Tour de France : Tadej Pogacar prend les commandes du Tour après une grosse montée dans les Alpes | Actualités du cyclisme

Le Slovène Tadej Pogacar, vêtu du maillot jaune de leader du classement général, célèbre sur le podium après la huitième étape du Tour de France (AP Photo/Daniel Cole)

Tadej Pogacar a secoué la tête et a souri, ses cheveux blonds mouillés par la sueur et la pluie, ses joues rouges du froid de la montagne et un effort colossal pour écraser ses rivaux restants sur le Tour de France.

Alors qu’il se refroidissait sur le vélo stationnaire, le champion en titre semblait même s’être surpris lui-même.

« Ah, quelle balade. Quelle journée, » dit-il, incapable d’effacer le sourire de satisfaction de son visage.

Pogacar a porté un coup démoralisant lors de la première journée du Tour dans les Alpes samedi, lorsque la star précoce du cyclisme a remporté le maillot jaune après ce qui était une huitième étape épuisante pour tout le monde.

Pogacar a débuté la journée à trois minutes et 43 secondes de l’avance de Mathieu van der Poel. Cinq cols de montagne et près de quatre heures plus tard, Van der Poel a terminé à plus de 20 minutes du rythme. Le Néerlandais a renoncé à la tête qu’il avait détenue pendant six jours lorsqu’il s’est rapidement évanoui à mi-chemin de l’étape brutale.

Le nouveau leader du général Pogacar franchit la ligne d’arrivée de la huitième étape (AP Photo/Daniel Cole)

Wout van Aert est resté à la deuxième place mais est passé de 30 secondes au départ de l’étape à une minute, 48 secondes derrière Pogacar.

Richard Carapaz a terminé à plus de trois minutes de Pogacar, glissant à cinq minutes du classement général en sixième.

Pogacar a consolidé sa tentative de conserver son titre sur le Tour après s’être une fois de plus avéré être un cran au-dessus des autres dans les ascensions les plus exigeantes. Il s’élance seul dans la quatrième montée, se débarrassant de Carapaz, dernier homme et prétendant possible à avoir conservé sa roue.

Pogacar a terminé la route de 151 kilomètres (94 milles) d’Oyonnax au Grand-Bornand à la quatrième place, à quelques secondes du vainqueur d’étape Dylan Teuns.

Teuns, un coureur belge de l’équipe de Bahreïn, a réussi à conserver une mince avance sur le puissant Pogacar sur le dernier sommet avant de négocier la descente délicate jusqu’à la ligne d’arrivée.

Alors que la quasi-totalité du peloton souffrait des montées sous la pluie et des basses températures, Pogacar a vu l’opportunité de renverser la course.

« Au final, je me sentais bien, alors avant les deux dernières montées, j’ai dit à mes coéquipiers : ‘Essayons de secouer la course’, a déclaré Pogacar.

Secoue le? Il l’a écrasé.

Dimanche, les coureurs affronteront une deuxième journée dans les Alpes avec une course de 145 kilomètres (90 miles) sur quatre cols avant une arrivée au sommet à Tignes. Mais étant donné les écarts, même les meilleures équipes peuvent se concentrer sur les victoires d’étape ou les deuxième et troisième places sur le podium.

Le peloton était en mauvais état pour tenir dans les montagnes après une semaine d’ouverture remplie d’accidents et le marathon de 249 kilomètres (155 milles) de vendredi. La plus longue étape du Tour en 21 ans avait épuisé presque une poignée de coureurs. Et plus de douleur était en magasin.

Augure de ce qui allait arriver, plusieurs cyclistes étaient déjà en difficulté dès le départ. La courte ascension sous des pluies régulières en direction de la forêt alpine a brisé le peloton.

Geraint Thomas, vainqueur du Tour 2018, a rapidement pris du retard. Primoz Roglic a rapidement suivi et son équipe Jumbo Visma a laissé le finaliste de l’année dernière tristement seul. Les deux espoirs de titre avant la course, qui ont fait des chutes au cours de la première semaine, se sont complètement déconnectés avant même le début des ascensions sérieuses.

Tout commence par un rêve 💭 J’ai passé 6 jours incroyables sous le maillot jaune, merci pour tout votre soutien ! Josse Wester pic.twitter.com/Wa1dakafoG — Mathieu Van der Poel (@mathieuvdpoel) 3 juillet 2021

Pogacar a chronométré son attaque dévastatrice jusqu’au col de Romme de catégorie un.

Alors que d’autres coureurs étaient penchés sur le guidon, Pogacar est monté haut, soulevant son siège pour prendre de l’avance à la poursuite des coureurs échappés.

Montrant encore une fois qu’il n’a pas besoin de beaucoup d’aide de son équipe Emirates, Pogacar a parcouru seul les 30 derniers kilomètres au-dessus du Col de la Colombière de catégorie un.

Pogacar est entré dans l’histoire du Tour en devenant le plus jeune champion de l’après-Seconde Guerre mondiale à 21 ans l’année dernière lorsqu’il a assommé Roglic lors de l’avant-dernier jour de la course, dépassant son compatriote avec un contre-la-montre époustouflant.

Son affichage sur le Col de Romme et le Col de la Colombière est appelé à rester dans les mémoires comme le moment décisif de cette édition à moins d’un changement de fortune dramatique.