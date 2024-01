Tour Dentelle de Bois / Atelier FCJZ

© Junjie Il

Contexte dramatique. Sur les rives enchanteresses de la rivière Li, sous les fantastiques sommets des montagnes karstiques de Yangshuo, l’ancienne sucrerie d’État, revitalisée par l’architecte Gong Dong (Vector Architects), se dresse aujourd’hui transformée en Maison du sucre de Yangshuo. La saison autrefois fervente de l’extraction du sucre retrouve une vie renouvelée lors du festival du compte à rebours du Nouvel An de la Sugar House. La tour Wood Lace devrait brûler sur la terrasse centrale au bord de la rivière précisément à minuit le 31 décembre 2023.

Pensée architecturale. L’approche de conception de la Wood Lace Tower reflète la compréhension ontologique de l’architecture développée par l’Atelier FCJZ au cours de décennies de pratique. Méticuleusement recherchée et expérimentée sous divers aspects tels que les matériaux, la structure, l’espace, l’expérience et la construction, la conception est transformée en une installation architecturale bien pensée, tout en s’intégrant parfaitement à l’environnement naturel et culturel du site.

Artisanat traditionnel. La Wood Lace Tower se matérialise principalement grâce à l’utilisation du contreplaqué laminé courant de 9 mm d’épaisseur. Sa forme triangulaire stable, témoignage de sa robuste stabilité structurelle, s’appuie sur la technique séculaire d’assemblage à tenon et mortaise pour chaque unité composante et assure non seulement la solidité mais également la flexibilité.

L’utilisation d’une approche de production modulaire et d’un assemblage sur site garantit la précision dans la fabrication des pièces tout en permettant une construction pratique et efficace. Pour assurer une combustion complète de la tour, l’ensemble de la structure n’a utilisé aucun composant métallique. La Tour, avec son volume rectangulaire en dentelle, poreux et éthéré, ornant la terrasse au bord de la rivière, propose un voyage visuel à travers l’installation jusqu’à une vue panoramique sur le paysage naturel environnant. Au milieu d’une ruine industrielle, la Tour engage un dialogue harmonieux avec la charpente en béton préservée du site.

Lors de son incendie, un certain nombre de lanternes célestes chinoises traditionnelles au sommet de la tour sont libérées avec une installation enflammée, transportant des vœux et des aspirations pour la nouvelle année à venir.