Tour d’horizon de la FA Cup: Sheffield Wednesday et Portsmouth passent au deuxième tour | Nouvelles du football

Le cinquième but de la saison de Josh Windass et le premier d’Alex Mighten sous les couleurs de Sheffield Wednesday ont assuré un confortable triomphe 2-0 au premier tour de la FA Cup contre Morecambe à Hillsborough.

Mercredi a rassemblé 21 tentatives de but, mais seule la conversion de deux allait toujours s’avérer suffisante contre une équipe de Morecambe qui n’a pas réussi à marquer plus d’une fois lors de ses 11 derniers matchs.

Le patron des Owls, Darren Moore, a apporté cinq changements à l’équipe qui a commencé la victoire 4-2 à domicile de samedi contre Burton, mais les hôtes ont rapidement trouvé leur rythme avec la frappe au bord de la surface de Jack Hunt frappant un montant lors des premiers échanges.

Windass a ouvert le score juste avant la demi-heure, dérivant du flanc gauche et pliant un effort de 20 mètres à l’intérieur du deuxième poteau de Connor Ripley.

Une erreur de David Stockdale a presque offert à Morecambe un égaliseur en seconde période, mais Dominic Iorfa a épargné les rougissements du vétéran gardien lorsqu’il s’est dirigé vers le but de Kieran Phillips, avant que l’attaquant prêté de Nottingham Forest, Mighten, ne mette le doute à la 65e minute.

L’ailier de 20 ans a intercepté la terrible passe arrière de Ryan Cooney et, après avoir appuyé sur le but par le canal gauche, a trouvé avec confiance le coin inférieur gauche de Ripley à 10 mètres.

Moore impressionné par Mighten lors de la victoire de la FA Cup

Moore a exprimé sa joie face au premier but de l'ailier de Nottingham Forest en prêt Mighten pour Sheffield Wednesday





Darren Moore a exprimé sa joie face au premier but de l’ailier de Nottingham Forest en prêt, Mighten, pour Sheffield mercredi.

Mighten était l’un des cinq changements que Moore a apportés à l’équipe qui a battu Burton 4-2 lors du match précédent de mercredi et le patron de Hillsborough a déclaré: “Je suis content pour Alex Mighten. Il avait l’air d’une menace et d’une épine dans leur côté et a grandi et grandi dans le jeu.

“Il a des pieds magnifiques et un changement de direction et il est heureux d’aller à l’intérieur ou à l’extérieur. Le but lui aura fait le plus grand bien et il est venu au bon moment pour nous placer au deuxième tour.

“Lui et Malik Wilks nous ont donné des débouchés constants et ils faisaient partie des quelques joueurs qui avaient besoin de 90 minutes sur le terrain.”

Windass a également reçu les applaudissements de son manager après avoir décroché son cinquième but de la campagne dans un rôle de numéro 10 en itinérance libre.

“Josh a très bien pris son but”, s’est enthousiasmé Moore. “Il l’a frappé avec le genre de vitesse et de puissance qui emmène un ballon au-delà des gardiens de but.

“C’était une excellente finition et son intelligence a été fantastique pour nous ce soir.”

Hereford démenti par Portsmouth après un hommage à Ronnie Radford

Hereford a été éliminé de la compétition par Portsmouth, haut voleur de la Ligue 1





Hereford n’a pas été en mesure de rendre l’ultime hommage à l’ancien héros de la FA Cup, Ronnie Radford, car ils ont été éliminés de la compétition par les hauts voleurs de la Ligue 1, Portsmouth.

Une minute de silence pour le favori des Bulls, décédé au cours de la semaine, a été suivie de chants de “il n’y a qu’un seul Ronnie Radford” alors que l’horloge indiquait 11 minutes – le nombre qu’il portait en marquant l’un des meilleurs buts de tous les temps en coupe contre Newcastle il y a 50 ans.

C’est le gardien de Hereford Dale Eve qui a été appelé pour la première fois pour empêcher un effort décent de Reeco Hackett à 14 minutes avant que les Bulls n’étourdissent leurs visiteurs avec un premier match à la 26e minute.

Miles Storey – portant le 11, l’ancien numéro de maillot de Radford – a capté une passe lâche avant de charger en avant et de se faufiler entre les jambes du gardien de Pompey Josh Griffiths.

Hackett a égalisé à la 33e minute, percutant le toit du filet à bout portant, avant que Portsmouth ne prenne les commandes en deuxième période.

Colby Bishop a jeté un coup d’œil dans un corner du skipper Clark Robertson à la 63e minute et Pompey a conclu les choses à la 80e minute.

Encore une fois, il est venu d’un corner de Robertson, Bishop remportant la tête initiale et le remplaçant Joe Piggott réagissant à un troisième but du pied latéral.

Danny Cowley rend hommage à Ronnie Radford après la victoire de la FA Cup contre Hereford

Danny Cowley a rendu hommage à Hereford et à feu Ronnie Radford après que Portsmouth ait atteint le deuxième tour de la FA Cup lors d’une nuit poignante pour leurs adversaires hors championnat.

Cowley a profité de l’occasion pour se souvenir du héros Hereford et de son but merveilleux qui a aidé Newcastle il y a 50 ans.

Il a déclaré: “J’étais tellement triste d’apprendre la nouvelle de Ronnie Radford. C’était une figure tellement emblématique et il a vécu ce moment emblématique. Pour beaucoup de gens de mon âge, ce sera l’un des premiers souvenirs de la FA Cup.

“C’était génial de célébrer sa vie ce soir et le dernier mot devrait revenir au Hereford FC parce qu’ils ont eu beaucoup de mal et ont failli perdre leur club et sont revenus se battre.

“Nous savions que ce serait notre match le plus difficile de la saison et la première mi-temps vient de le prouver. C’était un vrai match de football, deux vrais clubs de football sauvés par leurs supporters. Beaucoup de respect pour eux.

“Je pensais que leurs joueurs étaient exceptionnels, nous ont posé de vrais problèmes en première mi-temps. C’était une super ambiance et une très bonne soirée pour le football anglais.

“Nos jeunes joueurs auront beaucoup appris ce soir. Certains d’entre eux ont trouvé la première mi-temps vraiment difficile et seront meilleurs pour cette expérience.”