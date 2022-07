Tour de France: Jonas Vingaard se rapproche du premier titre après s’être éloigné du champion en titre Tadej Pogacar | Nouvelles du cyclisme

Jonas Vingaard mène son rival le plus proche Tadej Pogacar de plus de trois minutes avec trois étapes à faire dans le Tour de France

Jonas Vingaard a répondu à une série d’attaques du champion en titre Tadej Pogacar lors de la dernière grande étape de montagne du Tour de France de cette année pour se rapprocher d’un premier titre.

Vingegaard a ensuite remporté une deuxième victoire d’étape de la course – après son succès au Col du Granon la semaine dernière dans les Alpes – avec Pogacar franchissant la ligne à plus d’une minute de son rival.

Alors qu’il ne reste qu’un seul gros test avant que la course n’atteigne Paris – un contre-la-montre de 41 kilomètres prévu samedi – le pilote Jumbo-Visma Vingegaard semble prêt à se retrouver avec le maillot jaune dimanche.

Le Danois devance Pogacar de 3 minutes 26 secondes, le Britannique Geraint Thomas étant troisième, à huit minutes de Vingegaard.

La course slovène de Pogacar s’est évanouie à environ quatre kilomètres de l’arrivée lors de la 18e étape de jeudi.

Plus tôt dans l’étape, Pogacar s’est éloigné du tarmac et a fait une chute dans le gravier, mais Vingaard a choisi de ne pas en profiter, attendant que son rival revienne et acceptant une poignée de main.

Vingeard a déclaré: “C’est incroyable. J’ai dit ceci à ma petite amie et à ma fille ce matin que je voulais gagner pour elles et je l’ai fait. Celui-ci est pour mes deux filles à la maison.

“Je pense que (Pogacar) a raté un virage puis il est entré dans du gravier, il a essayé de le sortir et la moto a disparu sous lui. Puis je l’ai attendu.

“Je ne veux pas encore parler (du titre général). Il y a aussi demain et après-demain et puis nous sommes à Paris, alors parlons-en dans deux jours.”

Jeudi également, il a été annoncé que le quadruple champion Chris Froome s’était retiré du reste de la course après avoir été testé positif au Covid-19.