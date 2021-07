Tour de France : Tadej Pogacar s’apprête à remporter deux titres consécutifs alors que Wout Van Aert remporte la 20e étape | Actualités du cyclisme

Tadej Pogacar de Slovénie franchit la ligne lors de l’étape 20 du Tour de France. (Photo de Chris Graythen/Getty Images)

Tadej Pogacar devrait être confirmé en tant que champion du Tour de France pour la deuxième année consécutive après que Wout Van Aert a remporté le contre-la-montre de l’étape 20 à Saint-Emilion samedi.

Van Aert a réalisé un temps de 35 minutes et 53 secondes sur les 31 kilomètres de Libourne, gagnant de 21 secondes sur Kasper Asgreen pour remporter sa deuxième étape du Tour de cette année après sa victoire sur le Mont Ventoux lors de l’étape 11.

L’avantage dominant de Pogacar en jaune n’était jamais susceptible d’être mis en péril sur les routes à travers la région viticole de Bordeaux, et bien que Jonas Vingegaard ait pris 25 secondes sur le Slovène pour renforcer son emprise sur la seconde, Pogacar mène avec cinq minutes et 20 secondes d’avance sur dimanche. défilé dans Paris.

Vingegaard a commencé la journée avec seulement six secondes d’avance sur Richard Carapaz en troisième, mais a réussi le troisième temps pour porter ce temps à une minute 43 secondes.

Le coureur Jumbo-Visma de 24 ans, qui fait ses débuts sur le Tour et ne pilote que son deuxième Grand Tour en carrière, est maintenant en ligne pour offrir le premier podium du Danemark depuis la victoire de Bjarne Riis en 1996.

Pogacar du Team UAE Emirates célèbre son maillot jaune de leader du classement général sur le podium à la fin de la 20e étape

Le troisième de Carapaz pour les Ineos Grenadiers sera un premier podium pour un Equatorien sur le Tour.

Jumbo-Visma est entré dans ce Tour dans l’espoir de défier Pogacar pour le jaune via Primoz Roglic, mais s’est recalibré avec brio depuis sa sortie de la première semaine – avec c’est leur meilleur jour à ce jour comme Van Aert et Vingegaard pourraient célébrer.

« Gagner un contre-la-montre du Tour de France a été l’un des plus grands objectifs de ma carrière et je me suis vraiment concentré sur cette journée, donc je suis heureux de pouvoir la terminer », a déclaré Van Aert.

« Le parcours me convenait, c’était roulant et beaucoup plus rapide que (la cinquième étape), donc c’était plus à mon avantage. Je pense que c’était la journée parfaite.

« Ce fut un Tour de France très difficile pour notre équipe mais nous nous sommes toujours battus jusqu’au bout et au final nous avons remporté trois étapes et nous avons Jonas deuxième au classement général, donc c’est vraiment un résultat incroyable pour une équipe avec seulement quatre les gars sont partis.

« Je suis vraiment fier de la façon dont nous nous sommes battus. »

Il n’y a pas eu de répétition du drame du contre-la-montre de l’étape 20 de l’année dernière, lorsque Pogacar a arraché le jaune à Roglic lors de la montée vers La Planche des Belles Filles, mais il n’y avait aucune attente de changement compte tenu de la nette domination de Pogacar sur un peloton épuisé.

Seuls 142 coureurs sur les 184 qui ont quitté Brest il y a trois semaines ont pris le départ de l’étape, beaucoup d’entre eux portant des blessures d’une édition punitive de cette course – ce Tour a vu le plus grand nombre de coureurs abandonner depuis 2012, lorsque 45 des 198 partants n’ont pas réussi à atteindre Paris.

Une fois que Roglic est rentré chez lui et que Geraint Thomas a persévéré après s’être luxé une épaule, Pogacar s’est retrouvé sans challenger sérieux, et il se dirige vers Paris dimanche en tant que propriétaire non seulement du maillot jaune mais aussi du roi des pois de la montagne et du meilleur jeune. Rider’s white également pour une deuxième année consécutive.

Après les célébrations habituelles du défilé à Paris viendra le seul scénario non résolu de ce Tour, avec Mark Cavendish ayant sa dernière chance du Tour de cette année de battre le record d’Eddy Merckx de 35 victoires d’étape sur le Tour.

Le retour en forme du Manxman et sur le Tour a jusqu’à présent suivi un scénario hollywoodien, il n’y aurait donc pas de meilleur endroit pour la grande fin qu’à l’ombre de l’Arc de Triomphe.