Tour d’horizon de la 17e journée de la Super League: Wakefield Trinity choque les Red Devils de Salford alors que St Helens et Wigan Warriors gagnent | Actualités de la Ligue de Rugby

Wakefield a stupéfait Salford alors qu’ils trouvaient le rythme de leur attaque et remportaient une victoire bien méritée

Rattrapez le reste de l’action de la Super League de vendredi soir alors que la ronde 17 a atteint son apogée….

Wakefield Trinity 32-6 Diables rouges de Salford

Wakefield a donné vie à leur combat pour éviter la relégation de la Super League alors qu’ils battaient un Salford en dessous de la normale 32-6 à domicile.

Will Dagger a saisi un essai et inscrit huit buts parfaits en huit tentatives alors que Trinity n’enregistrait que sa deuxième victoire de la saison.

Wakefield reste en bas de l’échelle, à quatre points de Castleford, 11e, mais l’équipe dirigée par Luke Gale a montré que tout espoir n’était pas perdu avec une impressionnante démolition unilatérale des Red Devils.

Ils ont pris une avance de 22-0 à la mi-temps après des essais de Liam Kay, Reece Lyne et Dagger avant d’en ajouter un autre de Lee Kershaw en seconde période.

Salford, manquant leur colonne vertébrale de jeu de Brodie Croft, Ryan Brierley et Andy Ackers, n’avait aucune réponse pour arrêter l’assaut de Trinity.

Wakefield a pris les devants après seulement trois minutes lorsque Max Jowitt a lancé un mannequin et a facilement percé, mettant Kay pour l’essai, que Dagger a converti.

Les Red Devils ont presque riposté rapidement, mais Rhys Williams a laissé tomber la passe capricieuse de Chris Atkin.

Trinity a attiré l’attention au début, faisant des mètres à volonté et mettant la pression sur ses adversaires.

Après 17 minutes, l’équipe locale a pris l’avantage 8-0 sur la botte de Dagger après que Salford ait été pénalisé pour un tacle élevé.

Wakefield a presque prolongé son avance juste après, mais Jack Croft a perdu le contrôle du ballon alors qu’il se dirigeait vers la ligne.

Après 25 minutes, leur persévérance a cependant porté ses fruits, Liam Hood faisant une pause et trouvant Dagger en soutien pour l’essai, avant que l’impasse ne le convertisse.

À 14-0, l’équipe locale était en contrôle et désireuse de maximiser sa domination, et la situation s’est aggravée pour les Red Devils avec sept minutes à faire à la mi-temps lorsque Amir Bourouh a quitté le terrain pour un test de commotion cérébrale.

Dagger a ajouté un troisième but, prenant les devants à 16-0 après des infractions répétées au ruck par les visiteurs.

Juste avant la mi-temps, Lyne a traversé pour le troisième essai de Wakefield, que Dagger a de nouveau converti, leur donnant une avance de 22-0 à la pause.

Salford a mal commencé la seconde mi-temps, avec Kallum Watkins frappant au coup d’envoi, puis Dagger a marqué un autre but sur penalty.

Les Red Devils ont continué à brûler, Trinity en profitant pleinement, alors que Croft a percé une défense faible pour mettre Kershaw dans le coin avant que Dagger n’ajoute les extras pour porter le score à 30-0.

À la 58e minute, la discipline de Salford a continué de s’avérer coûteuse, l’affrontement marquant son huitième but sur penalty réussi de la nuit.

Mais les Red Devils ont finalement réussi à obtenir un peu de répit quand Alex Gerrard est passé à bout portant, avec la conversion de Mark Sneyd.

Ce n’était pas suffisant, cependant, avec la défense de Wakefield repoussant certaines charges tardives de Salford, alors que l’équipe locale a décroché une victoire bien méritée.

St Helens 22-0 Castleford Tigers

St Helens a ignoré la gueule de bois de la défaite abjecte de la Super League de Betfred la semaine dernière à Hull alors qu’ils se dirigeaient vers une victoire 22-0 contre Castleford en difficulté dans un stade Totally Wicked sous la pluie.

Si leur spectacle manquait de feux d’artifice, il a été entièrement conçu sur commande pour le patron des Saints, Paul Wellens, qui avait accusé ses joueurs de complaisance après leur spectacle semé d’erreurs dans l’est du Yorkshire.

Jack Welsby était parmi les buteurs d’essais alors que St Helens revenait à la victoire

Les premiers essais de Sione Mata’utia et Jack Welsby ont effectivement mis fin à la compétition à la mi-temps un soir où les visiteurs, malgré quelques touches soignées du premier affrontement Riley Dean, n’ont rien laissé entendre que les difficultés de leur saison sont terminées.

Malgré la victoire émouvante de la semaine dernière sur Warrington, les hommes d’Andy Last – qui ont gravement manqué Joe Westerman, blessé – restent très impliqués dans un combat aérien de relégation et leur incapacité à trouver des idées contre une équipe composée mais contenue des Saints préoccupera le chef des Tigres.

S’il s’agissait d’un match qui n’est pas destiné à rester longtemps dans la mémoire, il a servi deux points supplémentaires aux Saints qui les poussent plus profondément dans la zone des barrages et leur donne l’espoir que la défaite de la semaine dernière, après deux meilleures performances de la saison. contre Wigan et Huddersfield, peut devenir une anomalie douloureuse.

Laissé sur le banc la semaine dernière dans ce que Wellens a franchement admis avoir pu être une erreur de sa part, James Roby est revenu dans la formation de départ des Saints et sa présence talismanique a permis de s’assurer qu’il n’y avait pas de répétition de la négligence précoce.

Wigan Warriors 22-6 Huddersfield Giants

Abbas Miski s’est servi de deux essais alors que Wigan Warriors a remporté une victoire 22-6 sur Huddersfield Giants.

Jai Field et Liam Marshall ont également croisé pour les Warriors, Harry Smith marquant trois buts.

Jake Bibby a marqué un essai de consolation en seconde période pour les Giants surclassés, mais cela n’a pas suffi car leur série de défaites s’est poursuivie.

L’essai d’ouverture est survenu dans les 10 premières minutes lorsque Bevan French a envoyé un ballon sublime pour que Miski touche dans le coin.

Wigan était la meilleure équipe en première mi-temps, mais les Giants ont déployé beaucoup d’efforts. Il semblait qu’ils ne concéderaient qu’un seul essai dans les 40 premières minutes avant que Smith et Toby King ne se combinent pour envoyer Miski pour son deuxième.

Field a marqué un superbe essai individuel au début de la seconde mi-temps avant que Marshall n’intervienne également avec son 14e essai de la campagne. Les Giants ont réussi une consolation avec l’ancien joueur de Wigan Bibby traversant dans le coin, mais c’était trop peu trop tard.

Wigan est sorti vainqueur contre une équipe de Huddersfield qui continue de faiblir

Les Giants ont bien commencé et ont forcé une erreur de Wigan au plus profond de leur moitié de terrain, mais ils n’ont pas pu en profiter pleinement.

Les Warriors les ont fait payer. Tout d’abord, Marshall a forcé Kevin Naiqama à renverser le ballon pour mettre Wigan en attaque. Le ballon est allé à droite et French a envoyé un ballon coupé pour que Miski marque dans le coin.

French et Smith causaient beaucoup de problèmes à Huddersfield, mais n’ont pas pu prolonger l’avance de Wigan, bien que Jake Wardle se soit rapproché, mais le ballon a été jugé hors jeu avant que le centre ne le mette à terre.

Une erreur de Jake Connor, alors qu’il laissait tomber le coup de pied de Liam Farrell, a donné à Wigan une chance d’étendre son avance avant la pause. C’est exactement ce qu’ils ont fait alors que Smith et King ont combiné le droit d’envoyer Miski pour son deuxième de la nuit. Smith a converti alors qu’ils menaient 10-0 à la mi-temps.

Wigan a commencé la seconde mi-temps comme ils ont terminé la première avec six points de plus. Field a pris le ballon d’un départ arrêté et a embobiné un certain nombre de défenseurs sur son chemin vers la ligne. Smith converti pour un avantage de 16-0.

La discipline de Huddersfield était médiocre en seconde période.

Ils ont laissé Wigan se débrouiller dans leur propre moitié de terrain avant qu’un peu de discussion en arrière ne les voit marcher encore 10 mètres. Il semblait que Wigan avait mis le match au lit avec French semblant avoir mis le ballon au sol suite à un coup de pied imposant de Smith, mais l’arbitre a jugé qu’il avait frappé le ballon.

Wigan a fait pécher Ethan Havard pendant 10 minutes pour une charge à l’épaule sur Olly Wilson, mais c’était l’équipe locale qui semblait toujours dangereuse.

Miski a récupéré une balle haute et a fait une pause, il a déchargé sur Field qui a finalement été transporté. Cela n’avait pas d’importance car ils ont réussi à marquer sur la gauche alors que Marshall récupérait le ballon après un coup de pied soigné de Field.

Huddersfield s’est battu jusqu’au bout et a été récompensé par un essai de Bibby, mais à la fin, ils n’étaient pas à la hauteur des Warriors qui se sont déplacés à moins de deux points des leaders de la ligue, les Dragons Catalans.