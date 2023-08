Tour d’horizon de la Coupe Carabao: l’AFC Wimbledon étourdit Coventry pour gagner un voyage à Chelsea

AFC Wimbledonrécompense pour une victoire choc 2-1 sur Coventry est un deuxième aller-retour vers Chelsea dans la Coupe Carabao. Fulham sera l’hôte Tottenham dans un match nul de Premier League dans la semaine du 28 août.

Matty Godden a donné l’avantage à Coventry avec un penalty à la 17e minute. Mais Omar Bugiel a égalisé à quatre minutes de la fin pour les hôtes avant que son compatriote remplaçant Ryan McLean ne rentre froidement à la maison pour sceller un superbe retour pour l’équipe de la Ligue 2.

Leeds est venu de l’arrière pour gagner un voyage à Salford après une victoire 2-1 sur Shrewsbury à Elland Road. Les hôtes ont pris du retard juste avant la demi-heure lorsque la frappe de Taylor Perry a dévié devant Karl Darlow. Mais Leeds a riposté en seconde période alors que Joe Gelhardt a suivi le tir sauvé de Ian Poveda pour égaliser à la 52e minute et a marqué le vainqueur six minutes plus tard grâce à la volée à bout portant de Pascal Struijk.

Cardiff a cédé une avance de deux buts et a eu besoin d’une séance de tirs au but pour assurer la victoire sur Colchester. Rubin Colwill et Kion Etete ont donné à Cardiff un avantage de 2-0 avant que John Kinde et Joe Taylor n’égalisent pour Colchester avant la mi-temps.

Mais lors de la fusillade, Jak Alnwick a sauvé les trois premières tentatives de Colchester de Jayden Fevrier, Junior Tchamadeu et Tom Hopper pour assurer une égalité à Birmingham au tour suivant.

Guide rapide Tirage au sort du deuxième tour de la Coupe Carabao Montrer Partie nord Tranmere Rovers contre Leicester City Salford City contre Leeds United Harrogate Town contre Blackburn Rovers Stoke City contre Rotherham United Wrexham contre Bradford City Doncaster Rovers contre Everton Bolton Wanderers contre Middlesbrough Port Vale contre Crewe Alexandra Nottingham Forest contre Burnley Sheffield Wednesday contre Mansfield Town Wolverhampton Wanderers contre Blackpool Sheffield United contre Lincoln City Partie sud Bristol City contre Queens Park Rangers ou Norwich City Plymouth Argyle contre Crystal Palace Reading contre Ipswich Town Portsmouth contre Peterborough United Luton Town contre Gillingham Swansea City contre Bournemouth Fulham contre Tottenham Hotspur Exeter City contre Stevenage Wycombe Wanderers contre Sutton United Birmingham City contre Cardiff City Comté de Newport contre Brentford Chelsea contre AFC Wimbledon Est-ce que cela a été utile? Merci pour votre avis.

Les frappes en première mi-temps de Kelechi Iheanacho et Wilfred Ndidi ont donné Leicester une confortable victoire 2-0 sur Burton organiser un voyage à Tranmere. Jack Taylor et Sone Aluko ont assuré une victoire 2-0 pour Ipswich du côté de la Ligue 1 Routiers de Bristol. Ipswich se rendra à En lisant dans leur match nul du deuxième tour.

Jason Knight a marqué deux fois Ville de Bristol brossé Oxford de côté avec une victoire 5-1 à Ashton Gate. Billy Bodin d’Oxford a annulé le premier match de Harry Cornick, mais le doublé de Knight de chaque côté de l’intervalle a mis les hôtes aux commandes avant que Nahki Wells et Kal Naismith ne complètent la déroute. Bristol City accueillera soit RPQ ou Norwich au tour suivant.

Everton ont été attirés vers Doncaster alors que Burnley voyager à Forêt de Nottingham. Dans la partie sud, Plymouth sera l’hôte Palais de cristal et Brentford se diriger vers Comté de Newport.