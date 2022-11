Tour d’horizon de la Super League féminine: Arsenal continue un départ parfait tandis que Villa gagne à Liverpool | Nouvelles du football

Bilan WSL après un dimanche plein d’action; victoires pour Arsenal, Man Utd, Man City, Aston Villa et Brighton

Arsenal a poursuivi son début de saison parfait dans la Super League féminine avec une victoire 4-0 en bas Leicester pour déplacer le haut de la table.

Frida Maanum, Caitlin Foord et Steph Catley ont toutes trouvé le chemin des filets en première mi-temps pour donner aux visiteurs une avance décisive, Catley marquant directement sur un corner à la 38e minute.

Image:

Stina Blackstenius était parmi les buts d’Arsenal à Leicester City





Stina Blackstenius a terminé la déroute au début de la seconde période alors que l’équipe de Jonas Eidevall a remporté une sixième victoire consécutive et une 14e victoire consécutive en championnat dans une course remontant à la saison dernière.

Manchester United a eu la chance de regagner la première place lors du dernier match de la journée contre Chelseamais ce sont les champions en titre qui ont gagné 3-1 à Leigh Sports Village.

Sophie Ingle a préparé Sam Kerr pour ouvrir le score à l’heure de jeu après que United ait perdu possession au plus profond de sa propre moitié de terrain et que l’Australienne soit devenue fournisseur trois minutes plus tard, choisissant Lauren James à la maison.

Image:

Sam Kerr a donné l’avantage à Chelsea à Manchester United





Alessia Russo a retiré un but à 20 minutes de la fin, mais le but dévié d’Erin Cuthbert dans le temps d’arrêt a mis le résultat hors de doute et a laissé Chelsea deuxième à la différence de buts.

Deux buts contre son camp de En lisant le capitaine Emma Mukandi a remis Manchester City une victoire 3-0 au Select Car Leasing Stadium.

Image:

Lauren Hemp, Khadija Shaw et Abby Dahlkemper célèbrent un but lors de la victoire de Man City à Reading





Après 53 minutes, Lauren Hemp a joué un une-deux avec Bunny Shaw au bord de la surface et a tiré un ballon carré à travers la surface que Mukandi a détourné dans son propre filet.

Sept minutes plus tard, le centre de Hemp a été repoussé par la gardienne de but Jacqueline Burns mais a ricoché sur Mukandi dans le filet, la tête de Shaw à la 76e minute sur le centre de Mary Fowler concluant les points.

Rachel Daly a marqué un penalty en seconde période pour donner Aston Villa une victoire 1-0 sur Liverpool à Prenton Park.

Image:

Rachel Daly est assaillie après avoir marqué du point de penalty contre Liverpool





L’international anglais Daly n’a fait aucune erreur sur place après que la gardienne Rachael Laws ait fait tomber Kirsty Hanson dans la surface.

Danielle Carter a marqué deux fois et en a placé un autre comme Brighton a commencé sa vie sans Hope Powell en remportant un thriller de neuf buts 5-4 à West Ham.

Powell a démissionné cette semaine après la défaite 8-0 à domicile contre Tottenham et Brighton a de nouveau pris du retard lorsqu’une tentative de centre de Lisa Evans a dérivé dans le coin le plus éloigné.

Cependant, Carter a sauté sur le mauvais contact de la gardienne des Hammers Sophie Hillyerd pour égaliser, puis a mis en place Veatriki Sarri pour faire glisser Brighton devant.

Le penalty de Carter, après que Grace Fisk ait fait trébucher Julia Zigiotti Olme, a porté le score à 3-1 avant qu’un but contre son camp de Victoria Williams ne donne une bouée de sauvetage à l’équipe locale.

Les buts d’Elisabeth Terland et Jorja Fox semblaient avoir scellé une victoire confortable pour les visiteurs, seulement pour un doublé tardif de Viviane Asseyi pour mettre en place une finition effrénée en près de 10 minutes de temps supplémentaires.

Tottenham’s jeu contre Everton a été reporté en raison d’un terrain gorgé d’eau à Brisbane Road.