Tour d’horizon de la FA Cup: Alvechurch et Chippenham ont battu les équipes de la Ligue 1 pour atteindre le deuxième tour | Nouvelles du football

Danny Waldron a été le héros des deux buts alors qu’Alvechurch, septième division, a remporté un massacre de géants au premier tour de la FA Cup en triomphant 2-1 à League One Cheltenham.

L’équipe Southern League Premier Central, l’équipe la moins bien classée au premier tour, a pris les devants à la 19e minute de Waldron, puis il a de nouveau frappé cinq minutes après le début de la seconde période.

Ryan Jackson de Cheltenham a répondu quatre minutes plus tard, mais Alvechurch a pu voir une victoire célèbre.

Chippenham, sixième rang, a également célébré une surprise contre l’opposition de la Ligue 1 après avoir gagné 1-0 à domicile contre Lincoln grâce au but de Joe Hanks à la 44e minute.

Et Farnborough et King’s Lynn, deux autres équipes de sixième rang, ont toutes deux produit des chocs du côté de la Ligue 2, battant respectivement Sutton 2-0 et Doncaster 1-0.

Image:

Les joueurs de Farnborough célèbrent après avoir produit leur propre tuerie géante de la FA Cup





Farnborough a marqué deux fois en fin de match via Michael Fernandes et Francis Amartey, et Gold Omotayo a été le vainqueur du match pour les Linnets avec une tête à la 83e minute.

Les autres équipes de niveau six enregistrant des résultats accrocheurs étaient Ebbsfleet, qui a battu la Ligue nationale d’Halifax 2-1 à domicile, et Weymouth, Fylde et Chelmsford, qui ont tous obtenu des rediffusions contre des équipes de ligues supérieures.

Weymouth a tenu l’AFC Wimbledon à un match nul 1-1, Fylde a obtenu le même résultat contre Gillingham et Chelmsford a fait match nul 1-1 à Barnet grâce à un effort de Charlie Ruff dans le temps d’arrêt.

Résultats complets de la FA Cup de samedi

South Shields 0-2 Forest Green Rovers

Bradford 0-1 Ville de Harrogate

Bolton 1-2 Barnsley

AFC Fylde 1-1 Gillingham

Barnet 1-1 Chelmsford City

Barrow 0-1 Mansfield

Bois de Boreham 3-1 Eastleigh

Bristol Rovers 1-0 Rochdale

Burton Albion 2-0 Needham Market

Buxton 2-0 Ville de Merthyr

Carlisle 2-1 Tranmere Rovers

Charlton 4-1 Ville de Coalville

Chesterfield 1-0 Northampton Town

Chippenham Town 1-0 Lincoln City

Crawley 1-4 Accrington Stanley

Crewe 1-0 Leyton Orient

Doncaster 0-1 Kings Lynn Town

Ebbsfleet 2-1 FC Halifax

Fleetwood 3-1 Oxford City

Gateshead 2-3 Stevenage

Grimsby Town 5-1 Plymouth Argyle

Maidenhead United 0-1 Dagenham et Redbridge

MK Dons 6-0 Taunton

Comté de Newport 2-0 Colchester United

Peterborough 0-0 Salford

Port Vale 2-3 Ville d’Exeter

Shrewsbury 2-1 York

Solihull Moors 2-2 Hartlepool

Stockport 4-0 Swindon

Sutton United 0-2 Farnborough

Weymouth 1-1 AFC Wimbledon

Wycombe 0-2 Walsall