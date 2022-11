Tour d’horizon de la Ligue des champions: le PSG a battu la Juventus mais Benfica est en tête du groupe aux buts à l’extérieur après la victoire 6-1 du Maccabi Haïfa | Nouvelles du football

Le Paris Saint-Germain a été contraint de se contenter de la deuxième place de son groupe de Ligue des champions après une conclusion dramatique qui a vu Benfica les battre en raison de buts marqués à l’extérieur.

Un but dans les arrêts de jeu de Joao Mario a complété une victoire 6-1 pour l’équipe portugaise au Maccabi Haïfa et les a devancés au-dessus du PSG dans le groupe H, malgré la victoire 2-1 de l’équipe française à la Juventus grâce aux buts de Kylian Mbappe et Nuno Mendes après Leonardo Bonucci avait égalisé pour les Italiens en première mi-temps.

Benfica et le PSG ont terminé la phase de groupes avec le même nombre de points, de buts marqués et de différence de buts, les deux matchs entre les équipes se terminant par des nuls 1-1.

Les buts de Goncalo Ramos, Petar Musa, Alex Grimaldo, Rafa Silva, Henrique Araujo et Joao Mario – cinq d’entre eux en seconde période – ont donné à Benfica la victoire spectaculaire en Israël.

Goncalo Ramos célèbre le premier but de Benfica lors de sa victoire 6-1 au Maccabi Haïfa





Le Maccabi a terminé en bas du classement avec trois points, à égalité avec la Juventus qui a terminé troisième à la différence de buts et ira en Ligue Europa.

La superbe frappe à longue distance de Mario a provoqué des célébrations folles alors que les remplaçants et le personnel d’entraîneurs de Benfica ont couru sur le terrain.

Giroud aide l’AC Milan à se qualifier pour les huitièmes de finale

Olivier Giroud a marqué deux fois lors de la victoire à domicile de l’AC Milan contre le Red Bull Salzburg





L’ancien attaquant d’Arsenal et de Chelsea, Olivier Giroud, a marqué deux buts et en a créé un autre alors que l’AC Milan battait le Red Bull Salzburg 4-0 pour atteindre les huitièmes de finale de la Ligue des champions pour la première fois depuis 2013-14.

Ayant besoin d’éviter la défaite lors de leur dernier match du Groupe E pour atteindre les 16 derniers contre une équipe autrichienne en quête de la victoire qui les mènerait, Giroud a calmé les nerfs autour de San Siro avec une tête précoce dans le coin inférieur.

Le joueur de 36 ans s’est habilement dirigé vers Rade Krunic pour faire deux 43 secondes en seconde période et Giroud a mis le match au lit à la 57e minute, forant à la maison après un excellent travail de Rafael Leao.

Un but en solitaire de Junior Messias dans les arrêts de jeu a clôturé une excellente soirée pour Milan qui s’est assuré la deuxième place du groupe E derrière les Anglais de Chelsea. Red Bull Salzburg entrera en Ligue Europa après avoir terminé troisième.

Le RB Leipzig atteint les huitièmes de finale

Le RB Leipzig a battu le Shakhtar Donetsk 4-0 pour se qualifier pour les 16 derniers matchs de la Ligue des champions avec style alors que les Ukrainiens se sont qualifiés pour la Ligue Europa.

Leipzig, qui n’avait besoin que d’un point pour se qualifier pour la phase à élimination directe, a inscrit trois buts rapides en deuxième mi-temps pour s’assurer la deuxième place du groupe F derrière le Real Madrid et rejoindre les autres clubs de Bundesliga, le Bayern Munich, le Borussia Dortmund et l’Eintracht Francfort au tour suivant.

L’équipe de Marco Rose s’est imposée grâce aux buts de Christopher Nkunku, Andre Silva, Dominik Szoboszlai et Dani Olmo.

Le FC Copenhague marque le seul but de la campagne CL

Le FC Copenhague a marqué son seul but dans la campagne de la Ligue des champions cette saison, faisant match nul 1-1 avec le Borussia Dortmund déjà qualifié mercredi lors de son dernier match du Groupe G.

Les Danois avaient été condamnés à la dernière place de la journée précédente et, malgré le repos de plusieurs joueurs, Dortmund a marqué le premier grâce au tir bien tiré au deuxième poteau de Thorgan Hazard contre le cours du jeu à la 23e minute.

Copenhague a fermement mis les Allemands sur le pied arrière en première mi-temps et a réussi 12 tirs au but avant d’être récompensé par l’égalisation de Hakon Haraldsson à la 41e minute, leur premier but en phase de groupes.

Dortmund s’est amélioré après la pause et a frappé le poteau grâce au remplaçant Youssoufa Moukoko à la 64e minute alors qu’il se qualifiait derrière le vainqueur du groupe G, Manchester City, qui a battu Séville, troisième, 3-1. Les Espagnols iront en Ligue Europa.