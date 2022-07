Tour de France: Jonas Vingaard remporte le Tour pour la première fois de sa carrière alors que le Britannique Geraint Thomas termine troisième | Nouvelles du cyclisme

Le Danois Jonas Vingaard, portant le maillot jaune de leader du classement général, boit du champagne dans la voiture de son directeur d’équipe lors de l’étape 21

Jonas Vingaard a remporté son premier titre du Tour de France après la 21e et dernière étape de dimanche, complétant un triomphe qu’il a effectivement scellé dans les montagnes après un duel vintage avec Tadej Pogacar.

Le joueur de 25 ans, qui il y a cinq ans travaillait comme emballeur de poisson dans une usine le matin avant de s’entraîner l’après-midi, a suivi sa deuxième place surprise l’an dernier.

Il a terminé la course de dimanche vers les Champs-Elysées en toute sécurité dans le peloton alors que le Belge Jasper Philipsen a remporté la dernière étape au sprint devant le Néerlandais Dylan Groenewegen et le Norvégien Alexander Kristoff, respectivement deuxième et troisième.

“C’est tout simplement incroyable. Maintenant, j’ai enfin gagné le Tour. Maintenant, rien ne peut plus mal tourner et je suis assis ici avec ma fille et c’est tout simplement incroyable”, a déclaré Vingaard.

“C’est la plus grande course cycliste de l’année, la plus grande que vous puissiez gagner et maintenant je l’ai fait et personne ne peut me l’enlever.

“Tout d’abord, je suis super content de ma victoire maintenant. Bien sûr, je veux célébrer, je veux me détendre, mais ensuite j’en veux toujours plus.”

Vingegaard a posé les bases de sa victoire dans la 10e étape, quand lui et son coéquipier Primoz Roglic ont attaqué sans relâche Pogacar et l’ont fait craquer dans la montée jusqu’au Col du Granon.

Pogacar a riposté à maintes reprises, mais Vingaard et son équipe Jumbo-Visma ont contenu le fougueux Slovène, le nouveau champion scellant la victoire lorsqu’il a remporté une autre victoire à Hautacam lors de la dernière étape de montagne.

Dans l’ensemble, Vingaard, qui s’est fait connaître l’an dernier, a devancé Pogacar et a également remporté le maillot à pois du classement des montagnes.

Geraint Thomas, le champion 2018, a terminé troisième au classement général dans une course qui s’est déroulée sous le nuage de COVID-19, avec 17 coureurs se retirant après avoir contracté le virus.

L’équipe Jumbo-Visma de Vingaard a dominé le Tour, remportant six des 21 étapes tout en protégeant le Danois tout au long, en particulier dans un moment de panique lorsqu’il a subi un problème mécanique dans l’étape pavée de la semaine d’ouverture.

L’équipe néerlandaise a ouvert la voie vers les Champs-Élysées dimanche, mais elle est restée à l’arrière du peloton dans la dernière ligne droite alors que Vingaard et ses coéquipiers ont profité du moment.