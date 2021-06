Tour de France : Tadej Pogacar, Primoz Roglic et Geraint Thomas

Le Tour de France 2021 sort de Brest samedi avec une ribambelle de prétendants au maillot jaune de vainqueur dans le peloton.

Voici un aperçu de trois candidats pour le slog de 21 jours autour de la France.

L’homme à battre – Tadej Pogacar des Emirats Arabes Unis

Pogacar peut élever son niveau de jeu en 2021 après avoir fait exactement la même chose au cours des deux saisons précédentes.

En 2019, il a remporté trois étapes sur la Vuelta a Espana et a terminé troisième au classement général. Un an plus tard, il remportait le Tour de France à seulement 21 ans, dépassant le leader de longue date Primoz Roglic lors de la 20e étape du contre-la-montre de La Planche des Belles Filles et humiliant ainsi son compatriote slovène dans une torsion dans la queue qui était le bouleversement sportif de l’année.

Un an plus tard, Pogacar est désormais un homme marqué, un homme qui courra avec le n°1 sur le dos. Il arrive avec deux énormes victoires à son actif cette saison – l’un jour Liège-Bastogne-Liège, et la « course entre deux mers » de l’Italie, le Tirreno-Adriatico.

Il semble que Pogacar ait évité la peau de banane classique consistant à célébrer la renommée instantanée qu’apporte une victoire en tournée, puis à entrer dans la saison suivante sous une forme diminuée. Il a maintenu le style de vie monastique qu’exige le cyclisme. Le Tour de France 2021 propose deux contre-la-montre pour un homme à l’aise avec la discipline, et la double ascension de la légendaire montagne du Mont Ventoux du Tour peut offrir un cadre inoubliable pour un exploit consécutif déterminant pour la génération.

Phénix des cendres – Primoz Roglic (Jumbo)

Roglic s’est éloigné de La Planche des Belles Filles avec le regard d’un homme brisé en 2020. L’avant-dernier jour, il a pris une confortable avance sur un contre-la-montre individuel délicat, après avoir mené le Tour impérieusement entouré pendant les deux semaines précédentes.

Son équipe Jumbo avait contrôlé la course, mais n’avait pas réussi à tuer Pogacar quand elle en avait eu l’occasion. Roglic s’est toutefois relevé et a remporté la Vuelta a Espana six semaines plus tard.

Jumbo fait moins de bruit cette année, mais a une équipe tout aussi forte. Roglic reste l’athlète le plus fort de la compétition, et le parcours correspond à ses points forts.

Mais peut-il tuer ses propres démons pour sortir des cendres de 2020 et revendiquer la rédemption ?

L’embarras des richesses – Geraint Thomas (Ineos Grenadiers)

Le champion 2018 Geraint Thomas est un concurrent majeur pour plusieurs raisons. Tout d’abord, le Gallois roule pour la puissante équipe des Ineos Grenadiers, anciennement Sky, qui a remporté sept des neuf précédents Tour de France.

Le champion du Giro d’Italia 2020, Tao Geoghegan Hart, a décrit la liste d’Ineos comme ayant un embarras de richesse – en fait si riche que le Londonien lui-même peut être un joueur mineur ici malgré sa propre victoire sur le Grand Tour.

Thomas a le soutien de Richie Porte, troisième du Tour l’an dernier, et de Richard Carapaz, qui auraient pu diriger Ineos cette année. Il a donc le soutien de l’équipe elle-même et de l’arrière-salle en termes de stratégie.

Il est un contre-la-montre très solide et avec trois figurants sur cette édition, Thomas peut survivre dans les basses montagnes sans transpirer et a les sherpas pour les tâches géantes qui rendent le Tour de France si passionnant.

Son talon d’Achille pourrait être la concentration, cause de chutes trop fréquentes. Et tandis que Thomas a une chance, Ineos a plusieurs fers au feu.

