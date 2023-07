Tour de France : troisième étape – mises à jour en direct

Amorebieta-Etxano organise également une course d’un jour, avec un tableau d’honneur qui présente les plus grands noms du cyclisme espagnol, ainsi que les Français Laurent Jalabert (1995) et, plus récemment, Jonathan Hivert (2011).

Ligue 2 pour la saison 2021-2022. Le SD Amorebieta a produit l’un des fils sportifs de la ville, Camelo Cedrun, qui était le gardien de but de l’Athletic Bilbao et de l’équipe nationale dans les années 1950. L’ancien coureur d’Euskaltel et de Movistar Beñat Intxausti est également originaire de la ville.

il y a 29 min 06.24 HAE Troisième étape : Amorebieta-Etxano à Bayonne (187,4 km)

Tour de France: Après une paire d’étapes d’ouverture extrêmement éprouvantes, le peloton prend une pause aujourd’hui lors d’une vrille qui compte quatre ascensions classées dans les 102 premiers kilomètres. Les coureurs devront s’attaquer à plus de choses cahoteuses avec 40 kilomètres à parcourir avant que l’étape ne se stabilise à 15 de chez eux.

Toute échappée qui tente sa chance a peu de chances de réussir et nous sommes presque certains d’avoir droit au premier sprint massif de la course de cette année. Ce devrait être une affaire chargée, nerveuse et carrément dangereuse dans laquelle Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), Dylan Groenewegen (Jayco-Al Ula), Fabio Jakobsen (Soudal-Quickstep), Caleb Ewan (Lotto-Dstny) et Mark Cavendish (Astana) aimeront leurs chances, bien que les montées raides plus tôt et plus tard dans l’étape puissent suffire à quelques-uns d’entre eux avant que la course ne se termine à Bayonne.

Participant à son dernier Tour de France avant de raccrocher ses crampons après une brillante carrière, Cavendish aura aujourd’hui la première de plusieurs opportunités décentes de battre le record de longue date du grand Eddy Merckx de 34 victoires d’étape en carrière dans la Grande Boucle.

La vitesse du Manx Missile a été éclipsée par celle de certains des jeunes dragonnets à cuisses de tonnerre du peloton ces dernières années, mais il partira plein de confiance après avoir fléché le premier après le poteau gagnant lors de la dernière étape du Giro d’Italia à Rome.

S’il ne parvient pas à l’emporter aujourd’hui, d’autres opportunités s’offrent à lui. Il faut espérer qu’il pourra au moins éviter les ennuis avant les étapes avec un terrain plus adapté à ses compétences particulières qui l’attendent. Le profil pancake-flat de demain aurait bien pu être conçu en pensant à un homme de ses talents. L’étape d’aujourd’hui se déroule à midi BST.

Mark Cavendish est dans l’impasse avec Eddy Merckx sur 34 victoires d’étape du Tour de France mais pourrait battre le record à Bayonne cet après-midi. Photographie : Goding Images/Shutterstock