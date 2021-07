Tour de France : Ben O’Connor s’échappe pour remporter la neuvième étape | Actualités footballistiques

Ben O’Connor a remporté la neuvième étape du Tour de France d’une échappée pour se hisser à la deuxième place du classement général alors que Tadej Pogacar a utilisé une attaque tardive pour renforcer son avantage déjà dominant dans le maillot jaune.

Courant dans des conditions misérables, O’Connor s’est éloigné de son compatriote Sergio Higuita avec encore 17 km de la montée finale jusqu’à Tignes à parcourir à la fin de l’étape de 145 km depuis Cluses, remportant finalement la journée par plus de cinq minutes de Mattia Cattaneo.

L’Australien de 25 ans, faisant ses débuts sur le Tour, a brièvement menacé de prendre le jaune de Pogacar compte tenu de l’avantage de l’échappée, mais une attaque tardive du Slovène a une fois de plus souligné son statut clair de coureur dominant dans cette course avant la journée de repos de lundi. .

Pogacar a pris la sixième place de l’étape, 32 secondes devant Richard Carapaz, et mène désormais au général avec deux minutes et une seconde d’O’Connor, avec Rigoberto Uran le prochain challenger le plus proche à cinq minutes et 18 secondes.

Enfiler du jaune sur le Tour s’accompagne de charges considérables – au moins une heure de travail médiatique supplémentaire chaque jour, sans parler de la nécessité de contrôler le peloton et de le défendre sur la route – et à un moment donné, il est apparu que Pogacar aurait pu être heureux de remettre c’est fini, au moins temporairement.

UAE Team Emirates, en tête d’un groupe de favoris très réduit, a laissé l’écart à O’Connor – qui a commencé la journée avec huit minutes et 13 secondes de retard en 14ème position, pour se creuser dans la montée finale, la marge planant juste au-dessus huit minutes.

Les Ineos Grenadiers, dont un Geraint Thomas revitalisé après ses difficultés samedi, se sont lancés à la chasse pour essayer de maintenir la pression, mais Carapaz n’a eu aucune réponse lorsque Pogacar a lancé une attaque à deux kilomètres du sommet de la montée alors qu’il s’éloignait. de s’imposer davantage.

L’arrivée à Tignes – la ville qui devait accueillir l’arrivée de l’étape 19 il y a deux ans avant que des glissements de terrain ne bloquent la route le jour où Egan Bernal est passé au jaune – a mis en lumière les grands noms absents de la journée.

Primoz Roglic et son équipe Jumbo-Visma avaient utilisé la station de ski pour leurs camps d’altitude avant le Tour, passant des semaines ici dans la préparation de la course, mais il n’allait pas aussi loin car il a abandonné la course avant le départ de La scène.

Le Slovène, l’un des grands favoris pour le jaune, faisait partie d’un groupe qui a terminé avec 35 minutes de retard samedi alors que l’impact d’un accident de la troisième étape a fait des ravages, et a choisi de se retirer et d’essayer de récupérer à temps pour les Jeux olympiques à la fin du mois.

Mathieu Van Der Poel, dont le séjour de six jours en jaune s’est terminé samedi, a également pris la même décision en mettant un terme à ses débuts sur le Tour.

Thomas, qui était aux côtés de Roglic dans le grupetto samedi pour mettre fin à ses propres espoirs, a admis avant le début de l’étape qu’il pourrait également avoir besoin d’envisager une sortie anticipée.

Mais étant donné la façon dont le Gallois a roulé dimanche, guidant Carapaz dans la montée finale et aidant à garder la chaleur sur Pogacar, il semble qu’il ait encore un rôle à jouer pour les Grenadiers.