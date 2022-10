Tour de France: Brian Robinson, le premier Britannique à concourir et à remporter une étape, est décédé à l’âge de 91 ans | Nouvelles du cyclisme

Brian Robinson, photographié en 2015, est décédé à l’âge de 91 ans

Brian Robinson, le premier Britannique à remporter une étape du Tour de France, est décédé à l’âge de 91 ans.

Robinson a remporté des étapes du Tour en 1958 et 1959, et a également été le premier coureur britannique à terminer la course cycliste la plus célèbre en 1955.

Pionnier des courses britanniques sur le continent, il a également remporté le prestigieux Critérium du Dauphine en 1961 et a été le premier Britannique à monter sur le podium de l’un des monuments du cyclisme, Milan-Sanremo, terminant troisième en 1957.

La mort du Yorkshireman a été annoncée par son petit-fils et collègue cycliste Jake Womersley, qui a écrit sur Twitter : “C’est avec une grande tristesse que la famille de Brian Robinson doit annoncer son décès hier.”

Né à Mirfield, West Yorkshire, Robinson a rejoint son club de cyclisme local à l’adolescence et a ensuite commencé la course entre deux travaux pour l’entreprise de construction familiale.

Il a concouru pour la Grande-Bretagne aux Jeux olympiques de 1952 avant de devenir professionnel, participant au Tour de France pour la première fois en 1955 lorsqu’il a terminé 29e au général.

En 1958, il remporta la première victoire d’étape de la Grande-Bretagne, lors de la septième étape de Saint-Brieuc à Brest, bien qu’il n’ait pas pu lever les bras en signe de victoire ce jour-là, apprenant seulement qu’il avait gagné plus tard dans la soirée lorsque la nouvelle parvint à l’Italien Arigo Padovan. , premier sur la ligne, avait été disqualifié.

Il a rattrapé cela un an plus tard en remportant l’étape 20 du Tour 1959, d’Annecy à Chalon-sur-Saône, par 20 minutes.

À une époque où de nombreux cyclistes professionnels vivaient au jour le jour, Robinson a pris sa retraite à l’âge de 33 ans pour retourner au Royaume-Uni avec sa famille, toujours à vélo dans un relatif anonymat jusqu’à ce qu’il devienne ambassadeur du Grand Départ du Tour de France en Yorkshire en 2014.