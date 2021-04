Mike Haley de Munster est abordé par Ryan Baird de Leinster

Glasgow a subi une lourde défaite face à Benetton lors de son match d’ouverture de la Rainbow Cup, battue 46-19 par une équipe qui n’a pas remporté un seul match lors de la saison régulière de la Guinness PRO14.

Leinster 3-27 Munster

Le doublé d’essais de Conor Murray a conduit Munster à sa première victoire contre Leinster depuis décembre 2018 alors qu’ils commençaient la Guinness PRO14 Rainbow Cup avec un succès 27-3 au RDS.

Il y a eu beaucoup de problèmes dans une première mi-temps semée d’erreurs qui s’est terminée 10-3 en faveur de Munster. Joey Carbery a inscrit un penalty sur le score de Murray à la quatrième minute, tandis que le remplaçant David Hawkshaw a donné un coup de pied aux points de Leinster.

Beaucoup plus proche de la pleine force que leurs rivaux, Munster est sorti indemne de la poubelle de Stephen Archer. Il n’y avait pas de retour pour Leinster après une autre pénalité de Carbery, le deuxième essai de Murray et un essai de pénalité à la 71e minute.

Ospreys 19-0 Blues de Cardiff

Les Ospreys ont commencé leur campagne de la Rainbow Cup avec une victoire de 36-14 points bonus sur les Cardiff Blues au Liberty Stadium.

Deux essais d’Ifan Phillips et d’autres scores de Keiran Williams, Matthew Aubrey, Sam Cross et Sam Parry ainsi que six points de la botte de Josh Thomas ont permis aux Ospreys de prendre un départ gagnant.

Cardiff Blues a marqué deux essais de leur propre gracieuseté de Max Llewellyn et Ellis Bevan, avec Ben Thomas marquant quatre points.

Benetton 46-19 Glasgow

Les Italiens se sont appuyés sur une paire de performances encourageantes en European Challenge Cup en dominant totalement la première mi-temps alors qu’un essai de Monty Ioane et deux de Niccolo Cannone les ont menés 21-0 à l’intervalle.

Glasgow a fait du gaspillage et un essai de Cole Forbes a été refusé autour de l’heure après un défi de capitaine réussi – l’une des nouvelles lois introduites pour cette compétition.

Toa Halafihi et Michele Lamaro sont passés avant que Forbes ne fasse finalement monter les visiteurs au tableau après avoir parcouru la longueur du terrain à la suite d’un abandon de la ligne de but.

Gianmarco Lucchesi a obtenu le sixième essai de l’équipe locale de l’après-midi avant qu’Ian Keatley et Nick Grigg ne se croisent pour des consolations.