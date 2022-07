Tour de France: le Danois Jonas Vingaard remporte son premier titre alors que le coureur britannique Geraint Thomas termine troisième | Nouvelles du monde

Le Danois Jonas Vingaard a remporté le 109e Tour de France alors que la course de renommée mondiale se terminait traditionnellement sur les grands Champs Elysées de Paris.

Le Danois a franchi la ligne en toute sécurité à Paris lors de la phase finale largement cérémonielle de dimanche au bras de ses coéquipiers, décidant de profiter des célébrations dans le peloton principal plutôt que de faire partie de la bataille pour franchir la ligne en premier.

Vingeard a remporté la confortable victoire au classement général, devançant son rival le plus proche, le Slovène Tadej Pogacar, de plus de trois minutes et demie.

“C’est tout simplement incroyable”, a déclaré le Danois après avoir franchi la ligne.

“Maintenant, j’ai enfin gagné le Tour. Maintenant, rien ne peut plus mal tourner et je suis assis ici avec ma fille et c’est tout simplement incroyable.

“C’est la plus grande course cycliste de l’année, la plus grande que vous puissiez gagner et maintenant je l’ai fait et personne ne peut me l’enlever.

“Je suis super content de ma victoire maintenant. Bien sûr, je veux célébrer, je veux me détendre, mais j’en veux toujours plus.”

Vingaard a également remporté le maillot à pois, qui est décerné au coureur qui remporte le plus de points sur les différentes étapes d’escalade du circuit.

Jonas Vingaard entouré du Slovène Tadej Pogacar et du Britannique Geraint Thomas. Photo : AP



L’ancien vainqueur Geraint Thomas, 36 ans, a complété le podium général, après avoir terminé à plus de sept minutes du rythme de Vingaard.

“J’en profite toujours au maximum”, a déclaré le Gallois.

“Comme je l’ai dit à maintes reprises, je suis beaucoup plus proche de la fin de ma carrière que du début, alors profitez-en vraiment, imprégnez-vous de tout et profitez de jours comme celui-ci parce qu’ils ne viennent pas trop souvent.”

La bataille pour le très convoité maillot jaune se termine traditionnellement lors de la dernière étape du contre-la-montre de samedi, de sorte que la plupart des coureurs peuvent profiter de la course du dimanche à travers Paris avec des coupes de champagne, tandis que les sprinteurs occupent le devant de la scène.

Vingaard et Wout van Aert profitant des célébrations lors de la dernière étape. Photo : AP



C’est plutôt le coureur belge Jasper Philipsen qui a remporté l’arrivée au sprint de la dernière étape sous le soleil de Paris, suivi du Néerlandais Dylan Groenewegen et du Norvégien Alexander Kristoff.

“Je n’arrive pas à y croire, c’est un rêve d’enfant qui se réalise”, a déclaré Philipsen, qui a remporté sa première victoire sur le Tour lors de l’étape 15 à Carcassonne. Cela prendra du temps à s’en rendre compte. Je suis juste super fier de l’équipe. Que nous puissions terminer un Tour comme celui-ci est la cerise sur le gâteau.

“Je pense que ça s’est bien passé pour moi. J’étais dans une excellente position et je pense que Dylan a été obligé de décoller tôt et je pouvais rester dans sa roue et faire mon sprint final quand je le voulais. Je suis super heureux et fier – de gagner sur les Champs-Elysées est le rêve de tout sprinter.”

Le maillot vert, attribué au coureur qui remporte le plus de points sur les sprints, est revenu au Belge Wout van Aert.