Tour de France : Sepp Kuss devient le premier Américain à remporter une étape depuis une décennie | Actualités du cyclisme

Sepp Kuss est le premier vainqueur d’étape américain depuis Tyler Farrar en 2011

Sepp Kuss a remporté la première victoire d’étape américaine sur le Tour de France depuis une décennie alors que Tadej Pogacar a rétabli son avantage de cinq minutes en jaune sur la route d’Andorre.

Kuss était le dernier survivant d’un groupe de 32 hommes qui s’est échappé sur l’étape de 191 km de Céret à Andorre-la-Vieille, laissant derrière lui ses camarades échappés dans la dernière montée de la journée, le Col de Beixalis, et tenant Alejandro Valverde sur la longue descente vers la ville.

Cinq minutes plus loin, aucun des rivaux de Pogacar n’a pu ébranler le leader de la course alors que le groupe de favoris s’attaquait dans la montée, mais ils ont fait assez pour distancer le Français Guillaume Martin qui s’était hissé à la deuxième place de l’étape de samedi mais a reculé à la neuvième place. jour plus tard.

Kuss est originaire du Colorado mais est l’un des nombreux coureurs du peloton à appeler l’Andorre chez lui, utilisant ses connaissances locales pour chronométrer son attaque contre le Beixalis alors que sa petite amie et sa famille l’encourageaient depuis le bord de la route.

Après avoir vu Nairo Quintana et d’autres tenter de s’échapper, le joueur de 26 ans a fait son pas avec cinq kilomètres de montée à parcourir, Valverde étant le seul homme capable de relever tout type de défi alors qu’il terminait 23 secondes plus tard. .

Sepp Kuss célèbre sa victoire « incroyable »

« C’est incroyable », a déclaré Kuss, le premier vainqueur d’étape américain depuis Tyler Farrar en 2011.

« Je souffrais beaucoup sur ce Tour, je n’avais tout simplement pas l’impression d’avoir du piquant dans les jambes mais aujourd’hui je savais que ça finissait là où je vis et j’étais vraiment motivé pour ça.

« Je connais assez bien la montée finale mais je ne la monte pas tellement à l’entraînement parce que c’est si difficile. Je savais au début que c’était vraiment difficile, donc si j’avais un écart là-bas, je pourrais essayer de le tenir jusqu’à la fin. »

Il s’agissait d’une deuxième victoire d’étape pour Jumbo-Visma, qui a fait un excellent travail pour sauver son Tour depuis la perte du leader Primoz Roglic sur blessure lors de la première semaine.

La victoire de Wout Van Aert sur le Mont Ventoux était un excellent départ, et ils espèrent désormais que Jonas Vingegaard pourra terminer sur le podium après que le Danois de 24 ans soit remonté à la troisième place suite à la chute de Martin sur le Port d’Envalira.

Pogacar semble contrôler le jaune mais derrière il y a une bataille tendue pour les places émergentes. Rigoberto Uran est deuxième, à cinq minutes et 18 secondes, avec Vingegaard et Richard Carapaz tous deux à moins de 15 secondes. Il reste moins d’une minute à Wilco Kelderman sixième.

Les Ineos Grenadiers avaient cherché à mettre la pression sur Pogacar dans la montée finale avec Carapaz le seul coureur à avoir heurté le Beixalis avec des coéquipiers, mais ni l’Equatorien ni personne d’autre n’a pu distancer le maillot jaune malgré plusieurs tentatives.

« Nous nous attendions à des attaques et Ineos a rapidement commencé à adopter un rythme difficile, mais je me sentais bien », a déclaré Pogacar. « Je n’ai eu aucun souci pour la dernière montée, j’ai juste suivi les autres, tout allait bien.

« Je suis vraiment heureux que l’écart de temps ne se soit pas réduit parce qu’aujourd’hui a été l’une des journées les plus chaudes à coup sûr. Je me sentais bien et j’ai vraiment hâte à la semaine prochaine. »

Trente-cinq des 184 coureurs partis de Brest il y a deux semaines étaient déjà hors course avant le début de l’étape, Nacer Bouhanni ajoutant bientôt à ce nombre alors que les rangs des sprinteurs s’épuisaient davantage.

Vincenzo Nibali fait partie de ceux qui envisagent de se retirer le jour de repos et de se tourner vers Tokyo, ce qui pourrait être un peloton très épuisé qui commence mardi l’étape de 169 km du Pas de la Case à Saint-Gaudens.

Pour ceux qui seront sur la ligne de départ, le lundi offre une journée de repos bien méritée.

« J’espère pouvoir dormir si longtemps que j’ai des escarres », a déclaré Pogacar.