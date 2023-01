Tour d’horizon de la FA Cup: le championnat West Brom bat Chesterfield non-Ligue pour atteindre le quatrième tour | Nouvelles du football

West Brom a impitoyablement exposé l’écart de 70 places entre eux et Chesterfield de la Ligue nationale alors qu’ils remportaient leur match de troisième tour de la FA Cup 4-0 aux Hawthorns.

John Swift a marqué le premier but puis a eu une main dans les deux suivants de Tom Rogic et Jake Livermore avant que le remplaçant Jovan Malcolm ne dirige le quatrième.

L’équipe en forme de Carlos Corberan a remporté 10 victoires en 12 matchs toutes compétitions confondues pour établir un match nul au quatrième tour contre Bristol City, son compatriote du championnat.

West Brom a eu un effort exclu à la deuxième minute pour le défi aérien de Grady Diangana sur le gardien Lucas Covolan, qui a porté le ballon au-dessus de la ligne.

Albion a finalement pris une avance à la 23e minute après qu’un dégagement sauvage de Jamie Grimes a vu Livermore battre Darren Oldaker à la tête pour ensuite nourrir Swift pour une finition du pied gauche élégante et bouclée à 16 mètres.

West Brom a assuré l’égalité avec deux buts en six minutes en seconde période alors que Rogic a doublé son avance à la 49e minute après une terrible défense de Chesterfield.

La passe de 70 verges de Swift a vu Adam Reach atteindre la ligne et traverser, et le milieu de terrain Rogic a puni le tergiversation de Jeff King à bout portant.

Livermore a ensuite tiré à la maison à la 55e minute après que la défense n’ait pas réussi à dégager le corner de Swift.

Le remplaçant Malcolm a dirigé le centre de Taylor Gardner-Hickman dans la première minute de temps supplémentaire pour compléter la déroute.

Birmingham évite la surprise à Forest Green

Image:

Kevin Long a marqué le vainqueur pour Birmingham à Forest Green au troisième tour de la FA Cup





Côté championnat Ville de Birmingham a produit un retour en seconde période pour éviter un bouleversement au troisième tour de la FA Cup en bas de la Ligue 1 Forest Green Rovers.

Les buts de Lukas Jutkiewicz et Kevin Long ont donné aux Blues une victoire 2-1 au New Lawn Stadium pour organiser un affrontement avec les Blackburn Rovers à Ewood Park.

Un étourdissant Ben Stevenson après sept minutes a mis les Rovers devant, mais les Blues ont riposté pour atteindre le quatrième tour.

La pression précoce de Forest Green a été récompensée lorsqu’une routine de virage court a été parfaitement travaillée pour Stevenson et il a planté un bel effort de curling dans le coin supérieur à partir de 25 mètres.

Le capitaine en visite Jutkiewicz n’a donné aucune chance au gardien des Rovers Lewis Thomas peu après la pause lorsqu’il a tiré un faible effort du bord de la surface dans le coin inférieur.

Neil Etheridge a réalisé un incroyable double arrêt à l’autre bout pour refuser une frappe spectaculaire de Regan Hendry et un suivi de Matt Stevens pour maintenir le niveau de score.

Mais le corner de Tahith Chong est tombé gentiment pour Long qui a fait un pied latéral à la maison pour terminer le retour après 65 minutes.

L’étourdissant Bell arrache à Bristol City une victoire en prolongation à Swansea

Sam Bell a marqué un superbe vainqueur à neuf minutes de la fin des prolongations pour réserver Ville de Bristol une place au quatrième tour de la FA Cup avec une victoire 2-1 à Swansea.

Le remplaçant des Robins est intervenu de la gauche et a renvoyé le gardien de but Andy Fisher pour régler la rediffusion et récompenser son club avec un match nul à domicile contre West Brom.

C’était le premier but senior de Bell, 20 ans, pour le club alors que Swansea pressait fort pour un deuxième égaliseur, mais Kyle Naughton a lancé un tir à quelques centimètres de large.

Le troisième but de Mark Sykes en deux matchs avait donné l’avantage à Bristol City contre le cours du jeu avec une finition composée après une passe défensive du remplaçant Bell juste après l’heure.

Mais le remplaçant des Swans, Ollie Cooper, a égalisé les scores à la 73e minute, quelques secondes après son entrée en jeu. Le milieu de terrain était suffisamment alerte pour poignarder le ballon du centre de Matt Grimes pour son sixième but de la saison.

Luton marque le vainqueur du temps d’arrêt à Wigan

Elijah Adebayo a marqué un spectaculaire vainqueur du temps d’arrêt alors que Luton s’est qualifié pour le quatrième tour de la FA Cup avec une victoire 2-1 à Wigan.

La prolongation était sur les cartes après que Cauley Woodrow ait rapidement annulé le premier match de Thelo Aasgaard en seconde période, mais Adebayo a bondi à bout portant à la mort pour le gagner à la 98e minute.

Si la première période manquait d’excitation et de qualité, la seconde mi-temps s’est enflammée avec deux buts en l’espace de cinq minutes.

Moins d’une minute après le redémarrage, Luton a à moitié effacé une remise en jeu de Wigan, permettant à Aasgaard – qui a marqué un étourdissant de dernière minute pour remporter le match de championnat à Kenilworth Road en septembre – de voler dans le coin supérieur à partir de 18 mètres.

Cependant, la réponse de Luton a été excellente et Woodrow a égalisé à la deuxième tentative, après que Ben Amos eut bien fait de parer son premier effort.

Mais il y a eu une dernière tournure, le ballon étant joué depuis la gauche de Luton et Adebayo tirant à bout portant pour le plus grand plaisir des fans itinérants derrière le but qui peuvent s’attendre à un match nul à domicile au quatrième tour contre League Two Grimsby.