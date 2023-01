Tour d’horizon de la BCR du mercredi 5 janvier

Les Lions de LaMoille ont marqué la nouvelle année avec une victoire de 63-55 sur Galva lors d’un match hors conférence au Dean Madsen Gymnasium mercredi soir.

Brayden Klein et Ian Sundberg ont tous deux réussi un double-double pour les Lions. Klein a récolté 14 points, 14 rebonds, cinq passes et trois interceptions, tandis que Sundberg a récolté 13 points et 13 rebonds.

Eli Keighin a contribué 16 points, six rebonds, cinq passes et cinq interceptions pour LaMoille (6-7), tandis que Tyler Billhorn a ajouté 10 points.

Earlville 75, Saint-Bède 51: Les Bruins sont tombés en jeu hors conférence à Earlville.

BASKET FILLES

IVC 41, Bureau Valley 30 : The Storm est tombé en jeu hors conférence au Storm Cellar.

LUTTE

PC-Hall en lâche deux à Riverdale : James Erwin a gagné à l’automne à chaque rencontre pour Putnam County-Hall, qui a abandonné les doubles rencontres pour accueillir Riverdale (60-6) et Morrison (42-24) mercredi dans un triangulaire de Three Rivers à Port Byron.