru vers le bas et l’a hissée au cerceau juste au moment où elle franchissait la ligne médiane.

Nurse a été envahie par ses coéquipières en fête sur le terrain, alors que Phoenix (4-3) a enregistré une deuxième victoire consécutive.

Diamond DeShields a marqué 11 de ses 26 points au quatrième quart pour mener Chicago et a tiré 10 pour 11 depuis la ligne des lancers francs.

Cependant, ses efforts n’ont pas pu empêcher Sky (2-5) de perdre son cinquième match consécutif – tous à domicile – de manière déchirante.

WNBA : les matchs de jeudi As de Las Vegas vs Liberté new-yorkaise Ciel de Chicago vs Phoenix Mercure La fièvre de l’Indiana vs Les étincelles de Los Angeles

Faits saillants du match de saison régulière entre les LA Sparks et les Dallas Wings



Tyasha Harris a enregistré un sommet en carrière de 18 points pour aider les Wings de Dallas à mettre fin à une séquence de quatre défaites consécutives avec une victoire fulgurante de 79-69 sur les Sparks de Los Angeles lundi à Arlington, au Texas.

Dallas a frappé l’avant au début de la deuxième période, a repoussé une course fougueuse des Sparks au troisième quart et n’a jamais laissé Los Angeles à moins de sept points dans la dernière période.

Kayla Thornton a ajouté 15 points pour Dallas (2-4), dont les deux victoires cette saison sont venues contre Los Angeles. Arike Ogunbowale a également ajouté 14 points pour les Wings, Marina Mabrey et Moriah Jefferson en marquant 10 chacun.

Kristi Toliver a mené Los Angeles (2-3) avec 14 points, Te’a Cooper en a marqué 12 et Amanda Zahui B en a marqué 10. Nneka Ogwumike a ajouté 10 points pour les Sparks, avant d’être expulsée en raison d’une blessure au genou au quatrième quart.

WNBA : les matchs de vendredi Rêve d’Atlanta vs Lynx du Minnesota Ailes de Dallas vs Tempête de Seattle

Faits saillants du match de saison régulière entre les Aces de Las Vegas et le Connecticut Sun.



Jonquel Jones a marqué 23 points et sept rebonds alors que le Connecticut Sun a rebondi après un effondrement tardif au Minnesota avec une victoire 74-67 sur les As de Las Vegas mardi soir à Uncasville, Conn.

Brionna Jones a récolté 14 points et huit rebonds, tandis que Briann January et Jasmine Thomas ont ajouté 11 points chacun pour le Sun.

DeWanna Bonner, qui est entrée dans la soirée avec 18,4 points par match et la deuxième meilleure marqueuse du Sun, a terminé avec seulement six points sur 2 tirs sur 7.

Le Connecticut (7-2), leader de la Conférence de l’Est, a perdu une avance de huit points dans les 2h35 finales du règlement et a perdu contre les Lynx 79-74 en prolongation dimanche soir – leur deuxième défaite en trois après avoir remporté leurs cinq premiers.

Liz Cambage a mené tous les buteurs avec 28 points et a pris sept rebonds pour Las Vegas. A’ja Wilson a récolté 14 points avec six passes, Chelsea Gray a marqué 10 points et Dearica Hamby en a ajouté huit pour les As.

Las Vegas (5-3) avait remporté un sommet de la saison trois matchs consécutifs après une défaite à domicile de 72-65 contre les As le 23 mai, et les équipes se rencontreront à nouveau en saison régulière le 24 août, également dans le Connecticut.