Tour de France: Jonas Vingaard s’apprête à remporter le Tour alors que Wout van Aert remporte le contre-la-montre | Nouvelles du cyclisme

Le Danois Jonas Vingeard célèbre après avoir franchi la ligne samedi

Jonas Vingaard est sur le point de remporter le Tour de France après avoir terminé deuxième derrière son coéquipier Jumbo-Visma Wout van Aert dans le contre-la-montre de l’étape 20 à Rocamadour.

Van Aert a remporté le contre-la-montre de 40,7 km de Lacapelle-Marival en un temps de 47 minutes 59,86 secondes, 19 secondes plus rapide que Vingaard, qui n’avait qu’à rouler défensivement compte tenu de son coussin important sur Tadej Pogacar, mais a plutôt attaqué l’étape et a été le plus rapide sur la première moitié.

Il s’est ensuite évanoui, s’éloignant presque dans une descente tardive, mais sa deuxième place a suffi à le confirmer en jaune avant le trajet de dimanche à Paris, son avantage sur Pogacar maintenant trois minutes et 34 secondes.

Geraint Thomas a terminé quatrième de l’étape, derrière Pogacar en troisième, pour confirmer sa troisième place au général, assurant que le podium était complété par deux anciens vainqueurs du Tour.

Vingaard portant le maillot jaune du leader du classement général alors qu’il célèbre sur le podium après la 20e étape du Tour de France

Il s’agit d’un premier titre au classement général du Tour pour Vingaard, âgé de 25 ans, qui participe à une édition de la course qui est partie de son pays natal, le Danemark, il y a trois semaines.

Vingegaard, deuxième derrière Pogacar l’année dernière, a arraché le maillot jaune au Slovène lorsque l’homme de l’équipe des Emirats Arabes Unis a subi une crise au Col du Granon lors de la deuxième semaine de course, et l’a défendu avec succès à travers les Pyrénées alors qu’il était capable de marquer chaque mouvement fait par Pogacar.

Vingeard n’a pas pu retenir ses larmes après avoir été accueilli à la ligne d’arrivée par sa petite amie et sa fille, et a de nouveau jailli lors de son entretien d’après-course.

“Cela signifie tout, c’est vraiment incroyable”, a-t-il déclaré. “C’est la chose la plus importante dans le cyclisme et nous l’avons fait.

“Avoir mes deux filles sur la ligne d’arrivée signifie encore plus pour moi. Depuis l’année dernière, j’ai toujours cru que je pouvais le faire et maintenant c’est arrivé. C’est vraiment incroyable. C’est à la fois un soulagement et je suis tellement heureuse et fière.”

Interrogé sur son approche agressive, Vingaard a évoqué 2020, lorsque son coéquipier Primoz Roglic a vu son avantage en jaune disparaître lors d’un contre-la-montre de l’étape 20, permettant à Pogacar de se qualifier et de remporter son premier titre.

“Bien sûr, je pense à ce qui s’est passé il y a deux ans”, a-t-il déclaré. “Nous y pensions tous. Je ne dirais pas que nous en avions peur, mais nous l’avions en tête et nous ne voulions pas que cela se reproduise. Je voulais juste y aller aujourd’hui et viser un aussi bon résultat. que possible.”

Cela signifie que Jumbo-Visma, qui a perdu l’un des favoris d’avant-course – Roglic – au cours de la deuxième semaine et n’a plus que cinq coureurs, se rend à Paris avec les maillots jaune, vert et à pois.

Van Aert – qui est devenu le premier homme à remporter un contre-la-montre du Tour sous le maillot vert depuis Bernard Hinault en 1979 – ne peut pas être rattrapé au classement par points, tandis que Vingaard est en tête à la fois du classement général et du concours du roi de la montagne.

Il s’agissait d’une troisième victoire d’étape du Tour pour Van Aert, qui a remporté une échappée, un sprint en montée et maintenant un contre-la-montre, ainsi qu’excellant en montagne pour aider Vingaard à la victoire.

“Je suis ému”, a déclaré le Belge. “Gagner ce Tour de France en équipe est vraiment spécial. La journée était comme un scénario de rêve. Jonas est un gars tellement fort mais aussi un bon gars. Je tiens à remercier tous mes coéquipiers et toute l’équipe pour ce trio spécial. semaines. C’est incroyable.

“Je suis super fatigué après les trois semaines. J’ai tout donné aujourd’hui. Je veux gagner des courses et aujourd’hui j’espérais monter sur scène et aussi voir Jonas sécuriser son jaune. Il a un si grand cœur et il l’a fait. C’est spécial.”